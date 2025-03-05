営業部のエース×技術部の地味男のいじっぱりBL開幕！新作・2025春アニメ『やたらやらしい深見くん』3月14日より、AnimeFestaにて独占先行配信決定！
株式会社ウェイブ（本社：東京都豊島区、代表：関口航太）が運営するアニメ見放題サービス「AnimeFesta（アニメフェスタ）」にて、新作・2025春アニメ『やたらやらしい深見くん』（https://animefesta.iowl.jp/titles/1604）を2025年3月14日（金）17:00より、独占先行配信を開始します。
独占先行配信では、地上波放送と同内容のオンエア版（第1話）に加え、AnimeFesta限定配信のノーカットver.をご視聴いただけます。
オンエア版は無料でご視聴いただけますので、気になった方はぜひ、AnimeFestaにて一足先に本作をお楽しみください。
【配信概要】
タイトル：やたらやらしい深見くん
独占先行配信日：2025年3月14日（金）17:00
作品ページ：https://animefesta.iowl.jp/titles/1604
作品情報：『やたらやらしい深見くん』とは
[スト―リ―]
完璧なこの俺が…なんで地味男なんかに興奮してるんだ…!?
外面は良く人気者だが、内心では他人に点数をつけて見下してきた梶。
自分に釣り合う最高のネコはいないかと、理想を追い求め続けていた。
そんなある日、冴えない同僚・深見と一緒に泊まりの出張へ行くことに。
こいつとだけは無人島で2人になってもヤるわけない――
そう思っていたのに、風呂上がりの深見は見違えるように可愛くて…色っぽい!?
[CAST]
梶彰弘CV：茶介
深見悠CV：マシュマロ焼太郎
[INFORMATION]
公式サイト：https://fukamikun.af-original.com/
公式X ：https://x.com/af_originalBL
(C)松本あやか／Suiseisha Inc.
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名 称：AnimeFesta（アニメフェスタ）
開 始：2021年5月10日（月）
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