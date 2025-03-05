DKB、3月開催 日本単独コンサートの一般販売・海外受付がスタート！
抜群のパフォーマンスでグローバルK-POPファンを魅了している8人組ボーイズグループDKB(ダークビー)が、日本で二度目となる単独コンサートを開催する。
視線を捉えて離さないハイレベルなパフォーマンスはもちろん、独自の音楽性、作詞・作曲に加えて、振り付け創作、アクロバットやDJプレイまでこなす“自主制作アイドル”DKB。
昨年、自身初のワールドツアー『2024 DKB WORLD TOUR [DARK STRANGE]』を成功裏に終了。また、日本デビューをかけたK-POPボーイズグループリアリティサバイバル『Re:Born』で見事優勝し、本格的な日本活動への意欲を見せるDKBは3月、東京・杉並公会堂 大ホールにて日本で二度目となる単独コンサート『DKB The 2nd Concert in Japan 2025 -Awake-』を開催する。
本日より、一般販売・海外受付がスタート。公演の詳細は、DKB日本オフィシャルファンクラブにて確認可能だ。
[DKB The 2nd Concert in Japan 2025 -Awake-]
●開催日時
2025年3月20日（木・祝）
〈1部〉14:00開場／14:30開演(VIP13:00開場／サウンドチェックイベント13:30開演)
〈2部〉18:00開場／18:30開演(VIP17:00開場／サウンドチェックイベント17:30開演)
●会場
杉並公会堂 大ホール
(〒167-0043 東京都杉並区上荻1-23-15)
●チケット料金
・一般・海外販売(一般指定席)：12,100円(税込)
※3歳以下は入場不可 /4歳以上有料
※チケットはお一人様1公演につき4枚まで
※営利目的の転売禁止
●チケット販売スケジュール
・ローソンチケット 一般・海外販売：3月5日(水) 12:00～3月12日(水) 23:59
https://l-tike.com/dkb/
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