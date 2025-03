株式会社サンリオの人気キャラクター「シナモロール」「クロミ」のチャーム付きツメキリを貝印から新発売！

貝印株式会社

グローバル刃物メーカーの貝印株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長兼COO:遠藤浩彰)は、サンリオの人気キャラクター「シナモロール」「クロミ」デザインのツメキリ全4種を2025年3月3日(月)より貝印公式オンラインストアをはじめ、全国のドラッグストア、ホームセンター、大手量販店など※にて発売開始いたします。

※店舗によって入荷日が前後いたします。

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660016

ツメキリ国内シェアNo.1※の貝印から、サンリオのキャラクター「シナモロール」「クロミ」デザインのツメキリが登場!

貝印では、サンリオのキャラクターである「ハローキティ」のツメキリを中心に展開し、日本だけでなく海外からの旅行者からもご好評をいただいています。今回はサンリオでも大人気のキャラクターである「シナモロール」と「クロミ」のツメキリを発売します。

2024年サンリオキャラクター大賞において、シナモロールは約566万票を集め、総合順位1位。クロミは約412万票を獲得、総合順位で第3位に選ばれています。

今回のコラボレーションでは、シナモロールとクロミのかわいいデザインのニュースタンダードツメキリにマスコットチャーム付き。持ち運びに便利なSサイズと手なじみの良いMサイズの2サイズの展開です。貝印は、ツメキリ国内シェアNo.1※でサイズ、形状、用途別に400種類以上を揃えています。今回のコラボレーション商品である「ニュースタンダードツメキリ」は、シャープな切れ味が特徴で、デザインの可愛さだけでなく実用性にも優れた商品です。

※2023年1月~12月 SOOより自社推計

商品詳細

■シナモロール ニュースタンダードツメキリ S

価格:935円(税込)

■シナモロール ニュースタンダードツメキリ M

価格:1,045円(税込)

特徴

・サンリオの大人気キャラクター“シナモロール”のオリジナルデザイン

かわいいシナモロールの立体チャーム付き。

・日本製でシャープな切れ味のステンレスカーブ刃のツメキリ。

・ツメが飛び散りにくいストッパーケース付き。

■クロミ ニュースタンダードツメキリ S

価格:935円(税込)

■クロミ ニュースタンダードツメキリ M

価格:1,045円(税込)

特徴

・サンリオの大人気キャラクター“クロミ”のオリジナルデザイン

かわいいシナモロールの立体チャーム付き。

・日本製でシャープな切れ味のステンレスカーブ刃のツメキリ。

・ツメが飛び散りにくいストッパーケース付き。

貝印株式会社

1908年、刃物の町として有名な岐阜県関市に創業。現在、生活に密着した刃物を中心とするカミソリ、メンズグルーミング、ツメキリなどの身だしなみやビューティーケア、包丁をはじめとする調理・製菓、医療用など1万アイテムにもおよぶ商品を展開し、商品の企画開発から生産、販売、物流までの一連を行っているグローバル刃物メーカー。

本社:東京都千代田区岩本町3-9-5

代表取締役社長兼COO 遠藤 浩彰

https://www.kai-group.com

本件に関する読者の皆様からのお問い合わせ先

貝印株式会社 お客様相談室

〒101-8586 東京都千代田区岩本町3-9-5

TEL:0120-016-410 (フリーアクセス・ひかりワイド)

https://www.kai-group.com