『ASURAJANG（アスラジャン）』を提供する株式会社G・O・P、シャトルロックジャパンが提供する X (旧 Twitter) キャンペーンツール「Shuttlerock BBF」を導入

シャトルロックジャパン株式会社シャトルロックジャパン株式会社が提供するキャンペーンツール「Shuttlerock BBF for X」を導入した株式会社G・O・P

シャトルロックジャパン株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役:金光 展意、以下、シャトルロックジャパン)は、株式会社G・O・P(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:申 載明)の『ASURAJANG(アスラジャン)』の認知拡大とユーザーの興味喚起を目的としたキャンペーンで、X (旧 Twitter) キャンペーンツール「Shuttlerock BBF for X」を活用いただいていることをお知らせします。

キャンペーンの実施背景

新感覚アニメチックバトルロイヤルゲーム『ASURAJANG』の正式リリースに向けて、ゲームタイトルの認知拡大とユーザーの興味を喚起するため、キャンペーンの実施を検討しました。

公式アカウントをフォローし、対象ポストをリポストするだけで手軽に参加できることによる参加率の向上効果に加え、リポスト機能によるキャンペーンポストの拡散効果が期待できるため、X(旧Twitter)でキャンペーンを実施することを決定しました。

X (旧 Twitter) オープンβテスト開催決定記念キャンペーンの告知投稿

キャンペーンの概要

【 応募方法 】

- 『ASURAJANG』 のX (旧 Twitter) 公式アカウント @asurajangjp(https://x.com/asurajangjp) をフォロー- 『ASURAJANG』オープンβテスト開催決定記念キャンペーンポスト(https://x.com/asurajangjp/status/1889947619654242545)をリポスト- 当選者にその場でDMが届く

【 賞品 】

300名:Amazonギフトカード 最大10,000円分

【 応募期間 】

2025年 2月 13日 (木) 17:00 ~ 2025年 2月 20日 (木) 12:00

※ 期間内毎日応募可能

シャトルロックジャパン株式会社が提供するキャンペーンツール「Shuttlerock BBF for X」を導入した株式会社G・O・P

キャンペーンツール「Shuttlerock BBF for X」の導入背景

ゲームタイトル『ASURAJANG』のさらなる認知拡大を図るため、「即時抽選機能(以下、インスタントウィン機能)」が利用できる X (旧 Twitter) キャンペーンツール「Shuttlerock BBF for X」(シャトルロックジャパン株式会社提供)を導入いただきました。

インスタントウィン機能とは、参加後すぐ抽選結果が分かる即時抽選機能です。ユーザーは企業からの通知を待たずに、X (旧 Twitter) 上でキャンペーンへの参加から抽選結果の確認まで行えるため、参加意欲の向上および参加率の増加につながります。

株式会社G・O・P は、さらなる情報拡散効果を得るため、1日目に参加したユーザーが翌日以降も再度参加できる「毎日参加型」キャンペーンを検討されていました。そのため、キャンペーンポストの投稿予約やDM文などの設定代行により、キャンペーン運用における業務負担の軽減ができる弊社にご依頼いただきました。

今回のキャンペーンで利用した「Shuttlerock BBF for X」の便利機能

・キャンペーンポスト投稿予約機能

・即時自動抽選機能

・即時DM送信機能

・毎日参加型キャンペーンを管理画面1つで管理

「Shuttlerock BBF for X (旧 Twitter)」インスタントウィンキャンペーンツール

X キャンペーンツールの資料を見る :https://www.shuttlerock.co.jp/download/x-instantwin/

株式会社G・O・P

株式会社G・O・P

株式会社G・O・P(https://www.gopcorp.co.jp)は、東京都新宿区に本社を置き、オンラインゲームのパブリッシング・リパブリッシングを主体としグローバルに展開している企業です。

20年以上の経験を生かしたパブリッシング事業だけでなく、リパブリッシング事業やグローバル展開、そして開発能力といった様々なノウハウを最大限活用し、日本や世界に向けてより多くのお客様にオンラインゲームという楽しみを提供しています。

株式会社G・O・Pの事業内容

・無料オンラインゲームのポータルサイト「Pmang」(https://www.pmang.jp)、「GAMEcom」(https://customer.gamecom.jp)の運営

・オンラインゲーム『ASURAJANG』を含む20タイトル以上のゲーム提供

『ASURAJANG』権利表記

(C)D ZARD Inc. ALL RIGHTS RESERVED. (C)GOP Co., Ltd. All Rights Reserved.

シャトルロックジャパン株式会社

シャトルロックジャパン株式会社

シャトルロックジャパン(https://www.shuttlerock.co.jp/)はShuttlerock Limitedの日本法人として、SNSに関わるサービスを幅広く提供しています。ニュージーランド本社を中心に日本、アメリカ、ヨーロッパ、アジアなど9カ国で事業展開しているグローバル企業です。

X (旧 Twitter) (https://www.shuttlerock.co.jp/bbf/x-instantwin/)、TikTok(https://www.shuttlerock.co.jp/bbf/tiktok-web-instantwin/)、LINE(https://www.shuttlerock.co.jp/bbf/line-web-instantwin/)などの各種SNSを活用したマーケティング活動の支援・キャンペーン事務局代行から、モバイルに最適化された動画クリエイティブの制作サービス(https://www.shuttlerock.co.jp/studio/)まで、企業のSNSマーケティング施策を総合的にサポートしています。

「Shuttlerock BBF for X」インスタントウィンキャンペーンツール

「Shuttlerock BBF for X (旧 Twitter)」インスタントウィンキャンペーンツール

X キャンペーンツールの詳細を見る :https://www.shuttlerock.co.jp/bbf/x-instantwin/

「Shuttlerock BBF for X」で実施できるキャンペーン手法

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/17404/table/143_1_0436737a2d1962f11ec8871b35ab2b71.jpg ]

X キャンペーンツールの資料を見る :https://www.shuttlerock.co.jp/download/x-instantwin/

▼ SNSマーケティングについて、お気軽にご相談ください ▼

・他社事例を知りたい

・料金プランが知りたい

・自社に合うキャンペーンを提案して欲しい

SNSマーケティング・無料で相談する :https://www.shuttlerock.co.jp/contact/

▼ まずは情報収集をしたい方はこちら ▼

導入事例

・有楽製菓 |2年間でフォロワー50万人増を実現(https://www.shuttlerock.co.jp/case-study/bbf-9/)

・ニベア |継続的なエンゲージメントで、アカウントへの興味向上施策を実現(https://www.shuttlerock.co.jp/case-study/bbf-12/)

・カプコン |33種の画像がランダムで届き、毎日参加を誘導 & 参加者数増加!(https://www.shuttlerock.co.jp/case-study/bbf-11/)

より多くの導入事例を見る >> https://www.shuttlerock.co.jp/case-study/

お役立ち資料

・X (旧 Twitter) キャンペーンのチェックリスト34

キャンペーンの設計~運用~管理~分析において気をつけるべきポイント(https://www.shuttlerock.co.jp/download/sns7/)



・X (旧 Twitter) キャンペーン、自社データ分析

約1,000社のX (Twitter)キャンペーンデータから成功要因と事例を徹底分析(https://www.shuttlerock.co.jp/download/x-twitter2/)

より多くのお役立ち資料を見る >> https://www.shuttlerock.co.jp/download/

シャトルロックジャパンの主なサービス

Shutttlerock BBF for X (旧 Twitter) キャンペーンツール

・フォロワー獲得・認知拡大にX完結型「インスタントウィンキャンペーン(https://www.shuttlerock.co.jp/bbf/x-instantwin/)」

・ユーザーとの長期的な関係構築・ファン化に「マイレージキャンペーン(https://www.shuttlerock.co.jp/bbf/x-mileage/)」

・購買促進・来店促進を目的に「マストバイキャンペーン(https://www.shuttlerock.co.jp/bbf/x-receipt/)」

・ホワイトリスト化不要で即時抽選「Web 遷移型 インスタントウィンキャンペーン(https://www.shuttlerock.co.jp/bbf/x-web-instantwin/)」

Shutttlerock BBF for TikTok キャンペーンツール

・フォロワー獲得、UGC創出に「インスタントウィンキャンペーン(https://www.shuttlerock.co.jp/bbf/tiktok-web-instantwin/)」

・アルゴリズムを活用して、アカウント強化に「コメントキャンペーン(https://www.shuttlerock.co.jp/download/tiktok-comment/)」

Shutttlerock BBF for LINE キャンペーンツール

・友だち増加・ブロック防止施策に「インスタントウィンキャンペーン(https://www.shuttlerock.co.jp/bbf/line-web-instantwin/)」

・購買促進・来店促進を目的に「マストバイキャンペーン(https://www.shuttlerock.co.jp/download/line-receipt/)」

SNSマーケティング支援サービス

・個人情報管理や商品発送などの安全性担保や工数削減に「キャンペーン事務局代行」

Shuttlerock Studio 動画広告・クリエイティブ制作

・SNSに最適な動画広告で、効果を最大化「クリエイティブ制作(https://www.shuttlerock.co.jp/studio/)」

シャトルロックジャパン株式会社

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/17404/table/143_2_b6834859c0b8b1c9435b0258bcaa0357.jpg ]