「アルネットホーム presents NACK5ラーメンフェスティバル2025」。3月6日（木）から待望の第二弾がスタートします！

株式会社エフエムナックファイブ

2月28日（金）からスタートした『アルネットホーム presents NACK5 ラーメンフェスティバル2025』（https://nack5-ramenfes.com/） ですが、2月28日（金）～3月3日（月）に開催された第一弾は満員御礼の後、無事終了致しました。

ラーメン店では行列が絶えず、売り切れが発生する店舗もございました。

そして、3月6日（木）からは第二弾がスタート致します。

第一弾とは異なる8つの有名ラーメン店が出店し、FM NACK5の人気パーソナリティーによるステージ展開も予定されています。また、協賛社による出展ブースでも楽しい企画を多数実施しております。

皆様のご来場、お待ちしております。

【概要】

◆HP ：https://nack5-ramenfes.com/

◆Instagram ：https://www.instagram.com/nack5_ramenfes/

◆X（Twitter）：https://x.com/nack5_ramenfes

◆第二弾開催日時:

2025年3月6日（木）～3月9日（日）

・11:00～20:00（最終日は18:00終了）

会場 ：さいたまスーパーアリーナ けやきひろば

（〒330-0081 埼玉県さいたま市中央区新都心10）

出店数 ：8店舗

入場料 ：無料

料金 ：ラーメン1杯 1,000円（税込）

◆出展ラーメン店:

１.亀戸煮干中華蕎麦 つきひ

「秋刀魚煮干と秋刀魚節の中華蕎麦」

煮干と秋刀魚の旨みをふんだんに使った中華蕎麦！日本人ならみんな好きな味！

２.KUCHE

「RAMEN KURO」

大阪で人気【魔訶不思議系つけ麺KURO】の魔訶不思議なツケダレを使ったラーメン

３.のどぐろつけ麺smile

「三重県をギュッと！伊勢海老のらぁめん」

松阪豚×桑名もち小麦×伊勢海老出汁地産地消の絶品ラーメン

４.本家 第一旭

「京都ラーメン」

昭和22年創業、京都素材香る老舗醤油ラーメン！

５.味噌麺処 花道庵

「濃厚肉味噌ラーメン」

濃厚味噌スープ×特製豚バラチャーシュー、東京味噌ラーメン！

６.麺処若武者

「濃厚福島鶏白湯」

福島三大鶏×濃厚コラーゲンスープ、旨味凝縮贅沢鶏ラーメン

７.麺屋 音

「日本三大地鶏金色鶏白湯」

とろとろ極上鶏白湯×豪華チャーシュー、絶品至福ラーメン！

８.麺家 たけ田

「鳥取牛骨らーめん」

鳥取で長年愛されているソウルフード。あっさり飲みやすく牛の香りがクセになる一杯。

※当日販売されるラーメンは画像とイメージが異なる場合がございます。

【第二弾ステージ展開】

3月6日:メインMC Happyだんばら/フォトセッションやトークショーを実施します。

3月7日:メインMC 白戸ゆめの/フォトセッションやトークショーを実施します。

3月8日:こどもチアガール演舞【11:30~12:00】

NACK5お笑いライブ【16:00~17:00】

出演芸人:三拍子・ウエスP・西田どらやき・パーマ大佐・アイドル鳥越・センチネル

3月9日:FM NACK5の人気ワイド番組『カメレオンパーティー』の公開生放送【12:55~17:55】

GUEST:鈴木健介/ダイアモンド☆ユカイ