鬼才“大山満千”渾身の新作コミック『新宿バッダスベイビーズ』復讐を誓った少年少女の相棒物語！第1巻２月２８日発売！

株式会社日本文芸社

株式会社日本文芸社（東京都千代田区）はコミックス『新宿バッダスベイビーズ』1巻（大山満千 著）を2025年2月28日(金)より全国の書店、オンライン書店等で発売いたしました。

ご購入(https://amzn.asia/d/5VGyQqA) 第１話試し読み(https://www.nihonbungeisha.co.jp/goraku/ebook/shinjuku-bdsbbs/#target/page_no=1)

【狂気の青春、シンジュク歌舞伎町アウトロー！！！！！】

新宿・歌舞伎町で生きる15歳の少年・健一は、同じく15歳で殺し屋の少女・真羽と出会う。

健一は父を殺した仇を討つべく、真羽と“復讐契約”を結んだーーーー。

ドブネズミみたいに、強く、優しく、美しい相棒物語。



《それでも僕らは生きていく。世界中に中指を立てながら》

最強、最恐、最高ーーースゲぇ、ヤベぇ、パネぇ！！！

鬼才『大山満千』渾身！！会心！！！最新作！！！！！

父を殺した仇を探している健一と、ボスの仇を探している殺し屋の真羽。

“復讐契約”締結！

初仕事は○○マンションからの少女奪還ミッション！

（単行本(https://www.nihonbungeisha.co.jp/book/b657995.html)）（電子書籍(https://www.nihonbungeisha.co.jp/book/b658012.html)）

著者：大山満千 著

出版年月日：2025/02/28

ISBN：9784537149531

判型：B6

定価：836円（税込）

『新宿バッダスベイビーズ』連載誌

月刊コミック雑誌『コミックヘヴン』

コミックヘヴン 2025年4/10号vol.88

美少女達の楽園！強刺激満載なコミック誌！

紙版は毎月27日頃発売・電子版は翌月12日配信

https://www.nihonbungeisha.co.jp/heaven

【各種リンク】

コーポレートサイト：https://www.nihonbungeisha.co.jp/goraku/

公式X（旧Twitter）：https://x.com/nihonbungeisha?s=20

漫画ゴラク公式X（旧Twitter）：https://x.com/BETSUGORAKU

Webゴラク：https://www.nihonbungeisha.co.jp/goraku/

株式会社日本文芸社

日本文芸社について

私たちは『人々の豊かな心と充実した暮らしに資する』コンテンツを創り、出版やデジタル配信を通じて社会に貢献します。

【会社概要】

代表者：代表取締役社長 竹村 響

所在地：〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋1-1-1パレスサイドビル8F

設 立：1959年1月

資本金：１億円

従業員数：71名（2024年3月31日現在）

コーポレートサイト：https://www.nihonbungeisha.co.jp/