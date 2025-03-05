RICEメディア、ICCサミット FUKUOKA 2025「ソーシャルグッド・カタパルト」で6位入賞！

株式会社ボーダレス・ジャパン

社会課題やSDGsに特化したショート動画メディア「RICEメディア」を運営するTomoshi Bito株式会社（所在地：福岡県福岡市、代表取締役社長：廣瀬智之）は、2025年2月20日（木）に開催された日本最大級のカンファレンス「Industry Co­-Creation(ICC)サミット FUKUOKA 2025」内のピッチイベント「ソーシャルグッド・カタパルト - 社会課題の解決への挑戦 -」（以下、ソーシャルグッド・カタパルト）にて上位6位に入賞したことをお知らせいたします。

「ソーシャルグッド・カタパルト」とは、さまざまな社会課題の解決に挑む起業家が熱いプレゼンテーションを繰り広げる日本最大規模のビジネスピッチイベントです。今回の大会では、13社の代表が各7分間のプレゼンテーションを行い、第一線で活躍する審査員36名の投票によって勝者が選出されました。

今回、当社代表廣瀬が登壇し、社会に関心がない人にまで社会課題の情報を届けるRICEメディアの事業概要をプレゼンテーションをしました。

▼実際のプレゼンテーションの動画はこちらをご覧ください

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=vq2Oyx6xvZc ]

RICEメディアのプレゼンテーションは、1:41:08頃(https://youtu.be/vq2Oyx6xvZc?t=6068)からご覧いただけます。

◼︎ICCサミット FUKUOKA 2025について

ICCサミットは、「ともに学び、ともに産業を創る。」ための場として毎回400名以上が登壇し、総勢1,200名以上が参加し、参加者同士が朝から晩まで真剣に議論し、学び合うエクストリーム・カンファレンスです。今回はヒルトン福岡シーホーク(メイン会場) にて、2025年2月17日～2月20日の4日間開催されました。

▼ICCサミット FUKUOKA 2025の詳細はこちら

https://industry-co-creation.com/events/icc-fukuoka-2025

◼︎RICEメディアについて

RICEメディアは「日本で最も面白く社会課題やSDGsを知れるメディア」がコンセプトのショート動画メディアです。2024年3月で正式リリースから2年を迎え、総再生回数3億回、50万人フォロワー突破。

第7回日経ソーシャルビジネスコンテスト大賞受賞、Media is Hope Award2024受賞など、若年層に情報を届けられる社会・ニュース系メディアとして成長を続けています。

YouTube(https://www.youtube.com/@RICEMEDIA) ／ Instagram(https://www.instagram.com/rice.media21/) ／ TikTok(https://www.tiktok.com/@rice_media) ／ 【法人向け】WEB(https://rice-media.net/)

【本件に関するお問い合わせはこちら】

Tomoshi Bito株式会社

担当：廣瀬 智之（ヒロセトモユキ）

Mail：info(at)rice-inc.net （atを@に変更しお送りください。）

お仕事のご相談：https://rice-media.net

◆Tomoshi Bito株式会社 会社概要

設立：2019年2月

本社：福岡県福岡市中央区天神3-1-1 天神フタタビル4F ソーシャルベンチャーPARK福岡

資本金：1,000万円

代表者：代表取締役社長 廣瀬智之

https://rice-media.net

※Tomoshi Bitoはボーダレスグループに参画しています。

◆株式会社ボーダレス・ジャパン 会社概要

設立：2007年3月

本社：福岡県福岡市中央区天神3-1-1 天神フタタビル4F ソーシャルベンチャーPARK福岡

資本金：1,000万円

代表者：代表取締役社長 田口 一成

https://www.borderless-japan.com/