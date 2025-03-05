定期セミナー「X・Salon」第5回、大阪梅田で開催。CMの効果を高めるための本音議論、若手マーケターのスキル育成と拡張について、ネスレ日本、フェリシモ、オプテージのキーパーソンが登壇し議論

合同会社EQUITAS

合同会社EQUITAS（エクイタス、本社：東京都港区、代表社員：村上朋史）は、定期セミナー「X・Salon」第5回を開催いたします。

【第5回 X・Salon 講演概要】

CMの効果を真に高めるための本音議論【SNS 禁止】

―ネスレ日本 小堺吉樹氏×ノバセル楠勇真氏×フリークアウト佐藤美沙氏

若手マーケターが自身のスキルを育み、拡張する方法

―フェリシモ松本竜平氏×オプテージ冲中秀伸氏×TAM大内千佳氏×BICP森国良征氏



第5回は、若手・中堅マーケターを中心とした現場議論を展開します。

一つは、運用型の導入が進むテレビCMについて、その効果検証にとどまらず、実効性を高めるための見逃せないポイントについて、ここだけの本音議論を展開します。SNSは禁止、当日参加いただいた方の中のみで、今後に活きる視点を共有していくことを目指しています。

もう一つのセッションでは、若手マーケターがスキルをどう育み、伸ばし、拡張していくかについて、ダイレクト、ブランド、それぞれの立場から基本・幹となるスキル、その後伸ばすべきスキルを提示し、参加者それぞれの現場で生きるように、具体と抽象それぞれで議論を展開します。

終了後は、登壇者を含めた懇親会を開催します。

【プログラム】

18:30 開場

19:00-19:50 「CMの効果を真に高めるための本音議論【SNS 禁止】」

小堺 吉樹氏【ネスレ日本株式会社 M&C 媒体統轄室 マネジャー】

楠 勇真氏 【ノバセル株式会社 事業開発部 マネージャー】

佐藤 美沙氏【株式会社フリークアウト Red Division 関西team leader】

19:50-20:00 Networking Time

20:00-20:50 「若手マーケターが自身のスキルを育み、拡張する方法」

松本 竜平氏【株式会社フェリシモ 顧客関係育成部 部長 兼 GO! PEACE! 推進室 室長】

冲中 秀伸氏【株式会社オプテージ モバイル事業戦略部 サブマネージャー】

大内 千佳氏【株式会社TAM 取締役】

森国 良征氏【株式会社ベストインクラスプロデューサーズ 取締役 プロデュース責任者】

20:50-21:00 Closing / 移動

21:00- 会場近隣にて懇親会 (ご参加には懇親会パスもお申し込みください）

【第5回 X・Salon概要】

日程：3月26日 (水) 19:00-20:50 / 21:00- 懇親会

公式サイト：https://marketingx.jp/osaka/x_salon_05/

会場：リファレンス 大阪駅前第4ビル貸会議室 Room 2307A

https://osaka.re-rental.com/access/

〒530-0001 大阪市北区梅田1丁目11-4 大阪駅前第4ビル23F

（各線大阪・梅田駅地下直結 / 南ゲート広場から徒歩約7分）

会費： セミナー（一般）3,300円（U-30）1,650円 / 懇親会 5,500円 ※税込

お申込み：https://regist.equitas-jp.com/?act=Form&event_id=11(https://regist.equitas-jp.com/?act=Form&event_id=11)

お申込み締切り：3月26日 (水) 16:00まで受付（完売次第終了）

ご協力：株式会社ベストインクラスプロデューサーズ

【X・Salonについて】

「X・Salon」は、平日夕方に、マーケティングやDXに関わる昨今の重要テーマを取り上げ、世代を問わず広く知見の共有と交流を行う場として、次世代のマーケティングのあり方を議論・対話するカンファレンス「MARKETING・X」からスピンアウトして誕生いたしました。関西圏を中心に定期的に開催しています。

■主催会社概要

会社名：合同会社EQUITAS

設立日：2019年3月27日

代表者：代表社員 村上朋史

資本金：3,000,000円

本 社：東京都港区北青山2-7-13 プラセオ青山ビル3F

事業内容：教育講座の企画・制作・運営・広告及びコンサルティング業務

イベントの企画・制作・運営・広告及びコンサルティング業務 等

企業サイト：http://equitas-jp.com/

MARKETING・X - 2025 - 公式サイト：https://marketingx.jp/osaka/