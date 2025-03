【NARS】人気のアフターグローシリーズからエクスクルーシブなアイシャドーパレットが登場

資生堂ジャパン株式会社THE AFTERGLOW COLLECTION

■NARS アフターグロー テンプティング アイシャドーパレット

2025年3月21日(金)限定発売

SWEET TEMPTATIONS

誘惑に身をゆだねて。オーキッド・ローズ・タンシェードが織りなす夢のようハーモニーを叶える9色をセットしたエクスクルーシブなアイパレット。ラベンダーの色香を帯びた、フェミニンで魅惑的な表情を演出します。ピュアなアイシャドーピグメントがぴたりとまぶたに密着。ワンスワイプで眼差しに艶っぽさを。

限定1種 | 税込価格7,700円(本体価格7,000円)

上段左から:

LOVE ME NOT パーレセントグリッター

SWEET NOTHING シャンパンシルバーグリッター

UNWRITTEN マットタン

中段左から:

HAZE マットオーキッド

FEELING ITティールグリッターローズ

NO LIES シマリングミンクブラウン

下段左から:

TAKE YOU THERE シマリングプラム

HONEYMOONER ローズシマ―

FOLLOW ME マットセピア