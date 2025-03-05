「アルネットホーム presents NACK5ラーメンフェスティバル2025」。3月6日（木）から待望の第二弾がスタートします！
2月28日（金）からスタートした『アルネットホーム presents NACK5 ラーメンフェスティバル2025』（https://nack5-ramenfes.com/） ですが、2月28日（金）～3月3日（月）に開催された第一弾は満員御礼の後、無事終了致しました。
ラーメン店では行列が絶えず、売り切れが発生する店舗もございました。
そして、3月6日（木）からは第二弾がスタート致します。
第一弾とは異なる8つの有名ラーメン店が出店し、FM NACK5の人気パーソナリティーによるステージ展開も予定されています。また、協賛社による出展ブースでも楽しい企画を多数実施しております。
皆様のご来場、お待ちしております。
【概要】
◆HP ：https://nack5-ramenfes.com/
◆Instagram ：https://www.instagram.com/nack5_ramenfes/
◆X（Twitter）：https://x.com/nack5_ramenfes
◆第二弾開催日時:
2025年3月6日（木）～3月9日（日）
・11:00～20:00（最終日は18:00終了）
会場 ：さいたまスーパーアリーナ けやきひろば
（〒330-0081 埼玉県さいたま市中央区新都心10）
出店数 ：8店舗
入場料 ：無料
料金 ：ラーメン1杯 1,000円（税込）
◆出展ラーメン店:
１.亀戸煮干中華蕎麦 つきひ
「秋刀魚煮干と秋刀魚節の中華蕎麦」
煮干と秋刀魚の旨みをふんだんに使った中華蕎麦！日本人ならみんな好きな味！
２.KUCHE
「RAMEN KURO」
大阪で人気【魔訶不思議系つけ麺KURO】の魔訶不思議なツケダレを使ったラーメン
３.のどぐろつけ麺smile
「三重県をギュッと！伊勢海老のらぁめん」
松阪豚×桑名もち小麦×伊勢海老出汁地産地消の絶品ラーメン
４.本家 第一旭
「京都ラーメン」
昭和22年創業、京都素材香る老舗醤油ラーメン！
５.味噌麺処 花道庵
「濃厚肉味噌ラーメン」
濃厚味噌スープ×特製豚バラチャーシュー、東京味噌ラーメン！
６.麺処若武者
「濃厚福島鶏白湯」
福島三大鶏×濃厚コラーゲンスープ、旨味凝縮贅沢鶏ラーメン
７.麺屋 音
「日本三大地鶏金色鶏白湯」
とろとろ極上鶏白湯×豪華チャーシュー、絶品至福ラーメン！
８.麺家 たけ田
「鳥取牛骨らーめん」
鳥取で長年愛されているソウルフード。あっさり飲みやすく牛の香りがクセになる一杯。
※当日販売されるラーメンは画像とイメージが異なる場合がございます。
【第二弾ステージ展開】
3月6日:メインMC Happyだんばら/フォトセッションやトークショーを実施します。
3月7日:メインMC 白戸ゆめの/フォトセッションやトークショーを実施します。
3月8日:こどもチアガール演舞【11:30~12:00】
NACK5お笑いライブ【16:00~17:00】
出演芸人:三拍子・ウエスP・西田どらやき・パーマ大佐・アイドル鳥越・センチネル
3月9日:FM NACK5の人気ワイド番組『カメレオンパーティー』の公開生放送【12:55~17:55】
GUEST:鈴木健介/ダイアモンド☆ユカイ