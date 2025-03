原宿のファッションシーンをリードするショップが繋がるファッションの祭典 「Tokyo Creative Salon 2025 Harajuku」2025年3月13日(木)-23日(日)開催決定!!

株式会社ワンオー

原宿エリアの人気ショップ・ブランドがオリジナルデザインしたパッチをゲットできる「トートバッグスタンプラリー」や20店舗が実施するワークショップやカスタムサービス、展示などの参加ショップ独自イベント、裏原エリアでのストリートランウェイ、アートフリーマーケットなどファッションを楽しむコンテンツが盛りだくさん!

イベントキービジュアル><参加ショップ><エリア内コンテンツマップ>

東京クリエイティブサロン 原宿エリア 実行委員会は、TOKYO CREATIVE SALON 2025 Harajuku (以下TCS25 Harajuku)を2025年3月13日(木)~23日(日)に開催いたします。異なるモノ同士が交じり合う場所から新しい価値が生まれる、それが原宿の魅力。ここでは、創造性と美意識が自然に交差し、予期せぬ発見をもたらします。どんなファッションも受け入れ、それを独自のスタイルへと変える力を持つこの街は、まさに「かけ合わせ」の象徴。TCS25 Harajukuでは、原宿全体が舞台となったファッションコンテンツが目白押し。新たな価値を発信し続ける原宿で、斬新なファッションの世界をぜひ体感してください。

KV(キービジュアル)KV(キービジュアル)について

[ コンセプト ]

2025年現在のストリートと、その場に集う人々を、街に出て撮影しました。ブレ、ボケをあえて使用した写真表現で、シルエットや色が溶けて抽象化され、ファッションが街の風景と融合しました。その写真を基に波紋をモチーフとした加工を重ね、個性が交差し、影響し合いながら有機的に進化する原宿の現在を描くことを目指しました。

[ デザイナープロフィール ]

クリエイティブディレクター・アートディレクター佐藤孝好

「産んで、育てて、ともに生きる」をモットーに、ブランドを共創し、経営課題と併走するクリエイティブカンパニー、オギャー株式会社代表 https://www.ogya.co.jp/

トートバッグスタンプラリー

■ コンテンツ名

巡る原宿!カルチャーがつながる・かさなるイベント『トートバッグスタンプラリー』

■ 企画内容

1.東急プラザ原宿「ハラカド」4階ハラッパにて、TCSオリジナルバッグをゲット!このバッグがイベントのスタートアイテム!バッグ配布条件:TCSのインスタをフォローで先着500名様に配布(無料)

2.原宿を代表する20店舗を巡り、各店舗で独自デザインの限定パッチを集めよう!

パッチ配布条件:各店頭で1.のバッグを提示で配布(無料)※無くなり次第終了

<参加店舗>

3.集めた限定パッチをバッグに貼り付けよう!原宿カルチャーをまとった、自分だけのスペシャルバッグが完成!

■ 開催概要

日時:3月15日(土)~3月23日(日) ※無くなり次第終了のため早期終了の可能性あり

トートバッグ配布場所:東急プラザ原宿「ハラカド」4階ハラッパ

トートバッグ配布時間:11:00~21:00

パッチ配布場所:各店舗内

パッチ配布時間:各店舗の営業時間に順ずる

TCSオリジナルトートバッグ人気ショップやブランドが今回のイベントの為にパッチをオリジナルデザイン(20種)!!

原宿エリアショップイベント

■ コンテンツ名

原宿のファッションシーン、20店が彩る特別な1日『原宿エリアショップイベント』

■ 企画内容

原宿を代表するファッション・カルチャーのショップ20店舗が、店頭で3月15日1日限りのオリジナルイベントを開催。

<参加店舗>

■ 開催期間

日時:3月15日(土)

※時間は各店の営業時間に準じます。展示企画等は店舗により3月16日(日)以降も実施の可能性あり。

場所:原宿エリア内20店舗

※イベント内容は予告なく変更となる可能性がございます。詳細は各店頭までお問い合わせください。

URAHARA Fes. 2025 STREET ENERGY

世界が注目する流行の発信地と言われる原宿。そのエリア内で世界的なストリートカルチャーの発信地「裏原宿」。通称「URAHARA」。URAHARAのストリートアートやパフォーマンスにフォーカスし、新たなるクリエイションの発信を世界へ。かつて流行した裏原宿のブームを再び呼び起こし、新しいURAHARAの創造へ。

1.ストリートランウェイ

原宿神宮前商店会によるストリートランウェイ。2022年より合計7回開催。前回に引き続き、TCSとの連携を通じて、エリア一帯の賑わいを創出。地元のクリエイターを巻き込みながら、「ウラハラフェス」の名も認知度が高まり、今回のTCSでは新しいURAHARAを目指して、かつて流行した裏原のブームの新たな再盛を目指します。

・日時:2025年3月16日(日) 12:00~13:30

・場所:原宿キャットストリート

※雨天時「ミルギャラリー」にて開催

・主催:原宿神宮前商店会

2.ストリートアート フリーマーケット

ウラハラフェスは、ランウェイだけでなく、大半を占めるフリーマーケットエリアが特徴的なイベント。世界中から来日する観光客も原宿キャットストリートで「砂漠の水」のキュレーションによるアーティストによるアート展示やその他のアーティスト展示を鑑賞しながら街を回遊します。

・日時:2025年3月15日(土)・16日(日) 12:00~17:00 ※雨天時中止

・場所:原宿キャットストリート

・主催:原宿神宮前商店会

3.ストリートアート展示

注目ストリートアーティストによる展示により、ストリートアートの魅力を引き出し、新たなる裏原宿からカルチャーを発信。アーティストとのコラボによる作品やアクセサリーも紹介します。

・日時:2025年3月15日(土)・16日(日) 12:00~17:00

・場所:ミルギャラリー セカンド

・主催:原宿神宮前商店会

Skates Is High

3月15日(土)~3月16日(日)の2日間、90's(ナインティーズ)をテーマに当時の雰囲気を再現したイベントを開催します。 SUGARSOUL+DJ HASEBE、DOUBLE ROCK(YOU THE ROCK★ × ZEN-LA-ROCK)のライブやトークショーに、SHINCO(スチャダラパー)、江川芳文、高木完がDJとしてラインナップ。店内には当時のレコードやビンテージTシャツに雑誌を展示します。

日時:2025年3月15日(土)~16日(日)

場所:東急プラザ原宿「ハラカド」3階

BABY THE COFFEE BREW CLUB内

入場無料

※ライブは両日16:00予定。5階,6階では90'sをイメージしたレコメンドメニューも登場します

SPICE ROOM showcase recommend by NewMake

"尖ったクリエイティブしか取り扱わない"をコンセプトに、新進気鋭ブランドをセレクトする業界向けプレスルーム「SPICE ROOM powered by OIF」が初の一般公開イベントを開催します。今シーズンからジョインする新作のお披露目と唯一無二のクリエイティブが爆発したファッション展示&販売POPUPを実施します。

日時:2025年3月13日(木)-21日(金)

11:00-20:00(最終日18:00迄)

場所:東急プラザ 表参道「オモカド」5階 LOCUL内

入場:無料

*販売アイテムのご購入についてはキャッシュレス決済でのご対応となります。

第21回ベストデビュタントアワード

日本メンズファッション協会主催の第21回ベストデビュタントアワードをハラカドにて開催。TCSとの連携を図り、若手クリエイターの発掘と支援を行います。2004年に設立され、ファッション、映像、空間・インテリアデザイン、アートなど各分野で影響を与えた若手クリエイターを表彰。授与式と受賞者作品展示により新たなビジネスチャンスの創出します。

日時:2025年3月14日(金) 16:00~17:00

場所:東急プラザ原宿「ハラカド」4階ハラッパ

東京クリエイティブサロン全体拠点

主催:一般社団法人日本メンズファッション協会/ベストデビュタント委員会

第98回装苑賞公開審査会受賞作品展示

「若い才能を発見し、世に送り出す」それが装苑賞の精神。

戦後いち早く、デザインの重要性と、新人デザイナーの才能の芽を育てることの必要性を感じた先達の知恵から、『装苑』創刊20周年を記念して1956年に創設された「装苑賞」の第98回受賞作品をハラカドにて展示します。

日時:2025年3月13日(木)~3月19日(水) 11:00~21:00

場所:東急プラザ原宿「ハラカド」4階ハラッパ

東京クリエイティブサロン全体拠点

東京クリエイティブサロンとは?

装苑賞 / 岩野蓮祐「Somewhere, not here」PR01.特別賞 / モウ・ギン「雨上がりの蜘蛛の巣」

東京クリエイティブサロン実行委員会は、2025年も国内最大級のクリエイティブの祭典「Tokyo Creative Salon 2025」(以下TCS 25)を、2025年3月13日(木)~3月23日(日)にわたり、東京を代表する10のエリア(丸の内、日本橋、銀座、有楽町、赤坂、六本木、渋谷、原宿、新宿、羽田)を中心に開催いたします。

■Tokyo Creative Salonとは?

毎年3月、桜咲く東京を舞台に開催する年に一度のクリエイティブの祭典です。ファッション・デザイン・クラフト・サステナブルなど多彩なジャンルが集い、桜の咲く東京から日本のクリエイティブの魅力を世界へと発信します。TCSのミッションは、日本の創造力をより良い世界へとつなげることです。「伝統をつないできた技」や「新技術(デジタル・サステナビリティ)」、日常に新しい視点を加えたアイデアを世界に届け、東京・日本の都市としての価値向上を目指しています。

■日本のクリエイティブを再発見し、世界へ

日本人におけるクリエイティビティへの自信は、他国と比べて極端に低いと言われています。しかし、TCSは、その現状を打破し、東京を世界のトップクリエイティブシティへと導くことを目指し、クリエイティブの可能性を追求し続けています。6年目の開催となるTCS25は、日本が誇る知恵や技術、そして美意識を「再発見し、再定義」することを目的に掲げ、「QUEST|さがそう~創造性・美意識の探求~」をテーマに様々な活動を展開します。世界から注目される地域づくりや見過ごされてきた知恵や技術、創造性に光を当て、多くのクリエイター、企業、地域が共に未来を創る場を提供します。

名称:Tokyo Creative Salon 2025(TCS 25)

開催期間:2025年3月13日(木)~3月23日(日)

開催エリア:丸の内、日本橋、銀座、有楽町、赤坂、六本木、渋谷、原宿、新宿、羽田

メイン会場:東急プラザ原宿「ハラカド」4F ハラッパ

主催:東京クリエイティブサロン実行委員会

TOKYO CREATIVE SALON 2025 Harajuku 概要

名称:TOKYO CREATIVE SALON 2025 Harajuku (TCS 25 Harajuku)

開催期間:2025年3月13日(木)~3月23日(日) ※時間は店舗営業時間に準ずる

主催:東京クリエイティブサロン 原宿エリア 実行委員会

東急不動産株式会社(代表企業)、株式会社ジム、原宿神宮前商店会

企画・運営:東急不動産SCマネジメント株式会社、株式会社ワンオー(PR01.)

PR事務局:株式会社ワンオー(PR01.)

対象地域:原宿エリア

公式サイト:https://tokyo-creativesalon.com/