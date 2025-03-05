「AQUAPLUSアニバーサリーグッズ」第1弾は5月に誕生日を迎える「小牧愛佳」「冬馬かずさ」をお祝い！「ハッピーアニバーサリーセット」は限定BOX・ポストカード付き

株式会社HIKE

株式会社HIKE（本社：東京都新宿区、代表：三上 政高）は、株式会社アクアプラスの作品に登場するキャラクターの誕生日や記念日をお祝いするプロジェクト「AQUAPLUSアニバーサリーグッズ」第1弾として、5月に誕生日を迎える「小牧愛佳」（誕生日：5月1日、『ToHeart2』）、「冬馬かずさ」（誕生日：5月28日、『WHITE ALBUM2』）のグッズを2025年3月7日（金）12：00より販売いたします。また、数多くのキャラクタープリントケーキを販売している「プリロール」（運営：株式会社栄通）より、「小牧愛佳」と「冬馬かずさ」のアニバーサリーケーキが販売されることもあわせてお知らせいたします。

誕生月の5月には、アクアプラス公式X（@AQUAPLUS_JP(https://x.com/AQUAPLUS_JP)）での抽選プレゼントキャンペーンや、「AQUAPLUS official members club」会員限定の壁紙プレゼントも予定しています。詳細は続報をお待ち下さい。

AQUAPLUSアニバーサリーグッズについて

「大勢いるアクアプラスのキャラクターたちの誕生日や記念日を皆でお祝いしたい！」をコンセプトにしたプロジェクト。キャラクターの年に一度の大切な日を、一緒にお祝いしましょう。

小牧愛佳（『ToHeart2』）

販売ページ：https://store.aquaplus.jp/SHOP/g18544/list.html

イラスト：光莉ゆい（https://x.com/yuiillust67）

ラインナップ

【ハッピーアニバーサリーセット※限定BOX・ポストカード付き】

価格：9,900円（税込）

セット内容）

ラメ缶バッジ／ミニクッションキーホルダー／アクリルスタンド／アニバーサリープレート／キャンバスアート／限定BOX／ポストカード

【ラメ缶バッジ】

価格：600円（税込）

【ミニクッションキーホルダー】

価格：1,500円（税込）

【アクリルスタンド】

価格：1,800円（税込）

【アニバーサリープレート】

価格：2,500円（税込）

【キャンバスアート】

価格：3,500円（税込）

受注期間

2025年3月7日（金）12：00～3月23日（日）23：59

冬馬かずさ（『WHITE ALBUM2』）

販売ページ：https://store.aquaplus.jp/SHOP/g18543/list.html

イラスト：茨木 春（https://x.com/ibaraki_shun）

ラインナップ

【ハッピーアニバーサリーセット※限定BOX・ポストカード付き】

価格：9,900円（税込）

セット内容）

ラメ缶バッジ／ミニクッションキーホルダー／アクリルスタンド／アニバーサリープレート／キャンバスアート／限定BOX／ポストカード

【ラメ缶バッジ】

価格：600円（税込）

【ミニクッションキーホルダー】

価格：1,500円（税込）

【アクリルスタンド】

価格：1,800円（税込）

【アニバーサリープレート】

価格：2,500円（税込）

【キャンバスアート】

価格：3,500円（税込）

受注期間

2025年3月7日（金）12：00～3月23日（日）23：59

アニバーサリーケーキ

誕生日をお祝いするのにぴったりなアニバーサリーケーキを「プリロール」（運営：株式会社栄通）にて受注販売いたします。プリロールの「プリケーキ」はふわふわのスポンジにさっぱりとした生クリームとさわやかなフルーツを挟み込んだ、特別な日にぴったりのケーキです。イラストは可食インクで食べられるシートへプリントしているので、安心してお召し上がり頂けます。見ても食べても美味しい「プリケーキ」をどうぞお楽しみください。

販売ページ：https://priroll.jp/shopbrand/ct14552/

※詳細は販売ページをご確認ください。

小牧愛佳プリケーキ

価格：4号サイズ：4,698円(税込)／5号サイズ：5,130円(税込)

冬馬かずさプリケーキ

価格：4号サイズ：4,698円(税込)／5号サイズ：5,130円(税込)

株式会社アクアプラスについて

株式会社アクアプラス

所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿3丁目2-4 JRE西新宿テラス4階

公式サイト：https://aquaplus.jp/

公式X：https://x.com/AQUAPLUS_JP

代表者：代表取締役 三上 政高

株式会社HIKEについて

株式会社HIKE

所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿3丁目2-4 JRE西新宿テラス3階・4階

公式サイト：https://hike.inc/

公式X：https://x.com/hike_inc_jp

代表者：代表取締役 三上 政高

※本リリース情報の掲載及び画像掲載の際は、下記のコピーライトの表示をお願いいたします。

(C)HIKE Inc.

(C)AQUAPLUS

※本掲載内容は予告なく変更する場合がございます。