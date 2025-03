GMOインターネットグループ、なりすまし対策のためグループ全社で「BIMI/VMC」を2025年夏より導入決定

GMOインターネットグループ

”すべての人にインターネット”をコーポレートキャッチに、インターネットインフラ、インターネットセキュリティ、インターネット広告、インターネット金融、暗号資産事業を展開するGMOインターネットグループ(グループ代表 熊谷 正寿)は、「すべての人に安心な未来を」のキャッチフレーズのもと、ネットのセキュリティに関する新プロジェクト「ネットのセキュリティもGMO」を2025年2月6日から実施しています。

その取り組みの1つとして、2025年夏までにGMOインターネットグループ全114社(※1)にて「BIMI(※2)/VMC(※3)」の導入を決定いたしました。これにより、GMOインターネットグループおよびグループ各社からお客様・お取引様にお届けするメールのアイコンにロゴを表示することで、一目で真正性が判断でき、安心してメールをご確認いただけるようになります。

GMOインターネットグループでは引き続き、より安心なインターネット社会を実現すべく、様々なネットのセキュリティに関する取り組みを進めていきます。

(※1)2025年3月1日現在

(※2)BIMI:Brand Indicators for Message Identificationの略称。

(※3)VMC:Verified Mark Certificateの略称。

【「BIMI/VMC」とは】

BIMIとは、企業が送信するメールのアイコンに、コーポレートやブランドのロゴを表示するための規格です。BIMIを導入することで、メールサービス上にそれらのロゴがアイコンで表示されるようになり、そのメールが正当な企業から送信されたものであることを、視覚的に確認することができます。これにより、フィッシング詐欺やスパムのリスクを減らし、結果として、BIMIを導入した企業は、自社の信頼性を高めることができます。

また、メールサービス上のアイコンにロゴを表示させるためには、認証局によって発行された、VMCという認証ブランドマークの証明書が必要です。このVMCを発行する認証局は、発行にあたって、3つの確認を行います。

■VMC発行にあたって必要な3つの確認事項

1.サイト運営者の実在性確認

2.ドメイン認証

3.商標認証

【GMOインターネットグループの提供する「BIMI/VMC」について】

■「BIMI/VMC」発行の仕組み

GMOインターネットグループでブランドセキュリティ事業を展開する、GMOブランドセキュリティ株式会社(以下、GMOブランドセキュリティ)では、4つの強みを生かした「BIMI/VMC」の発行を行っています。

1. 商標手続きの知見

20年以上にわたり、商標をはじめとした企業ブランド・ドメインの構築支援や管理をしてきたGMOブランドセキュリティだからこその、知見をご活用いただけます。

2. 国内最大手の認証局であるGMOグローバルサインとの連携

国内最大手の認証局である GMO グローバルサインとの連携したメールロゴ認証サービスである「BIMI/VMC」の運用にあたっては、同じくGMO インターネットグループ内のGMO グローバルサイン株式会社が認証局の機能を保有するため、スムーズな連携による安定的なBIMI 運用が可能です。

3. 付随サービスのオプション

ブランド管理侵害、サイトテイクダウン、脆弱性診断といった、GMOインターネットグループ内のセキュリティ関連会社による豊富なオプションサービスにより、リスクが発生した際の対策もサポートします。

4. 企業の課題に合わせたご提案

大手企業を中心に2,000社以上のお取引があるGMOブランドセキュリティによる、課題に応じた最適な解決策のご提供をいたします。

■サービスの詳細はこちらから

https://brandsecurity.gmo/security/service/bimi_vmc/

【今後の展望】

インターネットのセキュリティに関する課題は、世界的に今後も拡大していくと考えられます。GMOインターネットグループでは、「ネットのセキュリティもGMO」のプロジェクトと、付随する取り組みを中心に、インターネットのセキュリティの重要性を老若男女問わずに広げ、それぞれに最適なサービスを提供してまいります。

そして、日本全体のインターネット環境のセキュリティ強化を図るとともに、「すべての人に安心な未来を」実現していきます。

【GMOインターネットグループ株式会社】(URL:https://www.gmo.jp/(https://www.gmo.jp/))

会社名 GMOインターネットグループ株式会社(東証プライム市場 証券コード:9449)

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役グループ代表 熊谷 正寿

事業内容 持株会社(グループ経営機能)

■グループの事業内容

インターネットインフラ事業

インターネットセキュリティ事業

インターネット広告・メディア事業

インターネット金融事業

暗号資産事業

資本金 50億円

