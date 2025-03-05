中堅企業の経営戦略考える　オンラインセミナー　３月25、26日開催

株式会社産業経済新聞社

産経新聞社は、オンラインセミナー「地域経済を牽引する“中堅企業”」を３月25日（火）、26日（水）の各日午後１時から開催し、参加者を募集します。

【申し込みサイト】https://www.sankei.com/special/seminar-dx39/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease_dx39&utm_campaign=content-text(https://www.sankei.com/special/seminar-dx39/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease_dx39&utm_campaign=content-text)

従業員2000人以下の企業を「中堅企業」と位置付け、重点支援するための改正産業競争力強化法が昨年９月に施行されました。

本セミナーでは、顧客に長期的な価値をもたらすビジネスモデルの構築や組織づくりに焦点をあて、国内の中堅企業の先進事例を交えながら具体的な経営戦略について解説。IGPIグループの冨山和彦会長らが２日間にわたって講演を行います。

【日時】※開始、終了時刻が前後する場合があります。

《DAY1》データドリブン経営～長期利益を生み出す事業・組織戦略～

３月25日（火）午後１時～５時

《DAY2》付加価値経営～競争を勝ち抜く事業・組織戦略～

３月26日（水）午後１時～５時

【参加費】無料 【定員】各日先着1000人。

【詳細・申し込み】下記URLをご覧ください。３月25日（火）正午締め切り。

https://www.sankei.com/special/seminar-dx39/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease_dx39&utm_campaign=content-text(https://www.sankei.com/special/seminar-dx39/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease_dx39&utm_campaign=content-text)

【主催】産経新聞社

【特別協賛】ベネッセコーポレーション、Sansan

【協賛】セールスフォース・ジャパン、東京エレクトロン デバイス、SmartHR

【問い合わせ先】産経新聞DXセミナー事務局 メール：ml.digitalsales@sankei.co.jp