【予告】「ラクレコ」から「ラクレコ＋」へ。さらなる進化を目指し、スマートフォン用CDレコーダーのブランド名を3月10日に変更

株式会社バッファロー

メルコホールディングス(東・名 6676)グループの株式会社バッファロー(本社:名古屋市、代表取締役社長:牧 寛之)は、スマートフォン用CDレコーダー「ラクレコ」のブランド名を、2025年3月10日(月)より「ラクレコ+(読み:ラクレコプラス)」へ変更することをお知らせいたします。

また、同タイミングで新たに「スリープタイマー機能」を追加したアプリアップデートも実施予定です。本機能は、お好みの音楽とともに、快適な眠りへの導入をサポートするものです。機能の詳細は別途リリースにて後日ご案内いたします。

「ラクレコ」は、CDの楽曲を手軽にスマートフォンへ取り込める機能からスタートし、着実な進化を重ねてまいりました。語学学習のサポート機能から車載オーディオやカーナビでスマートフォンの音楽再生が行えるCarPlayやAndroid Autoへの対応、PCからの音楽取り込みとミックス再生、さらにはUSBストレージとの連携による楽曲管理まで、音楽ライフをより快適にする機能を順次搭載してまいりました。

「ラクレコ+」という新たなブランド名には、スマートフォン連携による音楽の取り込み、再生、そして楽曲管理を、ラクラクかつスムーズに行えるという本商品ならではの特長をさらに高めていくという私たちの決意を込めています。

現在ラクレコをご愛用のお客様におかれましては、引き続きすべての機能をお使いいただけます。新たな本体の買い替えの必要はございません。

私たちはお客様の音楽ライフをより豊かにする機能や使い方を、今後も追求してまいります。「ラクレコ+」の今後の展開に、どうぞご期待ください。

ラクレコ+(プラス)

RR-PW2シリーズ

「ラクレコ+」は、パソコンを使わずに音楽CDから楽曲を直接スマートフォンやタブレットへ取り込める、手軽で便利なスマートフォン用CDレコーダーです。iOS/Android/Fire OSに対応しており、お手持ちの端末に合わせてケーブルまたはWi-Fi接続でかんたんに楽曲を取り込むことができます。パソコンが苦手な方でも、直感的な操作で音楽を楽しめます。



専用の「ラクレコ+」アプリは、音楽を快適に楽しむための充実した機能を備えています。CDから取り込んだ楽曲はもちろん、端末内の音楽やパソコンから転送した楽曲も、本アプリで管理・再生できます。アルバム名や曲名、アーティスト名、ジャケット写真は自動でインターネットから取得されるため、面倒な手入力は必要ありません。さらに、リピートやシャッフル再生にも対応し、気分に合わせて音楽を楽しめます。

これまで+(進化)してきた機能

商品ページ :https://www.buffalo.jp/contents/topics/special/rakureco/

※機能は一例です。いずれも「ラクレコ+」アプリのアップデートが必要です。

「USBライブラリー」機能

外付けSSDやUSBメモリーなどのUSBストレージを活用した、パソコン不要の楽曲管理機能です。1台の端末でCDを取り込み、スマートフォンに直接接続したUSBストレージに保存しておけば、ほかの端末からも「ラクレコ+」アプリを使ってUSBストレージから直接楽曲を取り込むことが可能です。これにより、複数の端末でお気に入りの音楽を手軽に楽しめます。保存データはアーティストやアルバム単位で自動的に整理され、重複保存も防止されます。パソコンを使わず、スマートフォンとUSBストレージだけで効率的な楽曲管理が可能です。

一度取り込んだ楽曲をUSBストレージに保管しておけば、端末から削除した後でも復元できるので、端末の容量が気になる場合も安心です。

「楽曲リンク」機能

「ラクレコ+」で取り込んだ楽曲データに加え、パソコン等からスマートフォンへ転送した楽曲データも「ラクレコ+」アプリ内でまとめて再生できます。iOS版ではiTunes Storeで購入した楽曲にも対応。これにより、新たに取り込んだ楽曲とスマートフォン内の楽曲を自由に組み合わせ、曲単位やアルバム単位のプレイリストにまとめて楽しむことができます。

車載ディスプレイ/カーナビ再生(Apple CarPlay / Android Auto対応)

車載カーナビやディスプレイオーディオで「ラクレコ+」の音楽を快適に楽しめます。画面操作やステアリングコントロールでかんたんに操作可能なため、安全な運転をサポートします。専用の「すぐ聴くメニュー」では、「おまかせ」ランダム再生や「曲プレイリストシャッフル」、「アルバムプレイリストシャッフル」など、多彩な再生方法が選べます。またCDプレーヤー機能のない車でも、取り込んだ音楽CDを車内で手軽に楽しむことができます。

語学学習プレーヤーモード

語学学習に便利な3つの機能を搭載し、スマートフォン1台で効率的な学習が可能です。再生速度を調整できる「スピードコントロール機能」、重要なフレーズを繰り返し練習できる「A-B間リピート再生機能」、聞き逃した箇所をすぐに確認できる「3秒戻し&10秒スキップ」を備えています。通常の音楽再生プレーヤーモードからワンタップで学習モードに切り替え可能。CD教材や専用プレーヤーを持ち歩く必要がなく、手軽に学習を始められます。

アルバムプレイリスト機能

アルバム単位でプレイリストを作成できます。例えば、学生時代によく聞いていたCDアルバムをまとめたり、語学学習用のCDを整理したりと、目的に応じたアルバムベースのプレイリストをかんたんに作成できます。また通常のプレイリストと同様にアルバムの再生順を自由に設定でき、より細かなカスタマイズも可能です。この機能は多くのユーザーに支持されており、音楽や学習コンテンツの整理・再生を便利で楽しいものにします。

DVD再生対応(RR-PW1/PW2シリーズ)

対応型番の商品では、DVD視聴機能を搭載しています。専用アプリ「DVDプレーヤーforラクレコ+」を利用することで、スマートフォンやタブレットの画面でDVDを直接再生できます。これによりDVDプレーヤーがなくてもお気に入りの映画やドラマ、そして音楽ライブDVDを手軽に楽しむことが可能です。専用機器なしで「ラクレコ+」1台でDVD映像とCDの音楽の両方を満喫できます。

QRコードによるWi-Fi接続機能(Wi-Fi接続モデル)

Wi-Fi接続モデルでは「ラクレコ+」本体背面のQRコードをスマートフォンで読み取るだけで、Wi-Fi接続が完了します。これにより初回接続時の手動設定が不要になり、「ラクレコ+」とスマートフォンをかんたんに接続できます。

※QRコードによるWi-Fi接続機能は2024年8月頃のメーカー出荷分より順次対応しています。

対応OS:iOSおよびAndroid端末(FireOSは非対応)

※速度表記が記載されている場合、特別な断りが無ければ規格値であり、実環境での速度ではありません。

※各会社名・商品名などが記載されている場合は、一般に各社の商標または登録商標です。

※価格が記載されている場合は、希望小売価格です。

※記載されている仕様、価格、デザインなどは予告なく変更する場合があります。

※To overseas press people,

This product is only available in the Japanese Domestic Market.

Pricing and availability in other regions may vary.