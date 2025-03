生誕25周年記念！『SpongeBob Snapshot Square(スポンジ・ボブ スナップショット スクエア)』3月12日(水)より神戸須磨にて開催決定！

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス プラザスタイル カンパニー

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス プラザスタイル カンパニー(東京都新宿区以下:プラザスタイル)がマスターライセンスを保有する、世界中で人気のニコロデオン発キャラクター『SpongeBob(スポンジ・ボブ)』の生誕25周年記念イベント『SpongeBob Snapshot Square(スポンジ・ボブ スナップショット スクエア)』が大丸須磨店(兵庫県神戸市須磨区中落合2-2-4)にてにて開催されます。

※展示内容は予告なく変更される可能性がございます。

イベントコンセプトは、「潜入!スポンジ・ボブの世界で元気になろう!」。 『スポンジ・ボブ』のワンシーンに入り込んだようなPOPで没入感をエンジョイできる楽しい写真が撮れるフォトスポットがいっぱい!

また、ポップアップショップが併設され、イベントオリジナル商品をはじめ、『スポンジ・ボブ』のキャラクターグッズも大集合!

雑貨を含むイベントオリジナルアイテムや、さかなクンが描いた『さかなクン×スポンジ・ボブ』のコラボレーション商品を販売します。

ご家族ご友人お誘いあわせの上ぜひご来場いただき、『スポンジ・ボブ』の世界をお楽しみください。

※さかなクンご本人の来場はございません。

●生誕25周年記念『SpongeBob Snapshot Square(スポンジ・ボブ スナップショット スクエア)』開催概要

会場 :大丸須磨店 2F イベントスペース

住所 :兵庫県神戸市須磨区中落合2-2-4

会期 : 2025年3月12日(水)~3月24日(月)

入場料: 無料

時間 : 10:00~19:00 (最終日のみ17:00閉場)

須磨会場特設HPはこちら

●グリーティングイベント開催!

スポンジ・ボブがあそびにやってくる!

開催日時:3月15日(土)13:00~/15:00~

※各回30分程度

※ご参加方法については、会場HPをご確認ください。

※諸事情により予告なく実施日時及び内容を変更する可能性がございます。

主催 :大丸松坂屋百貨店

イベント主管:(株)スタイリングライフ・ホールディングス プラザスタイル カンパニー

企画制作:ネオスペース

●『さかなクン』について

東京都出身、千葉県館山市在住

国立大学法人 東京海洋大学名誉博士/客員教授

2010年には絶滅したと思われていたクニマスの生息確認に貢献。さらに海洋に関する普及・啓発活動の功績が認められ、「海洋立国推進功労者」として内閣総理大臣賞を受賞。

2011年農水省「お魚大使」、2014年からは環境省国連生物多様性の10年委員会(UNDB-J)「地球いきもの応援団」生物多様性リーダーを務め、2023年文科省『みんなの「探究」応援大使』 に任命されました。映画の原作にもなった単行本「一魚一会」(講談社)、講談社の動く図鑑 MOVE さかな新訂版のコラムの執筆や、『朝日小学生新聞』にて毎週(土)「おしえてさかなクン」イラストコラムを連載中。

● 『SpongeBob SquarePants(スポンジ・ボブ)』について

1999年7月17日の放送開始以来、スポンジ・ボブは19年連続で最も視聴率の高いアニメシリーズとして、たくさんの愛されるキャラクターを生み出し、ポップカルチャーのキャッチフレーズやミーム、映画化や、さまざまな商品、さらにトニー賞を受賞したブロードウェイ・ミュージカルなどを展開し、世界中にファンを拡大してきました。

スポンジ・ボブはパラマウント・グローバルの歴史の中で最も多くの国で配信されている作品であり、170カ国以上、30以上の言語に翻訳され、四半期ごとに平均1億人以上の総視聴者数を記録しています。日本ではNHK Eテレの地上波放送のほかに、NetflixやAmazon Prime、そしてHuluにてご視聴いただけます(2024年11月現在)。

スポンジ・ボブは、ステファン・ヒーレンバーグが制作し、カリフォルニア州バーバンクのニコロデオンが製作しました。スポンジ・ボブと愉快な仲間たちが深い海の底にある海底都市ビキニタウンで繰り広げる、ユーモラスで楽しい日常を描いたハイテンション・アニメです。

海外TVアニメ『スポンジ・ボブ』公式サイト:

https://paramount.jp/spongebob/

(C) 2025 Viacom International Inc. All Rights Reserved. SpongeBob SquarePants created by Stephen Hillenburg.

※本リリースの内容は予告なく変更される場合があります。

※画像をご使用される場合はコピーライトを表記ください。

(C) 2025 Viacom. SpongeBob SquarePants created by Stephen Hillenburg.

(C) 2025 SAKANA-KUN&ANAN-i