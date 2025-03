Travis Japan、初のダブルAサイドCDシングル「Say I do / Tokyo Crazy Night」　3月5日（水）発売！

ユニバーサル ミュージック合同会社

ユニバーサル ミュージック合同会社(本社:東京都渋谷区、 社長兼最高経営責任者(CEO):藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック)は、Travis Japanの初となるダブルAサイドCDシングル「Say I do / Tokyo Crazy Night」を3月5日(水)に発売します。

1月より全国8都市28公演のアリーナツアー「Travis Japan Concert Tour 2025 VIIsual」を開催中のTravis Japan。

全4形態(初回T盤、初回J盤、通常盤、UNIVERSAL MUSIC SOTRE盤)でリリースされる今作は、メンバーの宮近海斗が女優・葵わかなとW主演を務めるテレビ朝日オシドラサタデー『ホンノウスイッチ』の主題歌「Say I do」と、同じくメンバーの松倉海斗が主演を務めるABCテレビ1月期L連続ドラマ『トーキョーカモフラージュアワー』の主題歌「Tokyo Crazy Night」のダブルAサイドシングルです。「Say I do」は “一生の恋”と感じる恋愛に出会った心弾む気持ちが歌われた楽曲。一方の「Tokyo Crazy Night」は、レトロでクールなシティポップなメロディに乗せて、東京という街を舞台に男女の恋の駆け引きを歌っています。

初回T盤には、表題曲の2曲に新曲「Be Your Shadow」を加えた計3曲を収録。特典ディスクには「Say I do」のミュージックビデオとレコーディングシーンやMVメイキング映像、昨年9月に出演した「テレビ朝日 ドリームフェスティバル2024 -Live Performance-」の模様を収めています。

封入特典として「Crazy Night」ビジュアルのスリーブケースやステッカーシート、トレーディングカード3種セットを先着外付け特典として「Say I do」ビジュアルのクリアファイル(B5サイズ)をプレゼントします。初回J盤は、シングルのタイトルを「Tokyo Crazy Night / Say I do」とし、表題曲の2曲と新曲「My Own Night」の計3曲を収録。特典ディスクには「Tokyo Crazy Night」のミュージックビデオとメイキング、「密着!TJプライベートクイズ! ~メンバーのオフにお邪魔してきました~」と題したバラエティコンテンツが収録されます。なお、初回T盤とは絵柄違いのスリーブケースやステッカーシート、トレーディングカード3種セットが付属します。

通常盤には、表題曲2曲の他に新曲「Backup Plan」と「O-Shan-Tee」の2曲を加えた計4曲を収録。初回プレスには三方背スリーブケースが付属、先着外付け特典として「Tokyo Crazy Night」ビジュアルのフォトフレーム風クリアカード3種セットをプレゼントします。

UNIVERSAL MUSIC STORE盤の特典ディスクには「World Tour 2024 Road to A -Live in Los Angeles & Tour Documentary-」と題し、昨年の9月と10月に台北、香港、バンコク、シアトル、ロサンゼルス、ニューヨークの6都市で開催した「World Tour 2024 Road to A」のライブ映像に加え、メンバーが各地で楽しむ様子やライブの準備をする様子などを収めたドキュメンタリーなど計約90分の動画を収録。各地のライブ写真を収めた40ページのフォトブックレットも封入されます。

なお、4形態に封入されるシリアルナンバーでは、期間限定で形態毎に異なる特典映像が視聴できます。

Travis Japan - 'Say I do' Music Video

Travis Japan - 'Tokyo Crazy Night' Music Video

Travis Japan - 'Say I do' - Performance Video -

Travis Japan - 'Tokyo Crazy Night' - Performance Video -

Travis Japan ダブルAサイドシングル「Say I do / Tokyo Crazy Night」

2025年3月5日(水)発売

https://travisjapan.lnk.to/SayIdo

https://travisjapan.lnk.to/TokyoCrazyNight

◯初回T盤(CD+Blu-ray/CD+DVD)

「Say I do / Tokyo Crazy Night」

■特典ディスク+スリーブケース+ステッカーシートA+トレカ3枚セットA

▼初回T盤(Blu-ray)UPCC-9011 1,980円(税込)

▼初回T盤(DVD) UPCC-9012 1,650円(税込)

<収録>

【Disc1 (CD)】

01. Say I do

02. Tokyo Crazy Night

03. Be Your Shadow

【Disc2(Blu-ray/DVD)】

・Say I do -Video Clip-

・Say I do -Behind the scenes-

・テレビ朝日 ドリームフェスティバル2024 -Live Performance-

◯初回J盤(CD+Blu-ray/CD+DVD)

「Tokyo Crazy Night / Say I do」

■特典ディスク+スリーブケース+ステッカーシートB+トレカ3枚セットB

▼初回J盤(Blu-ray) UPCC-9013 1,980円(税込)

▼初回J盤(DVD) UPCC-9014 1,650円(税込)

<収録>

【Disc1 (CD)】

01. Tokyo Crazy Night

02. Say I do

03. My Own Night

【Disc2(Blu-ray/DVD)】

・Tokyo Crazy Night -Video Clip-

・Tokyo Crazy Night -Behind the scenes-

・密着!TJプライベートクイズ! ~メンバーのオフにお邪魔してきました~

◯通常盤(CD)

「Say I do / Tokyo Crazy Night」

■初回プレス:三方背ケース

▼通常盤 初回プレス(CD) UPCC-9015 1,320円(税込)

<収録>

【CDのみ】

01. Say I do

02. Tokyo Crazy Night

03. Backup Plan

04. O-Shan-Tee

◯UNIVERSAL MUSIC STORE盤(CD+Blu-ray/CD+DVD)

「Say I do / Tokyo Crazy Night」

■特典ディスク+三方背ケース+フォトブック(40ページ)

▼UNIVERSAL MUSIC STORE盤(Blu-ray) PDCJ-5121 4,180円(税込)

▼UNIVERSAL MUSIC STORE盤(DVD) PDCJ-5122 3,850円(税込)

<収録>

【Disc1 (CD)】

01. Say I do

02. Tokyo Crazy Night

【Disc2(Blu-ray/DVD)】(約90分)

「World Tour 2024 Road to A -Live in Los Angeles & Tour Documentary-」

◯先着外付け特典

初回T盤 (Blu-ray/ DVD) クリアポスター(B4)

初回J盤 (Blu-ray/ DVD)クリアファイル(B5)

通常盤(初回プレス) フォトフレーム風クリアカード3種セット

UNIVERSAL MUSIC STORE盤 (Blu-ray/ DVD) フォトカード(A6)

◯初回封入シリアル特典

初回T盤(UPCC-9011, UPCC-9012)/「Say I do」Part Switch ~ドキドキダンスチャレンジ!~

初回J盤(UPCC-9013, UPCC-9014)/ 「Tokyo Crazy Night」Part Switch ~セクシーダンスチャレンジ!~

UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤(PDCJ-5121, PDCJ-5122)/World Tour -Behind the scenes in NY-

通常盤(初回プレス・UPCC-9015)/O-Shan-Tee選手権

<視聴期間>2025年3月4日(火)正午12:00~2025年4月4日(金)18:00まで

※視聴期間を過ぎるとシリアルナンバーをお持ちでもアクセスできませんので、ご注意ください。

●ライブ情報

『Travis Japan Concert Tour 2025 VIIsual』

3月15日(土) 13:00 START/17:30 START

3月16日 (日) 15:00 START

[宮城]セキスイハイムスーパーアリーナ

3月29日(土) 13:00 START/17:30 START

3月30日 (日) 15:00 START

[福岡]マリンメッセ福岡A館

4月5日(土) 13:00 START/17:30 START

4月6日(日) 15:00 START

[静岡]エコパアリーナ

5月4日(日・祝) 18:00 START

5月5日 (月・祝) 13:30 START/ 18:00 START

5月6日 (火・休) 13:00 START/17:30 START

[大阪]大阪城ホール

5月31日(土) 17:30 START

6月1日(日) 13:30 START

[北海道]真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

6月7日(土) 13:00 START/17:30 START

6月8日(日) 15:00 START

[千葉]ららアリーナ 東京ベイ

●宮近海斗 初主演ドラマ

2025年1月期 オシドラサタデー「ホンノウスイッチ」

【毎週土曜】 よる11:00~11:30

テレビ朝日系24局

【番組公式ホームページ】

https://www.tv-asahi.co.jp/honnou-switch/

●松倉海斗 初主演ドラマ

2025年1月期ドラマL連続ドラマ「トーキョーカモフラージュアワー」

ABCテレビ(関西)

テレビ朝日(関東)

※ほか地域でも放送予定

ABC テレビでの放送後、TVer にて見逃し配信!

【番組公式ホームページ】

https://www.asahi.co.jp/tokyo_camouflage_hour/

Travis Japan 'Say I do / Tokyo Crazy Night' Special Trailer

Travis Japan - 1st CD Single「Say I do / Tokyo Crazy Night」 ~ Limited Edition T Special Trailer~

Travis Japan - 1st CD Single 「Say I do / Tokyo Crazy Night」 UM STORE Edition Special Trailer

BIOGRAPHY

●Travis Japan

2012年結成。

マイケル・ジャクソンの振付師であるTravis Payneがオーディションを行い、メンバーを構成。グループ名もTravis Payneに肖り“Travis Japan”となった。メンバー変遷を経て2017年より現在の7名で活動。

2022年3月よりアメリカ・ロサンゼルスにスキルアップのために留学。

10月28日(金)「JUST DANCE!」でCapitol Recordsより全世界デビューし、日本人アーティスト史上初めてデビュー曲で

Billboard Global excluding US 5位(11/12付)にチャートイン。

オリコン週間デジタルシングルランキング (11/7付)3曲同時TOP10入り!

2023年1月28日より、全国5都市計23公演に及ぶデビュー後初のツアー

「Travis Japan Debut Concert Tour 2023 THE SHOW ~ただいま、おかえり~」を開催し、23万人を動員。

3月29日(水) には、映像商品「Travis Japan- The untold story of LA -」を発売し、オリコン週間映像ランキング

映像3部門同時1位を獲得。

5月15日(月)「Moving Pieces」では、オリコン週間デジタルシングル(単曲)ウィークリーランキング1位、

Billboard JAPAN Top Download Songs 1位 / Billboard JAPAN Hot100 3位を獲得。

6月5日(月)「Moving Pieces -EP」では、6/19付オリコン週間デジタルアルバムランキング1位を獲得。

7月3日(月)「Candy Kiss」ではオリコン週間デジタルシングル(単曲)ランキング1位を獲得し、初週 DL 数 6.1 万 DL は今年度最高初週 DL 数を記録した。

8月30日(水) 『Travis Japan Debut Concert 2023 THE SHOW~ただいま、おかえり~』にて

オリコン週間映像ランキング映像3部門にて1位。

12月20日(水)初めての音楽CDとなる1st アルバム「Road to A」をリリースし、オリコン週間合算アルバムランキング 週間アルバム /週間デジタルアルバム、/週間合算アルバムにて1位を獲得、 Billboard Charts JAPAN Hot Albums /Download Albums /Top Albums Sales /Artist 100 を記録した。

2024年1月4日より、5月12日全国8ケ所29公演となるアリーナツアー[Travis Japan Concert Tour 2024 Road to Authenticity] を開催し、約31万人を動員。

2024年3月18日にリリースした「T.G.I. Friday Night」はオリコン週間デジタルシングル(単曲)ランキング(4/1付オリコン調べ)にて1位2位を獲得し、Billboard JAPAN“Download Songs”でも1位、Billboard JAPAN HOT100にて2位を記録。

6月10日にリリースした「Sweetest Tune」では、初週DL数5.1万DL(50,706DL)で、6/24付オリコン週間デジタルシングル(単曲)ランキング初登場1位を獲得。自身通算5作目のデジタルシングル1位となった。

8月14日にリリースした『Travis Japan Concert Tour 2024"Road to Authenticity"』でも映像3部門で同時1位(8/26付オリコン調べ)を獲得し、今最も勢いのあるボーイズバンドである。

9月3日の台北公演を皮切りに、自身初となる世界6都市(台北・香港・バンコク・シアトル、LA、NY)をめぐるワールドツアー「Travis Japan World Tour 2024 Road to A」を開催し、SOLD OUT。

10月21日には、12月にリリースする2nd アルバム「VIIsual」より「Crazy Crazy」「Fly Higher」の2曲を配信リリース。

<アメリカでの実績>

★2022.03.27 WORLD OF DANCE CHAMPIONSHIP SERIES Orange Countyチーム部門 3位

★2022.06.11-06.12 野外音楽フェス「 Rising Japan MusicFest in LA 」出演

★2022.07.01-07.04 Anime Expo 2022【 Los Angeles Convention Center 】ゲスト出演

★2022.07.13 America's Got Talent Season17出場

★2022.07.29-07.31 WORLD OF DANCE 2022

★2022.07.29 USA DIVISION 4位 Best Costume 受賞

★2022.07.30 TEAM DIVISION 9位 Crowd Favorite 受賞

★2022.07.31 WORLD FINAL 14位 Crowd Favorite 受賞

★2022.09.07 America's Got Talent Season17セミファイナル出場

★2024.01.22 America‘s Got Talent: Fantasy League出演