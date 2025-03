『魔界戦記ディスガイアRPG ～最凶魔王決定戦！～』「ファントム・ブレイブ 幽霊船団と消えた英雄」コラボMAPイベント「ファントム・ブレイブ ゾンビ軍団とビン詰めの英雄」開催決定！

株式会社ドリコム

株式会社ドリコム(本社:東京都品川区、代表取締役社長:内藤裕紀)は、スマートフォン向けゲーム『魔界戦記ディスガイアRPG ~最凶魔王決定戦!~』にて、「ファントム・ブレイブ 幽霊船団と消えた英雄」コラボMAPイベント「ファントム・ブレイブ ゾンビ軍団とビン詰めの英雄」を2025年3月5日(水)0:00より開催いたしました。「英雄マローネ」「英雄アッシュ」が新たに参戦し、イベント報酬には「ボトルアッシュ」が登場します。

コラボMAPイベント「ファントム・ブレイブ ゾンビ軍団とビン詰めの英雄」

本イベントでは、専用マップで「イベントPT(ポイント)」や「BOSSPT(ボスポイント)」を集めることで★4キャラクターなど様々な報酬が手に入ります。専用マップをクリアしていくとイベント限定のストーリーを楽しむこともできます。

イベント開催期間:2025年3月5日(水)0時から3月19日(水)23時59分

【あらすじ】

魔界とは違う世界『イヴォワール』。

請負人として暮らす『マローネ』と『アッシュ』は、

何者かにより、再び魔界へと引き込まれてしまいました。

ですが、彼女たちの目に恐れはありません。

時を経て『英雄』となった2人には、ともに旅をする、

『アルジェント海賊団』の仲間が付いているからです。

死者の魂『ファントム』と悪魔の物語が、再び始まります。

「ファントム・ブレイブ 幽霊船団と消えた英雄コラボ記念召喚」開催

Pick UPキャラには、イベントのストーリーで活躍する「英雄マローネ」「英雄アッシュ」が登場します。

2体とも、イベントPTの獲得量がアップする特効を備えており、パーティに編成すると効率よくイベントを進められます。

召喚開催期間:2025年3月5日(水)0時から3月19日(水)23時59分

■『ファントム・ブレイブ 幽霊船団と消えた英雄』について

「ファントム・ブレイブ 幽霊船団と消えた英雄」は、

個性豊かな島々が浮かぶ世界「イヴォワール」を舞台に、

死者の魂「ファントム」と交流できる少女・マローネの冒険を描くRPGです。

マップ上のアイテムに味方のファントムを憑依させて戦闘に参加させる「コンファイン」、

自由に動き回れるフリー移動形式の戦闘フィールドなど、やりたい放題で自由度の高い戦闘が魅力のタイトルです。

(C)2025 Nippon Ichi Software, Inc.

公式サイト:https://nippon1.jp/consumer/pb_losthero/

■『魔界戦記ディスガイアRPG ~最凶魔王決定戦!~』商品情報

タイトル:魔界戦記ディスガイアRPG ~最凶魔王決定戦!~

ジャンル:史上最凶やり込み育成RPG

対 応:iOS / Android / Windows PC

利用料 :基本プレイ無料(アプリ内課金あり)

配信日 :2019年11月27日(水)

公式サイト:https://www.disgaea-app.com

ダウンロード:

【App Store】https://itunes.apple.com/jp/app/id1410021916

【Google Play】https://play.google.com/store/apps/details?id=com.disgaearpg.forwardworks

【DMM Games】https://www.disgaea-app.com/pc/

公式SNS:

【X (旧Twitter)】 https://x.com/Disgaea_App

【公式ウェブショップ】https://disgaea-app.xsollasitebuilder.com/ja-JP/

配信・提供:株式会社ドリコム

権利表記:

(C) Aniplex Inc. (C)Nippon Ichi Software, Inc. Published by Drecom Co., Ltd.