「SHIFT AI Summit 2025 Spring」5月21日開催｜注目の登壇者を紹介！生成AIで加速する日本企業の成長戦略

株式会社SHIFT AI

「日本をAI先進国に」を掲げAIのビジネス活用を学べるAI大学「SHIFT AI」を運営する株式会社SHIFT AI(東京都渋谷区、代表取締役 木内翔大)は、2025年5月21日（水）に「SHIFT AI Summit 2025 Spring」を開催します。本イベントは、「SHIFT to AI」をコンセプトに、生成AIとDX推進が企業成長にもたらす影響を、アカデミックおよび業界のトップリーダーと共に探求する場です。本サミットを通じて「生成AIで企業と人を成長させる」未来を加速し、企業がAIを実装するための実践的な知見を提供します。

特設ページはこちら https://lp-biz-summit.shift-ai.co.jp

■イベントの背景

「生成AIを活用した企業成長と人材育成の未来へ。」

多くの日本企業は、DX推進や人材不足といった課題に直面しながらも、従来の手法に頼る傾向があります。しかし、生成AIは、企業ごとの独自性を活かしながら、業務効率化や変革を実現する可能性を秘めています。その力を引き出すためには、経営層と現場リーダーが同じビジョンを共有し、実践的な取り組みを進めることが重要です。

「SHIFT AI Summit 2025 Spring」は、生成AIの可能性を最大化し、日本企業の未来を再定義するための場とし、SHIFT AIが持つ知見と実績を通じて、次の成長を実現するための革新と洞察をお届けします。

■イベントの特徴

「SHIFT to AI」をコンセプトに、生成AIの可能性を最大限に活かし、日本企業のDX推進と人材育成を加速することを目的としたカンファレンスです。本イベントでは、アカデミアと業界の第一線で活躍するリーダーを迎え、経営戦略・人材育成・顧客コミュニケーションの3つの視点から、AIがもたらす変革を深掘りいたします。

理論と実践が交差する本サミットを通じて、SHIFT AIは「生成AIで企業と人を成長させる」未来を実現し、参加者が次の一手を見出す機会を提供します。

■AIのプロフェッショナルが一堂に集結！登壇者発表の第一弾をご紹介

山口高平氏

山口高平

神奈川大学情報学部 教授

大阪大学工学部、同大学大学院工学研究科修士課程。博士課程修了後、大阪大学助手、静岡大学助教授・教授、慶應義塾大学教授を経て、現在、神奈川大学情報学部教授。オントロジー＆知識グラフ、推論システム、データマイニング、知能ロボットなどのAI技術を現場の問題に適用し、AI技術主導ではなく、現場の問題分析を重視するAIシステム構築法の重要性を主張してきた。人工知能学会元会長(2012-2014)、情報システム学会名誉会長．著書『AIシステムと人・社会との関係』『AIプロデューサー～人とAIの連携～』など。

2025/3/30（日）BS放送大学BS231chにて数理・データサイエンス・ＡＩ専門講座「言語生成AIの機能と社会への応用 ～技術編／応用編～」放送予定。詳細は以下

技術編：https://bangumi.ouj.ac.jp/v4/bslife/detail/01AF4001.html

応用編：https://bangumi.ouj.ac.jp/v4/bslife/detail/01AF4002.html

丸尾浩一氏

丸尾浩一

株式会社Major7th 代表取締役

1960年 大阪府生まれ。大和証券株式会社に38年在籍し、専務取締役などの役員を12年間歴任。

一貫して投資銀行業務に従事。主幹事として株式会社メルカリやラクスル株式会社等、数々の大型スタートアップIPOを実現した他、経営破綻した日本航空株式会社の再上場や、楽天グループ株式会社、KDDI 株式会社等、上場企業の資金調達にも携わる。

現在、起業家支援サービスを提供する株式会社Major7thの代表取締役を務めながら、上場会社を含む複数社の社外役員等を兼務。

田中徹氏

田中徹

株式会社MILIZE CEO・代表取締役社長

東京大学経済学部卒、米国ロチェスター大学経営学修士MBA。

旧富士銀行（現みずほ銀行）にてデリバティブトレーディング、リスク管理、クレジット投資等を経験し、米国においてリスク管理業務でニューヨーク連銀等を担当。金融時代にコーディングを開始し、アイデアを試すようになる。その後、金融ソフトウェア会社AFG（旧）、エイファス、AFG等を創業し、金融ソフトウェア業界のシリアル起業家となる。金融におけるAI、ヘッジファンド運用、リスク管理、ファイナンシャルプランニングを中心に知識が豊富。IT、金融における人脈も豊富。MILIZEにて多業種に金融とITを武器に攻め入る。

國吉啓介氏

國吉啓介

株式会社ベネッセコーポレーションデータソリューション部 部長

一般社団法人Generative AI Japan 発起人/業務執行理事/事務局長

ベネッセグループにおけるデータ利活用によるDX推進に従事。博士(経営学)。滋賀大学データサイエンス学部インダストリアルアドバイザー、一般社団法人データマネジメント協会日本支部理事、NEDO技術委員等を歴任し、AIやデータから価値を創造する方法論づくりや大学や省庁での人材育成活動なども進めている。計測自動制御学会システム・情報部門論文賞などの受賞やE資格やシステム監査技術者、ITストラテジスト、プロジェクトマネージャなどの資格も保持。

■開催概要

■お申し込み方法

[表: https://prtimes.jp/data/corp/116644/table/118_1_40059238270e8517116b05f797c1e779.jpg ]

配信閲覧お申し込みをご希望の方は以下よりお申し込みください



＜オンライン配信お申し込み＞※7月中旬より閲覧可能

https://lp-biz-summit.shift-ai.co.jp/(https://lp-biz-summit.shift-ai.co.jp/)

【代表取締役 木内 翔大について】

木内 翔大(きうち しょうた)

株式会社SHIFT AI 代表取締役 / 一般社団法人生成AI活用普及協会 理事 / GMO AI＆Web3株式会社 AI活用顧問 / GMO AI＆ロボティクス商事 AI活用アドバイザー

フォロワー数 10.8万人 (2025年3月現在)

「日本をAI先進国に」をテーマに生成AIについて発信。

URL：https://x.com/shota7180

【会社概要】

社 名 株式会社SHIFT AI

所在地 東京都渋谷区渋谷２丁目24-12 渋谷スクランブルスクエア

代表者 代表取締役 木内 翔大

設立年月 2022年3月18日

資本金 8,300万（資本準備金含む）

事業内容 コンサルティング / コミュニティ運営 / Youtubeチャンネル運営 / スクール運営

URL：https://shift-ai.co.jp/