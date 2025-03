【六本木 蔦屋書店】現代アーティスト・植田工の個展「Fixpoint」を3/11(火)より開催

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社詳細情報 :https://store.tsite.jp/roppongi/news/art/45990-1208460303.html

六本木 蔦屋書店(東京都港区)は、2025年3月11日(火)から4月10日(木)まで、現代アーティスト、植田工の個展「Fixpoint」を開催します。本展示に際して植田は、キャンバスを「無限に開かれた世界」と表現し「自由」のあり方を追求しました。今回は「Fixpoint」をテーマに、新たに制作された約20点を発表します。文化・芸術の発信地である六本木で、キャンバスに開かれた自由な表現をぜひお楽しみください。

本展に寄せて

「fixpoint」――いったいいつから、どこもかしこも土地が所有され、お金までかかることになったんだろうと素朴な疑問があります。人間はナワバリ争いをいつまでしなくちゃならないんでしょう。まっさらな白いキャンバスを前にすると、ここは無限に開かれている世界だなぁといつも思います。

いざ筆を手にして、絵の具をつけて、線にして、面にして、見覚えのある図像を描いてしまって、四角の画面を閉じてしまう。イメージに捕まってはいけない。桶の中のうなぎのようにするりするりと観念に捕まらないように逃げなくてはいけない。絵が解かれなくてはいけない。

人間が生きる最適な状態を見つけようとすることと、絵を開こうとすることは似ているんじゃないかなという気がします。サン=テグジュペリの『人間の土地』を読んだことがないけれども、絵のことが書かれたりするのかな。せめて自分で手にしたこのキャンバスの上でくらい、誰にも遠慮しないで、自由に生きなさいよと思うのです。(植田工)

作品販売について

展示作品は3月11日(火)18:00より、店頭にて販売します。また、一部の作品はアートのオンラインマーケットプレイス「OIL by 美術手帖」でも、3月11日(火)18:00から4月10日(木)23:59までご購入いただけます。

https://oil.bijutsutecho.com/gallery/1013

アーティストプロフィール

植田工/Takumi Ueda

1978 年、東京都生まれ。東京藝術大学美術学部絵画科油画専攻 卒業。東京藝術大学大学院美術学部美術解剖学 修了。(株)オリエンタルランドを退職後、科学者・茂木健一郎氏に師事しアーティストとしての活動を始める。2017年に独立。絵画、イラスト、デザイン、映像、コラムなど様々な表現を展開している。 アート・コレクティブ ”GAZO” メンバー。

主な個展に「Maria」(RiseGallery 、東京、2015) 、「植田工務店」(東京、2020)、「フランダースの犬の事など」(CAPSULE、東京、2021)、「Wander」(AKIO NAGASAWA GALLERY、東京、2022)、「infantile 」(A/D GALLERY、東京、2022)、「On Underlying Images 」(調理室池田、神奈川、2022)、「Punctuation Marks 」(FOAM CONTEMPORARY 、東京、2023)、「ある風景の中にある風景」(ある風景、大分、2023)、「Among The Daughters Of The Air」(六本松 蔦屋書店、福岡、2024)など。著書に『生命のサンドウィッチ理論』(文・池上高志、講談社、2012)、『植田工の展覧会のミカタ』(オデッセー出版、2021)など。

イベント概要

植田工「Fixpoint」

日程 2025年3月11日(火)~4月10日(木)

時間 8:00~23:00

場所 六本木 蔦屋書店 2階 SHARE LOUNGE内

主催 主催 六本木 蔦屋書店

協力 CCCアートラボ(https://www.ccc-artlab.jp/)

お問い合わせ先 Tel.03-5775-1515(営業時間内)

URL https://store.tsite.jp/roppongi/news/art/45990-1208460303.html

※展示は無料でご覧いただけます。

※SHARE LOUNGEのサービスを利用される際は、別途、所定のお手続きをお願いいたします。

店舗情報

六本木 蔦屋書店

世界中の雑誌が揃うマガジンコーナー、グローバルな視点を持つ方々に向けて“Source of Inspiration”を発信する書籍フロア、コーヒーを楽しみながら本や雑誌が選べるBOOK & CAFE、最新テクノロジーと匠の技を織り交ぜ提案するGlobal Thinkerのための文具雑貨フロアなど、六本木で働き・遊び・暮らす方々が心地良く過ごし、たくさんの人や情報にコネクトできる空間を提供いたします。

2階の「SHARE LOUNGE」は、「発想が生まれ、シェアする場所」をコンセプトに、オフィスの機能性とラウンジの居心地のよさを併せ持つカフェ&ワークスペース。 ワークに集中できる1人席をはじめ、商談やカフェ利用に最適な複数人席や会議室があり、お客様のニーズに合わせて、ご自由にご利用いただけます。また、トークショーなどのイベントを開催するほか、アートウォールにて様々なアーティストの作品もご紹介し、六本木 蔦屋書店に集う多様なお客様にとってのコミュニケーションの起点となることを目指します。

住所 東京都港区六本木6-11-1 六本木ヒルズ 六本木けやき坂通り

電話番号 03-5775-1515

営業時間 9:00~23:00(スターバックス コーヒーは7:00~、SHARE LOUNGEは8:00~)

ホームページ https://store.tsite.jp/roppongi/

Facebook https://www.facebook.com/ROPPONGI.TSUTAYA.BOOKS/

X https://X.com/R_tsutaya_books

Instagram https://www.instagram.com/roppongi_tsutaya_books/

オンラインストア https://shopping.geocities.jp/t-tokyoroppongi/