「アルネットホーム presents NACK5ラーメンフェスティバル2025」。3月6日（木）から待望の第二弾がスタートします！

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株式会社エフエムナックファイブ


2月28日（金）からスタートした『アルネットホーム presents NACK5 ラーメンフェスティバル2025』（https://nack5-ramenfes.com/） ですが、2月28日（金）～3月3日（月）に開催された第一弾は満員御礼の後、無事終了致しました。


ラーメン店では行列が絶えず、売り切れが発生する店舗もございました。



そして、3月6日（木）からは第二弾がスタート致します。


第一弾とは異なる8つの有名ラーメン店が出店し、FM NACK5の人気パーソナリティーによるステージ展開も予定されています。また、協賛社による出展ブースでも楽しい企画を多数実施しております。



皆様のご来場、お待ちしております。






【概要】


◆HP ：https://nack5-ramenfes.com/


◆Instagram　：https://www.instagram.com/nack5_ramenfes/


◆X（Twitter）：https://x.com/nack5_ramenfes



◆第二弾開催日時:


2025年3月6日（木）～3月9日（日）


・11:00～20:00（最終日は18:00終了）


会場 ：さいたまスーパーアリーナ けやきひろば


　　　（〒330-0081 埼玉県さいたま市中央区新都心10）


出店数 ：8店舗


入場料 ：無料


料金 ：ラーメン1杯 1,000円（税込）



◆出展ラーメン店:


１.亀戸煮干中華蕎麦 つきひ


「秋刀魚煮干と秋刀魚節の中華蕎麦」


煮干と秋刀魚の旨みをふんだんに使った中華蕎麦！日本人ならみんな好きな味！


２.KUCHE


「RAMEN KURO」


大阪で人気【魔訶不思議系つけ麺KURO】の魔訶不思議なツケダレを使ったラーメン


３.のどぐろつけ麺smile


「三重県をギュッと！伊勢海老のらぁめん」


松阪豚×桑名もち小麦×伊勢海老出汁地産地消の絶品ラーメン


４.本家　第一旭


「京都ラーメン」


昭和22年創業、京都素材香る老舗醤油ラーメン！


５.味噌麺処　花道庵


「濃厚肉味噌ラーメン」


濃厚味噌スープ×特製豚バラチャーシュー、東京味噌ラーメン！


６.麺処若武者


「濃厚福島鶏白湯」


福島三大鶏×濃厚コラーゲンスープ、旨味凝縮贅沢鶏ラーメン


７.麺屋 音


「日本三大地鶏金色鶏白湯」


とろとろ極上鶏白湯×豪華チャーシュー、絶品至福ラーメン！


８.麺家　たけ田


「鳥取牛骨らーめん」


鳥取で長年愛されているソウルフード。あっさり飲みやすく牛の香りがクセになる一杯。


※当日販売されるラーメンは画像とイメージが異なる場合がございます。



【第二弾ステージ展開】







3月6日:メインMC Happyだんばら/フォトセッションやトークショーを実施します。



3月7日:メインMC 白戸ゆめの/フォトセッションやトークショーを実施します。



3月8日:こどもチアガール演舞【11:30~12:00】


NACK5お笑いライブ【16:00~17:00】


出演芸人:三拍子・ウエスP・西田どらやき・パーマ大佐・アイドル鳥越・センチネル



3月9日:FM NACK5の人気ワイド番組『カメレオンパーティー』の公開生放送【12:55~17:55】


GUEST:鈴木健介/ダイアモンド☆ユカイ