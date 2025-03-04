結婚式場・レストランの新しい活用を。ノバレーゼの会場がスペースマーケットで掲載開始
あらゆるスペースを貸し借りできるマーケットプレイス「スペースマーケット」を運営する株式会社スペースマーケット（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：重松大輔、以下、スペースマーケット）は、婚礼プロデュースを主たる事業として展開する株式会社ノバレーゼ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：荻野洋基、以下、ノバレーゼ）が全国で運営する会場のうち36施設180スペースをスペースマーケットで掲載開始いたします。
▼取り組み背景：結婚式場のあたらしい利用価値の創出
スペースマーケットでは、結婚式場をはじめとしたさまざまなスペースが掲載されており、スペースの有効活用「スペパ（※）」需要が高まっています。このたび、結婚式場を運営するノバレーゼと連携し、企業イベントやセミナー、カンファレンス、懇親会など、結婚式場の枠を超えた「新たな空間の価値」を生み出してまいります。今後もスペースマーケットは企業との連携を強化し、ユーザーの利便性向上と遊休スペースの活用促進に取り組んでまいります。
（※）「空間対効果」と和訳されるスペースパフォーマンスという言葉の略で、スペース活用の効率の良さを示す
▼利用シーン
企業イベントや会議、展示会、研修、懇親会などさまざまなビジネスシーンにてお使いいただけます。
▼スペース概要
全国に展開するノバレーゼの36施設180スペースが2025年3月4日（火）より予約可能となります。洗練されたインテリアと高級感あふれる空間は、企業のブランドイメージを格上げし、特別なイベント体験を提供します。
全国の対象スペース一覧はこちらから :
https://www.spacemarket.com/lists/u1n0lg0vh9qw7dcwmqdodihm/
ノバレーゼについて
社名：株式会社ノバレーゼ
創立：2000年11月
資本金：100百万円（2024年12月31日現在）
所在地：東京都中央区銀座1-8-14 銀座YOMIKOビル4F
上場市場：東証スタンダード (証券コード9160)
従業員数：2,472名（2024年12月31日現在、グループ全体、パート・アルバイトを含む）
代表者：代表取締役社長 荻野 洋基
事業内容：ゲストハウス（婚礼施設）やドレスショップ、レストランの運営を中心に、そのほか結婚式に関わる周辺サービスを展開
URL：https://www.novarese.co.jp/
スペースマーケットについて
「チャレンジを生み出し、世の中を面白くする」というビジョンのもと、スペースシェアの文化創造、拡大に取り組む企業です。2019年に東証マザーズ（現グロース市場）に上場。スペースを貸し借りするマーケットプレイス「スペースマーケット」には、全国37,000件以上のスペースが掲載されています。また、あらゆる施設の予約管理をデジタル化し煩雑な施設管理業務を簡易化する、クラウド型公共施設予約管理システム「Spacepad」も提供しています。URL：https://www.spacemarket.com/
会社名：株式会社スペースマーケット
所在地：東京都渋谷区神宮前6-25-14 JRE神宮前メディアスクエアビル2F
代表者：代表取締役社長 重松 大輔
証券コード：4487
設立日：2014年1月
事業内容：スペースシェアのマーケットプレイス「スペースマーケット」の運営、クラウド型公共施設予約管理システム「Spacepad」の提供
URL：https://spacemarket.co.jp