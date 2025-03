株式会社SHIBUYA109エンタテイメント

期間:2025年3月21日(金) ~ 4月6日(日)

POPUP STOREが館内2カ所にオープンするほか、オリジナルコラボメニューの販売、

メンバーの直筆サイン入りチェキ等が当たるプレゼント企画も実施!

オリジナルノベルティがもらえる渋谷回遊型スタンプラリーイベントを開催!

株式会社SHIBUYA109エンタテイメント(本社:東京都渋谷区、社長:石川あゆみ)は、東京・渋谷で運営する「SHIBUYA109渋谷店」にて、2025年3月21日(金) ~ 4月6日(日)の期間、9人組ガールズグループ「TWICE」(トゥワイス)のファンクラブ開設8周年を記念したコラボレーション企画『SHIBUYA109 × TWICE ANNIVERSARY “∞” CAMPAIGN』を開催いたします。

期間中は「TWICE」のキャンペーンビジュアルが館内外に掲出されるほか、POPUP STOREが館内2カ所にオープン、メンバーの直筆サイン入りチェキ等が当たる豪華プレゼント企画を実施いたします。

さらに、コラボカフェではSHIBUYA109渋谷店限定オリジナルコラボメニューの販売、オリジナルノベルティがもらえる渋谷回遊型スタンプラリーイベントの開催、スペシャルフォトスポットの設置、BGMジャックなど、さまざまな取り組みを行います。

■『SHIBUYA109 × TWICE ANNIVERSARY “∞” CAMPAIGN』 概要

開催期間:2025年3月21日(金) ~ 4月6日(日)

場所:SHIBUYA109渋谷店 (東京) 東京都渋谷区道玄坂2-29-1

内容:1.キャンペーンビジュアル掲出/オリジナルコメント動画の放映

2.『ONCE JAPAN 8th ANNIVERSARY POPUP STORE ”∞”』オープン

3. SHIBUYA109渋谷店限定オリジナルコラボメニューを販売

4.渋谷回遊型デジタルスタンプラリーイベント

5.プレゼントキャンペーン

6.スペシャルフォトスポット・BGMジャック

特設ページ:https://www.shibuya109.jp/x/TWICE_ANNIVERSARY_INFINITY_CAMPAIGN(https://www.shibuya109.jp/x/TWICE_ANNIVERSARY_INFINITY_CAMPAIGN)

1.キャンペーンビジュアル掲出/オリジナルコメント動画の放映

期間中、SHIBUYA109渋谷店の外壁懸垂幕をはじめ館内外に『SHIBUYA109 × TWICE ANNIVERSARY “∞” CAMPAIGN』のビジュアルを掲出するほか、エントランスの大型サイネージなど様々な場所で、本企画のオリジナル動画を放映いたします。

さらに、「TWICE」メンバーの撮り下ろしコメント動画が館内にてご覧いただけます。

2.『ONCE JAPAN 8th ANNIVERSARY POPUP STORE ”∞”』オープン

本キャンペーンの開催を記念した「TWICE」のPOPUP STOREが、館内の2カ所にオープンいたします。8階ではTWICE LOVELYSとサンリオキャラクターズのコラボグッズが実現!

TWICEメンバーがセレクトしたキャラクターとそれぞれコラボレーションする他オフラインくじやPHOTO BOOTHの設置、地下1階ではご来場いただいたONCE JAPAN / ONCE JAPAN MOBILE会員の方にプレゼント企画も実施いたします。

※取り扱いアイテムの詳細についてはPOPUP STORE特設ページをご確認ください。

※一部商品に購入制限を設ける場合がございます。購入制限には変動がございます。

※商品はなくなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

※ONCE JAPAN 8th ANNIVERSARY POPUP STORE ”∞” OFFICIAL GOODS / PHOTO BOOTHは事前予約制となります。

※地下1階POPUP STOREは、事前予約なしで入店いただけますが、混雑時予告なしに整理券配布をする場合がございます。あらかじめご了承ください。

ストア名:『ONCE JAPAN 8th ANNIVERSARY POPUP STORE ”∞” 』

オープン期間:3月21日(金) ~ 4月6日(日)

場所:SHIBUYA109渋谷店 8階 DISP!!!

SHIBUYA109渋谷店 地下1階 DISP!!!

営業時間:10:00~21:00

■FC受付抽選期間:2025年3月5日(水) 12:00 ~ 3月9日(日) 23:59

■FC受付当選発表:2025年3月13日(木) 18:00

■一般先着受付: 2025年3月14日(金) 18:00

※一般は先着制となります。各枠定員を上回った時点で申し込み終了となります。

POPUP STORE特設ページ:https://www.shibuya109.jp/blog/?pi3=355796

OFFICIAL GOODS予約専用ページ:https://reservation-system.jp/ONCE_POPUP_2025_officialgoods/

PHOTO BOOTH(有料)予約専用ページ:https://reservation-system.jp/ONCE_POPUP_2025_photo_paid/

3.『ONCE JAPAN 8th ANNIVERSARY CAFE STAND “∞”』オープン!

SHIBUYA109渋谷店8階『ONCE JAPAN 8th ANNIVERSARY CAFE STAND “∞”』にて、SHIBUYA109渋谷店限定「TWICE」とのオリジナルコラボメニューを販売いたします。また、コラボメニューを一点ご注文ごとに、ノベルティとしてオリジナルフォトフレーム風クリアトレカ(全9種・ランダム)を先着でプレゼントいたします。

※コラボメニュー及びノベルティはなくなり次第終了となります。

※セットメニューをご注文のお客様はノベルティを2枚プレゼントいたします。

※ドリンクはお一人様どちらか1点まで、フードはお一人様1点までとなります。

※セットメニューはお一人様1セットまでとなります。

※多くのお客様のご来店が予測されるため、スマートフォンから事前整理券の配布をさせていただきます。

店名:『ONCE JAPAN 8th ANNIVERSARY CAFE STAND “∞”』

期間:3月21日(金) ~ 4月6日(日)

場所:SHIBUYA109渋谷店 8階

来店方法:期間中、AM8:00より当日分の事前整理券を取得いただくことが可能です。

※先着受付となりますので、各回なくなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

特設ページ:https://www.shibuya109.jp/blog/?pi3=355728(https://www.shibuya109.jp/blog/?pi3=355728)

《コラボメニューイメージ》※価格は全て税込表記

ブルーレモンスカッシュ 1,100円

ベリーレモンスカッシュ 1,100円インフィニティロン (全9種・ランダム) 900円

セット:ドリンク (どちらか1種)+フード 1,900円

※実物と異なる場合がございます。

4.渋谷回遊型デジタルスタンプラリーイベント

ノベルティイメージ

SHIBUYA109渋谷店を含む渋谷の3つの商業施設で、スマートフォンを使用したデジタルスタンプラリーイベント「TWICE “∞” スタンプラリー in SHIBUYA」を開催いたします。

各施設に設置されたマーカーを読み込み、スタンプを集め、SHIBUYA109渋谷店 2階 COCO SPOTにて達成画面をご提示いただくと、先着でオリジナルステッカー(全1種)をプレゼントいたします。

さらに、3月21日(金)・4月6日(日)の2日間は先着280名様の方にオリジナルバルーン(全1種)をプレゼントいたします。

※参加方法などの詳細は特設ページをご確認ください。

※ノベルティはなくなり次第終了となります。

※営業時間外にお待ちいただけるスペースのご用意はございませんので

あらかじめご了承ください。

イベント名:「TWICE “∞” スタンプラリー in SHIBUYA」

実施期間:3月21日(金) ~ 4月6日(日)

対象施設:SHIBUYA109渋谷店 5階エレベーターホール

渋谷ヒカリエ 7階エスカレーター横

渋谷スクランブルスクエア 14階共用部スペース

特設ページ: https://www.shibuya109.jp/blog/?pi3=355592(https://www.shibuya109.jp/blog/?pi3=355592)

5.プレゼントキャンペーン

オリジナルステッカーイメージオリジナルバルーンイメージ

1.直筆サイン入りソロチェキ等プレゼント

館内にて3,000円(税込)以上お買い物をしていただいた方の中から抽選で、計18名様に「TWICE」メンバーの直筆サイン入りソロチェキ等が当たるプレゼント企画を実施いたします。

賞品:SPECIAL賞 メンバーが選べる直筆サイン入りソロチェキ 計9名様

LOVELY賞 メンバーが選べる直筆サイン入りオリジナルグッズ 計9名様

対象施設:SHIBUYA109渋谷店

応募期間:3月21日(土) ~ 4月6日(日)

応募方法:応募専用特設ページからレシート画像と必要事項を送信

※レシート合算可。※ご応募はスマートフォンからのみとなります。※応募ページはお会計時にご案内いたします。

※POPUP STORE『ONCE JAPAN 8th ANNIVERSARY POPUP STORE ”∞”』、一部店舗でのお買い物は対象外となります。

※LOVELY賞のオリジナルグッズは『ONCE JAPAN 8th ANNIVERSARY POPUP STORE ”∞”』の商品になります。

2.『ONCE JAPAN 8th ANNIVERSARY POPUP STORE ”∞”』アイテムプレゼント

SHIBUYA109公式Xをフォロー&該当ポストをリポストしてご応募いただけるプレゼント企画。

抽選で計9名様に、『ONCE JAPAN 8th ANNIVERSARY POPUP STORE ”∞”』アイテムをプレゼントいたします。

賞品:オリジナルグッズ

開催期間:3月28日(金) ~ 4月6日(日)

SHIBUYA109渋谷店公式Xアカウント:@SHIBUYA109NET

※応募詳細はアカウントの該当ポストをご覧ください。

※賞品は当選者お1人様につき1個のプレゼントになります。

※賞品のメンバーはお選びいただけません。

※賞品のオリジナルグッズは『ONCE JAPAN 8th ANNIVERSARY POPUP STORE ”∞”』の商品になります。

3.SHIBUYA109公式LINEアカウントにてオリジナル待ち受け画像プレゼント

SHIBUYA109公式LINEにて、本キャンペーンビジュアルを使用したオリジナル待ち受け画像をプレゼントいたします。

配布期間:3月21日(金) ~ 4月6日(日)

SHIBUYA109公式LINEアカウント:SHIBUYA109 (@shibuya109)

6.スペシャルフォトスポット・BGMジャック

1.館内スペシャル装飾

SHIBUYA109渋谷店館内にて、「TWICE」仕様のスペシャルフォトスポットが登場いたします。

さらに、SHIBUYA109渋谷店を含む渋谷の3つの商業施設で公式キャラクター「TWICE LOVELYS」のぬいぐるみを設置いたします。

■スペシャルフォトスポット

設置場所:SHIBUYA109渋谷店 7階~8階階段

設置期間:3月21日(金) ~ 4月6日(日)

■公式キャラクター「TWICE LOVELYS」フォトスポット

設置場所:SHIBUYA109渋谷店 5階エレベーターホール

渋谷ヒカリエ 7階エスカレーター横

渋谷スクランブルスクエア 14階共用部スペース

設置期間:3月21日(金) ~ 4月6日(日)

※ぬいぐるみやフォトスポットの装飾には触れないようご協力のほどお願いいたします。

2.館内BGM

期間中の館内BGMを「TWICE」がジャックいたします。人気楽曲と、「TWICE」メンバーオリジナルコメントを、お買い物やお食事をしながら、ぜひお楽しみください。

放送場所:SHIBUYA109渋谷店

放送期間:3月21日(金) ~ 4月6日(日)

※すべての内容は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

TWICE(トゥワイス)

【いい音楽で一度、素晴らしいパフォーマンスで二度魅了させる】と言う意味を持つ、Asia No.1最強ガールズグループTWICE。

昨年夏には、TWICE 5TH WORLD TOUR ‘READY TO BE’ in JAPAN SPECIALを開催し、その内の神奈川・日産スタジアムでの公演では、“初めて日産スタジアムで公演を行う海外女性アーティスト”として、偉業を成し遂げるなど様々な記録を塗り替えている!

3月19日(水)にはDVD&Blu-ray『TWICE 5TH WORLD TOUR ‘READY TO BE’ in JAPAN SPECIAL』を、さらに5月14日(水)には、最強ベストアルバムシリーズとしてファンから熱い支持を得ている『#TWICE』シリーズの第5弾作品 、TWICE 5th BEST ALBUM『#TWICE5』を発売予定!今後のTWICEの活動に乞うご期待。

JAPAN OFFICIAL SITE:https://www.twicejapan.com/

X:@JYPETWICE_JAPAN

Instagram:TWICE JAPAN OFFICIAL