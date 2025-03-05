鬼才“大山満千”渾身の新作コミック『新宿バッダスベイビーズ』復讐を誓った少年少女の相棒物語！第1巻２月２８日発売！
株式会社日本文芸社（東京都千代田区）はコミックス『新宿バッダスベイビーズ』1巻（大山満千 著）を2025年2月28日(金)より全国の書店、オンライン書店等で発売いたしました。
ご購入(https://amzn.asia/d/5VGyQqA) 第１話試し読み(https://www.nihonbungeisha.co.jp/goraku/ebook/shinjuku-bdsbbs/#target/page_no=1)
【狂気の青春、シンジュク歌舞伎町アウトロー！！！！！】
新宿・歌舞伎町で生きる15歳の少年・健一は、同じく15歳で殺し屋の少女・真羽と出会う。
健一は父を殺した仇を討つべく、真羽と“復讐契約”を結んだーーーー。
ドブネズミみたいに、強く、優しく、美しい相棒物語。
《それでも僕らは生きていく。世界中に中指を立てながら》
最強、最恐、最高ーーースゲぇ、ヤベぇ、パネぇ！！！
鬼才『大山満千』渾身！！会心！！！最新作！！！！！
父を殺した仇を探している健一と、ボスの仇を探している殺し屋の真羽。
“復讐契約”締結！
初仕事は○○マンションからの少女奪還ミッション！
（単行本(https://www.nihonbungeisha.co.jp/book/b657995.html)）（電子書籍(https://www.nihonbungeisha.co.jp/book/b658012.html)）
著者：大山満千 著
出版年月日：2025/02/28
ISBN：9784537149531
判型：B6
定価：836円（税込）
『新宿バッダスベイビーズ』連載誌
月刊コミック雑誌『コミックヘヴン』
コミックヘヴン 2025年4/10号vol.88
美少女達の楽園！強刺激満載なコミック誌！
紙版は毎月27日頃発売・電子版は翌月12日配信
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