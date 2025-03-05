サウナの日記念 かっぽんサウナグッズ誕生【定山渓温泉】
［MOKUタオル］ 薄く・軽く・絞りやすく、サウナに最適
一般社団法人定山渓観光協会(北海道札幌市、会長:古川雅朗)は、3月7日のサウナの日にあわせて定山渓温泉の人気キャラクター「かっぽん(https://jozankei.jp/kappon/)」のオリジナルMOKUタオルとサウナハットを作製しました。
いずれも定山渓温泉エリアのホテル・旅館・土産店で購入できるほか、定山渓観光案内所でも入手可能。
2デザイン全6色展開
●かっぽんMOKUタオル取扱い店
・定山渓万世閣ホテルミリオーネ(https://www.milione.jp/)
・定山渓 鹿の湯(https://shikanoyu.co.jp/shikanoyu/)
・花もみじ(https://shikanoyu.co.jp/hana/)
・定山渓 ゆらく草庵(https://dormy-hotels.com/resort/hotels/yurakusoan/)
・定山渓第一寶亭留・翠山亭(https://www.jyozankei-daiichi.co.jp/jyozankei/)
・定山渓鶴雅リゾートスパ森の謌(https://www.morino-uta.com/)
・章月グランドホテル(https://www.shogetsugrand.com/)
・定山渓物産館(https://www.j-bussankan.co.jp/)
・カゼマチマートと燻製デザイン研究所(https://yamanokazemachi.com/shop/kunsei/)
かっぽんサウナハット
●かっぽんサウナハット取扱い店
・定山渓万世閣ホテルミリオーネ(https://www.milione.jp/)
・定山渓 鹿の湯(https://shikanoyu.co.jp/shikanoyu/)
・花もみじ(https://shikanoyu.co.jp/hana/)
・定山渓ゆらく草庵(https://dormy-hotels.com/resort/hotels/yurakusoan/)
・定山渓鶴雅リゾートスパ森の謌(https://www.morino-uta.com/)
・定山渓物産館(https://www.j-bussankan.co.jp/)
いずれも定山渓観光案内所(https://jozankei.jp/spot/555/)でも購入可能(在庫の確認は定山渓観光協会まで011-598-2012)
2026年定山渓温泉は開湯160周年
観光案内所にかっぽんコーナーが新登場!
渓流鯉のぼり(4月中旬～)
NATURE LUMINARIE (6月～10月)
ラフティング
グルメ
定山渓温泉では来年の開湯160周年に向け、宿泊・温泉・サウナはもちろん、様々なアクティビティや新たなオリジナル商品など、楽しみがいっぱいです。
3月中旬には定山渓観光案内所(https://jozankei.jp/spot/555/)内に新たな撮影スポットやかっぽんグッズコーナーもお目見え!
札幌中心部から60分、予約制直行バスかっぱライナー(https://www.jotetsu.co.jp/bus/kappa_liner/index.html)も運行中です。