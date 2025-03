【HOTEL OOSADO×えのもとくみこ】ランチタイムライブ3月15日(土)開催！

サンフロンティア不動産株式会社

サンフロンティア不動産株式会社(https://www.sunfrt.co.jp/)のグループ会社であるサンフロンティア佐渡株式会社(https://www.sfsado.co.jp/)(本社:新潟県佐渡市、代表取締役社長:堀口智顕)が運営する佐渡島のSADO NATIONAL PARK HOTEL OOSADO(https://hotel-oosado.jp)では、ホテルラウンジで地元アーティストのLIVEを優雅にお楽しみいただけるランチタイムライブを開催いたします。

普段はHOTEL OOSADOにご宿泊のお客様だけにお楽しみいただいているグランドピアノの生演奏ラウンジコンサート。今回は特別に、どなた様にもご参加いただけるスペシャルライブとしてお届けいたします。

スモーキーな歌声とユーモアあふれるトークに定評のあるヴォーカリスト、えのもとくみこさんと、当ホテルの専属ピアニストちもとみほさんによる息の合ったパフォーマンスを、ホテルランチとともにお楽しみください。

当日はお客様のリクエストに応じた曲も演奏いたします。春の訪れを感じるひととき、当ホテルで優雅な音楽体験をご堪能ください。

イベント概要

■タイトル「HOTEL OOSADO×えのもとくみこ Request 3L~Lounge Lunch Live~」

■日時:2025年3月15日(土) 11:30~13:30

■場所:HOTEL OOSADO サンセットラウンジ

■料金:お1人様2,700円(税込、ランチセット付き)

※小学生以下でお食事が不要なお子様は、1ドリンク500円(税込)でご参加いただけます

■ランチメニュー:

Aランチ…金山カレー、サラダ、ドリンク

Bランチ…SADO薫るパスタ(和風ながもパスタ)、サラダ、ドリンク

※ご予約時にメニューをお知らせください

※完全予約制 お問い合せ:TEL 0259-74-3300(9:00~18:00)

出演者紹介

えのもとくみこ(Vocal)

高校在学中からバンド活動を始め、キーボード・ドラムを経てヴォーカリストとしてプロ活動を開始。ジャズ、ゴスペル、ポップス、歌謡曲、アニソンなど幅広いジャンルで活躍し、女性4人ユニット『レディス4』やアニソンユニット『クミコトヨウコ』、大人の歌謡ロックバンド『マンダムズ』のピータンくみことしても活動。スモーキーな歌声とツッコミ満載のトークで人気を博す。アイドルグループNegiccoや国際音楽エンタテインメントスクールの講師など、後進の指導にも力を入れている。

2011 年にファーストアルバム「Blame it on my youth」、2016年にセカンドアルバム「SUPER MOON」をリリース。「万代ジャズフェスティバル」、「ホテル日航ディナーコンサート」など多くのイベントに出演。

ちもと みほ(Piano)

両親が佐渡を気に入り一家でIターン。3歳からピアノを始め、中高の6年間は島外で個人レッスンを受ける。高3と20歳の夏には、ポールマッカートニーの音楽学校に単身渡英し、ポピュラー音楽を学ぶ。その後、生徒が弾きたい曲を耳コピーして一人一人に合わせたアレンジをして教える『Pop Music School』を開校。

作曲・アレンジも得意としており、DVD写真集『佐渡・彩りの詩』の楽曲を担当し、全曲の作曲を手掛ける。その他、新潟市内の結婚式場や佐渡島内のイベントでの演奏でも活躍中。当ホテルの専属ピアニストとして、お客様から曲のリクエストに応じたコンサートを行い、人気のイベントとなっている。

SADO NATIONAL PARK HOTEL OOSADO

水のテラスのインフィニティ空間で愉しむ足湯、スイートルームを含む多様な客室、全室オーシャンフロントの「海で心を潤すホテル」として、2024年3月にリニューアルオープンしました。最上階にある「温泉露天風呂付きプレミアムスイートルーム(108平方メートル )」は、紺碧の日本海を見下ろす露天風呂と専用テラスを兼ね備えた、極上のステイを叶える大人の空間となっています。

住所:新潟県佐渡市相川⿅伏 288-2

電話番号:0259-74-3300

URL:https://hotel-oosado.jp/

Instagram:https://www.instagram.com/hotel_oosado/

サンフロンティア佐渡株式会社

サンフロンティア佐渡株式会社は、「観光産業で佐渡を元気に!」をテーマに、日本が誇る魅力を備えた観光地・新潟県佐渡市の魅力を活かした地域創生事業に挑戦しています。佐渡における宿泊施設とタクシー・観光バス・レンタカー等の交通インフラ事業等の事業展開を通じて、地域の活性化に寄与し、全国に地域創生モデルを提供させていただくことを目指しています。

【会社概要】

会社名:サンフロンティア佐渡株式会社

代表取締役社長:堀口 智顕

設立:2017年11月

本社:新潟県佐渡市千種78-4

事業内容:ホテル運営事業、旅行代理店事業、レンタカー事業、飲食店運営等

URL:https://www.sfsado.co.jp/

Instagram:https://www.instagram.com/sf_sado/

【運営施設】

・SADO NATIONAL PARK HOTEL OOSADO https://hotel-oosado.jp/

・SADO RESORT HOTEL AZUMA https://hotel-azuma.jp/

・たびのホテル佐渡 https://sado.tabino-hotel.jp/

・ドンデン高原ロッジ 自然リゾート https://donden-sanso.jp/

・佐渡アウトドアベース https://gotosado.com/outdoorbase/

・おけさ観光タクシー https://www.okesa-taxi.jp/

・おけさ観光バス https://bus.okesa-kanko.jp/

・気軽にレンタカー https://kigaruni-cars.jp/