フリュー初となる中国市場専用くじの発売決定！『フリューくじ　初音ミク　～桜前線～』3月9日より順次発売！

フリュー株式会社

フリュー株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:三嶋 隆、以下 フリュー)が展開するハズレなしのオリジナルくじ『フリューくじ』にて初※となる、中国市場専用『フリューくじ 初音ミク ~桜前線~』を3月9日(日)より順次発売することをお知らせします。加えて、同時に発売となる『初音ミク デスクマット -桜ミク-』の詳細情報も初公開いたします。

※…2025年3月時点 フリュー調べ

今回『フリューくじ』で初※となる中国市場向け専用くじでは、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が開発した日本はもちろん、全世界で高い知名度を誇っている「初音ミク」が“桜”をテーマに様々な商品となって登場します。S賞と『ラストゲット』賞では、フリューの人気ぬいぐるみシリーズ『もちぴこ』をラインナップ。その他各賞も「初音ミク」の魅力がふんだんにお楽しみいただける賞品をご用意しました。また、本くじと同時発売となる『初音ミク デスクマット -桜ミク-』はボリューム感あふれるサイズで大変満足度の高い商品となっております。今後も様々な魅力あふれる商品を世界に向けお届けしてまいります。

<各賞詳細>

■S賞『もちぴこ』BIGぬいぐるみ(1種/約35cm)

■A賞 タペストリー(5種/ランダム/H約42×W約30cm)

■B賞 アクリルスタンド(5種/選べます/約14cm)

■C賞 コースター&カードセット

(5種/選べます/コースター:H約8×W約8cm カード:H約9×W約5cm)

■D賞 缶バッジ(5種/ランダム/約6cm)

■ラストゲット賞 『もちぴこ』BIGぬいぐるみ -LAST ver.-(1種/約35cm)

■等価物 ステッカー(5種/H約8×W約6cm)

<『フリューくじ 初音ミク ~桜前線~』 商品概要>

[商品名] フリューくじ 初音ミク ~桜前線~

[発売日] 3月9日(日)より順次発売予定

[取扱店舗]

FURYU POP-UP STORE(上海百聯ZX 1F)、GUGUGUGUオンライン・オフライン店舗他

※店舗によりお取り扱いのない場合や発売時期が異なる場合がございます。なくなり次第終了となります。

[販売価格] 49元

[くじの流れ]等価物(ステッカー)を購入すると、くじ券1枚が取得可能。

A~G賞7等級(全21種)の中からいずれかが当たる(ハズレは無し)。

最後のくじを引いた方には、もれなく『ラストゲット』賞もプレゼント。

[公式X(旧Twitter)]http://f-ch.jp/kuji1531

[コピーライト表記]

Art by しゅがお/なもり/Tobi /たま/黒星紅白 (C) Crypton Future Media, INC www.piapro.net

[発売元]フリュー株式会社

初音ミク デスクマット -桜ミク-

<『初音ミク デスクマット -桜ミク-』 商品概要>

[商品名]初音ミク デスクマット -桜ミク-

[サイズ]H約35cm×W約60cm

[発売日]3月9日(日)より順次発売予定

[取扱店舗]

FURYU POP-UP STORE(上海百聯ZX 1F)、GUGUGUGUオンライン・オフライン店舗他

※店舗によりお取り扱いのない場合や発売時期が異なる場合がございます。なくなり次第終了となります。

[販売価格] 69元

[コピーライト表記]

Art by しゅがお/なもり/たま/Tobi (C) Crypton Future Media, INC www.piapro.net

[発売元]フリュー株式会社

<『フリューくじ』とは>

フリュー株式会社によるハズレなしのオリジナルくじ。人気のアニメやゲームを中心に、限定イラストを使ったグッズなど、ファンの心をくすぐるオリジナリティ溢れる商品が特徴。全国のコンビニエンスストア、ホビーショップ、書店などで好評展開中。

『フリューくじ』公式サイト

https://charahiroba.com/minkuji/

※デザイン・仕様は監修中につき変更になる場合があります。

※店舗によって、お取り扱いの無い商品や発売時期が異なる場合がございます。ご了承ください。

※写真と実際の商品とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。

※本リリースに記載の内容は予告なく変更・中止になる場合がございます。

※『もちぴこ』『ラストゲット』『フリューくじ』は、フリュー株式会社の商標、または登録商標です。

※その他会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

https://prtimes.jp/a/?f=d5167-2103-b2e8a821077ed0fc3d5f7cb461bbf61f.pdfフリュー株式会社

2007年4月にオムロングループからMBOによって独立。「人々のこころを豊かで幸せにする良質なエンタテインメントを創出する!」の企業理念のもと、プリントシール、キャラクター・マーチャンダイジング、ゲーム/アニメと、様々な事業を展開しています。