auペイメントによる金融商品仲介業開始のお知らせ
三菱UFJ eスマート証券株式会社
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auペイメント株式会社（代表取締役社長 菊池 良則、以下、「auペイメント」）は2025年3月4日（火）より、三菱UFJ eスマート証券株式会社（代表取締役会長兼社長 二宮 明雄、以下、「三菱UFJ eスマート証券」）への金融商品仲介業を開始いたします。
両社はこれまで、au PAYアプリを通じて、Pontaポイントで疑似投資の体験ができる「au PAYポイント運用」をはじめ、投資信託やプチ株(R)の購入が可能な「ポイント投資」など、お客さまの資産形成を支援する投資体験をご提供してまいりました。
auペイメントによる三菱UFJ eスマート証券への金融商品仲介業の開始により、au PAYの会員基盤や決済データを活用してお客さまの潜在的なニーズを的確に捉え、より簡単かつシームレスな投資プロセスを実現し、お客さまの多様なニーズにお応えいたします。
■金融商品仲介業 概要
[表: https://prtimes.jp/data/corp/86540/table/78_1_aa3a9fa62369ea069ed21624937ead4d.jpg ]
三菱UFJ eスマート証券株式会社
金融商品取引業者登録：関東財務局長（金商）第61号
銀行代理業許可：関東財務局長（銀代）第8号
電子決済等代行業者登録：関東財務局長（電代）第18号
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 日本STO協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会