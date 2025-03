dアニメストアでLiSA×「俺だけレベルアップな件」特集を公開！コミック1～19巻セットが期間限定で全巻セット70％OFF！

株式会社ドコモ・アニメストア(C)Solo Leveling Animation Partners

6,000作品以上のアニメが見放題(※)の「dアニメストア」( https://animestore.docomo.ne.jp/ )では、現在配信中のTVアニメ『俺だけレベルアップな件 Season 2 -Arise from the Shadow-』と、オープニングテーマ「ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids)」を担当するLiSAさんをフィーチャーした、特集記事を公開しています。LiSAさんが「俺レベ」を語ったインタビューの他、原作コミックが期間限定の特別価格で購入できるキャンペーンも展開!アニメもコミックも、「俺だけレベルアップな件」はdアニメストアでお楽しみください!

dアニメストアでは会員以外でも電子書籍のご購入が可能、ドコモ以外の端末でもご利用できます。

※2024年12月3日時点 一部個別課金あり

▼dアニメストアでLiSAさんのインタビューを公開中!サイン色紙のプレゼントもあります!

特集ページ https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/book/CJ/CJ00000054

▼概要

【キャンペーン内容】 「俺だけレベルアップな件」コミック1~19巻セット割引(70%OFF)

【キャンペーン期間】 2025年3月1日(土)~2025年3月31日(月)

俺だけレベルアップな件

1~19巻セット

19,294円 ▶ 5,777円

===

◆ご利用料金:月額550円(税込)

※アプリから入会いただく場合は月額650円(税込)となります。

※契約日・解約日にかかわらず、毎月1日から末日までの1か月分の料金となります。日割り計算はいたしませんのでご注意ください。

【初回は初月無料】

※アプリから入会いただく場合は入会日から14日間無料となります。

キャンペーン期間中(2014年11月8日~)に初回お申込みの場合に限り、7日間の初回無料期間を31日間に延長して適用します。一部無料とならない場合や無料期間が途中で終了となる場合があります。詳細はdアニメストアの利用規約などをご確認ください。31日経過後もご利用の場合は、その月から1か月分の料金がかかります。その他適用条件は7日間無料と同様になります。ただし31日間の初回無料期間が適用されている間は、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがあります。過去に7日間の初回無料の適用を受けたお客さまで本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。本キャンペーンは予告なく中止および内容を変更させていただく場合がございます。

本サービスの詳細についてはドコモのHPをご確認ください。【NTTドコモ→スマートライフ→エンターテインメント→dアニメストア】