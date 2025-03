80ページ超えのスター・ウォーズ大特集！W表紙で魅せる、光と闇。世代を超えて愛されるSTAR WARSの人気キャラクターが表紙を飾る！

株式会社日之出出版

株式会社日之出出版(東京都中央区)は、『Fine(ファイン)』4月号(通巻555号)を2025年3月

7日(金)より全国書店にて発売いたします。

今号は、スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン 2025 開催直前のタイミングで「輝き続けるSTAR WARSの魅力!」と題し、全ての世代のファンに贈る、究極のスター・ウォーズ特集です。

80ページを超える大特集は、雑誌の表と裏の両方を使った特別のW表紙仕様!表紙:ダース・ベイダー裏表紙:『マンダロリアン』ディン・ジャリン&グローグー

カバー飾るのは、誰もが知るスター・ウォーズの人気キャラクター「ダース・ベイダー」。ダークサイドをイメージさせる背景の中に浮かぶ漆黒の甲冑と赤いライトセーバーが、映画同様にワクワク感を刺激します。一方、バックカバーは人気沸騰中のスター・ウォーズドラマシリーズ『マンダロリアン』に登場するディン・ジャリンとグローグーが荒野を背景にカッコよく裏表紙を飾っています。また、バックカバーからの「逆読み」でドラマシリーズの魅力に迫ります!

スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン 2025の前に、作品の世界にどっぷり浸かろう!

17年ぶりに日本で開催される世界最大かつ究極の祭典「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン 2025」。4月18日~20日(幕張メッセ)での開催に向けて盛り上がるタイミングで、制作したスター・ウォーズ特集です。

エピソードと付く本編映画が42年間続いたことにより、さまざまな世代にファンを持っている作品に合わせ、各年代の著名人やコレクターなどを徹底取材。自分とは違う年代の考えや作品の捉え方を知ると、新たなスター・ウォーズの解釈が生まれるはず。

また、2026年・全米公開予定の映画『マンダロリアン&グローグー(原題)』に向けて、2人の人気キャラクターの秘密を中面(バックカバーからの逆読み特集)で紐解きます。

スター・ウォーズ好きの著名人たちも大集合!

昨年末に日向坂46を卒業した「加藤史帆」をはじめ、「伊藤一朗(Every Little Thing)」「☆Taku Takahashi(m-flo)」「KOMOREBI」などのスター・ウォーズ好きアーティストが多数登場。

ほかにも「ミキ(漫才師)」「市川紗椰」といった人気芸人やモデルなどが誌面の中で作品への熱い想いを語っています。

キャラクターアイテムカタログ(16P)では、集めたくなるトイ&グッズを140アイテム以上紹介!

今年から来年に向けて、どんどん盛り上がるスター・ウォーズ界隈のネタも、誌面内にはぎっしり!

スター・ウォーズの世界に没入して、イベントや映画公開に臨むために、まずは『Fine』4月号で予習をしてほしい、必読の一冊です!

●「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン 2025」4月18日~20日開催

●「May the 4th be with you.(スター・ウォーズの日)」5月4日

● 映画『マンダロリアン&グローグー(原題)』2026年5月全米公開予定

【書誌情報】

誌名:『Fine』4月号

特別定価:850円(税込み)

判型:A4判

頁数:124ページ

発売日:2025年3月7日(金)

発行:株式会社日之出出版

発売:株式会社マガジンハウス

流通:全国書店・ネット書店

Fine 公式サイト:https://fineonline.jp/

Fine 公式インスタグラム、X:@fine_mag_jp

【本件に関するお問合せ先】

株式会社日之出出版 メディア事業部 TEL:03-5543-1131

※販売に関するお問い合わせにつきましては、

株式会社マガジンハウス 受注センター TEL:049-275-1811 までお願いします。

※記事化いただきます際に、表紙画像をいれる場合は、下記クレジット表記を必ずお願いします。

↓

(C) & TM Lucasfilm Ltd.