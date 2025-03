「デジタル現金払い！Jamm」加盟店向けダッシュボード機能をリリース

株式会社Jamm

自由な決済社会の実現を目指す株式会社Jamm(代表取締役CEO 橋爪捷、以下Jamm)は、A2A決済(※1)ブランド決済サービス「デジタル現金払い!Jamm」において、加盟店向けのダッシュボードをリリースいたしました。

■加盟店向けのダッシュボードでできること

1.決済状況のリアルタイム確認

加盟店のカスタマーサポート担当は、顧客から決済に関する問い合わせがあった際に、メールアドレス等から該当する決済を検索し、決済の成功・失敗などのステータスをリアルタイムで確認できます。

これにより、顧客への迅速な状況把握と対応が可能になります。

2.月次取引情報の取得

加盟店の経理担当は、ダウンロードセンターから月次の取引情報をPDF/CSV形式で取得できます。

これにより、毎月の払い込み額の確認や、社内システムとの照合、CSVを利用した決済ごとの経理業務が容易になります。

3.ログイン・管理権限

ログインは全てemail OTPベースとなっており、パスワードの管理が不要になります。権限については閲覧のみの権限と、返金・キャンセル等を実行する管理者権限が設定可能になります。

(※ 1)A2A決済:「Account to Account」の略称で、銀行口座直接引き落とし型の決済サービス。

■「デジタル現金払い!Jamm」について

「デジタル現金払い!Jamm」は、普段の銀行口座から直接料金が支払える、新たな決済サービスです。

ユーザーはオンラインの支払いページにて以下のように「デジタル現金払い!Jamm」を選択すれば銀行口座からの決済が完了します。

初期登録は3分ほどで完了します。

初期登録はこちらから:https://core.jamm-pay.jp/

■加盟店での導入について

加盟店での「デジタル現金払い!Jamm」新規導入を受け付けております。導入を検討される事業者様はこちらのリンクから申し込みください。

https://jamm-pay.jp/MerchantHome?m=MeetForm

なお同時に検討される事業者数が一定数を超えた場合、ウェイトリスト制とさせていただくことをご了承ください。

■株式会社Jammについて

Unleashing everyone with the power of fintech.

Jammはフィンテックを通じ、全ての人を「解き放つ」ムーブメントです。

「デジタル現金払い!Jamm」は 1.代金を受け取る事業者の決済手数料が高いこと、2.消費者に対する過剰な貸付けが横行していること という二つの社会課題を解決する決済サービスです。

是非事業者・消費者の方にムーブメントに参加いただき、よりよい社会の実現に向けて、ともに歩んでいければと思います。

【社名】株式会社Jamm

【オフィス所在地】 東京都港区赤坂1-14-14 第35興和ビル 502

【代表者】代表取締役CEO 橋爪 捷

【設立】2023年3月

【URL】https://jamm-pay.jp/

【プレスリリースに関するお問い合わせ先】pr@jamm-pay.jp

【採用に関するお問い合わせ先】careers@jamm-pay.jp