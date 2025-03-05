【U by SPICK&SPAN】ルミネエスト新宿店が新店装でリニューアルオープン〈 2025年3月6日(木) 〉

株式会社ベイクルーズリニューアルオープンするルミネエスト新宿店の店装イメージ

株式会社ベイクルーズ（本社: 東京都渋谷区、取締役CEO: 杉村 茂）が運営する「U by SPICK&SPAN（ユー バイ スピックアンドスパン）」は、2025年3月6日(木)にルミネエスト新宿店をリニューアルオープンする。

リニューアルオープンを記念して、韓国発の人気ブランド「GLOWNY」のモアバリエーションなどをルミネエスト新宿店のみで展開する他、数量限定のノベルティバッグをお渡しするなど特典を多数ご用意。

≪ノベルティトートバッグ≫

U by SPICK&SPANオリジナルのハート型トートバッグをご用意。

\16,500円（税込）以上お買い上げのお客様に先着でお渡しする。

※無くなり次第終了となります。

≪GLOWNY モアバリエーション≫

今シーズンから取り扱うリコメンドブランド、

GLOWNYのモアバリエーションを開催。

人気アーティストやインフルエンサーが着用し、注目を集めている。

≪シーズンヴィジュアル公開≫

オープンに先駆けて公開された、モデル ミチを起用したシーズンヴィジュアルが店頭に掲出され、着用アイテムも発売される。

※一部未発売の商品もございます。

LOOKBOOK :https://baycrews.jp/feature/detail/14992Instagram :https://www.instagram.com/u_by_spickandspan/ONLINE SHOP :https://baycrews.jp/brand/detail/ubyspickandspan

■会社概要

【株式会社ベイクルーズ】

設立 ：1977年7月22日

代表取締役会長 ：窪田 祐

取締役CEO ：杉村 茂

本社所在地 ：東京都渋谷区渋谷1-23-21

事業内容 ：レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売

グループ会社 ：株式会社LADUREE JAPON、株式会社WILL WORKS、株式会社ル・プチメック、台灣貝肯士股份有限公司、Foodies USA, Inc.

HP：http://www.baycrews.co.jp/