＼本日３月５日（水）から開催／ 業界最大級のオンライン展示会「ITトレンドEXPO2025 Spring」

株式会社イノベーション

株式会社イノベーション（東証グロース 証券コード3970）のグループ会社である、株式会社Innovation & Co.（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：齊藤和馬、以下「Innovation & Co.」）は、業界最大級のオンライン展示会「ITトレンドEXPO2025 Spring」を、2025年3月5日（水）～ 3月7日（金）を開催します。併せて、講演セッション数58以上・出展社数376のIT製品の展示が決定しました。豪華ゲストによる基調講演をはじめ、企業課題に合ったIT製品に出会える展示会です。

詳細を見る・申し込みをする :https://it.expo.it-trend.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=202503-05

■ITトレンドEXPOとは？

ITトレンドEXPOは、当社が運営する法人向けIT製品の比較・検討サイト「ITトレンド」が主催する業界最大級のオンライン展示会です。過去登録実績のべ17万人を突破、参加経験率No1のオンライン展示会※2としてもご好評いただいております。

※2 ※2021年9月 （株）インテージ調べ 「IT製品のオンライン展示会 参加調査」

本展示会のコンセプトは、【 新たな出会いが明日の「働く」を変える 】です。



年間約2,000万人に活用されているIT製品の比較サイト"ITトレンド"が無料でご参加いただける業界最大級のオンライン展示会を開催いたします。

ビジネスパーソンの毎日はいつも忙しく、あっという間に過ぎていきます。

小さな課題が山積みで、どうしようかと頭を悩ませることも多いでしょう。

しかしその隣では、新しいアイデアで苦難を乗り越えている先駆者やテクノロジーで解決したプロたちの事例が数多く存在します。今日だけは、少し立ち止まってその様子を覗いてみませんか？

ITトレンドEXPOでは、新たな出会いが明日の「働く」を変える をコンセプトに、あなたの仕事やキャリア、人生をより豊かにするきっかけを提供します。

開催概要

名称 ： ITトレンドEXPO2025 Spring

開催テーマ ： 新たな出会いが明日の「働く」を変える

開催日時 ： 2025年3月5日（水）～ 3月7日（金）

来場 ： 無料

登録U R L ： https://it.expo.it-trend.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=202503-05(https://it.expo.it-trend.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=202503-05)

主催 ：株式会社Innovation ＆Co.

視聴方法 ：事前登録にて登録いただいたメールアドレス・パスワードで本サイトよりログインください。

視聴につきましては動作が正常か事前に環境のご確認をお願いします。

推奨デバイス（PC・タブレット・スマートフォンなど）

■ 豪華ゲストによる注目セッション

AIエンジニア/起業家/SF作家 安野 貴博氏

セッション詳細：安野たかひろ氏に聞く！SF視点で語る未来のAIとビジネス

申し込みをする :https://it.expo.it-trend.jp/session/time?open_session_detail=1&session_id=414&utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=202503-05

経営学者/一橋ビジネススクールPDS寄付講座競争戦略特任教授 楠木 建氏

セッション詳細：「逆・タイムマシン経営論」

申し込みをする :https://it.expo.it-trend.jp/session/time?open_session_detail=1&session_id=415&utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=202503-05

株式会社コルク 代表取締役社長/編集者 佐渡島 庸平氏

セッション詳細：【最後まで視聴でプレゼント企画あり！】「ドラゴン桜」を手がけた編集者が語る 佐渡島流“潜在能力を引き出す”マネジメント術

申し込みをする :https://it.expo.it-trend.jp/session/time?open_session_detail=1&session_id=419&utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=202503-05

株式会社morich 代表取締役 / All Rounder Agent 森本 千賀子氏

株式会社Elevate 代表取締役 宮崎 麗果氏

セッション詳細：キャリアも人生も、自分らしく挑む――トップエージェントと年商25億円企業の経営者が語る“幸せな成功”の法則

申し込みをする :https://it.expo.it-trend.jp/session/time?open_session_detail=1&session_id=478&utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=202503-05

株式会社ZENTech取締役 武田 雅子氏

株式会社サイバーエージェント 常務執行役員CHO 曽山 哲人氏

セッション詳細：

組織課題、全部持ってこい！-最強人事2人があらゆる悩みを解決する

申し込みをする :https://it.expo.it-trend.jp/session/time?open_session_detail=1&session_id=443&utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=202503-05

法政大学大学院政策創造研究科 教授 石山 恒貴 氏

株式会社アトラエ Wevox 事業責任者 森山 雄貴氏

セッション詳細：

「共創する組織」への進化～コミュニティが生み出す時間・感情・居場所の価値～

申し込みをする :https://it.expo.it-trend.jp/session/time?open_session_detail=1&session_id=427&utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=202503-05

株式会社ブシロード 代表取締役社長 木谷 高明 氏

新日本プロレス所属プロレスラー/新日本プロレス代表取締役 棚橋 弘至 氏

セッション詳細：

『最強経営者タッグ』ブシロード木谷社長と新日本プロレス棚橋社長が語る、異業種M＆Aの成功ストーリー

※最後まで視聴でプレゼント企画あり！

申し込みをする :https://it.expo.it-trend.jp/session/time?open_session_detail=1&session_id=442&utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=202503-05

起業家（ VADEIS創業者 / BVEATS創業者 / SAUNA XX創業者 / MeRSIE株式会社CBO ）芦名 勇舗 氏

セッション詳細：

【最高月収2000万超え元営業パーソンに聞く】最強の営業戦略 ―信頼を築き、価値を伝える方法―

申し込みをする :https://it.expo.it-trend.jp/session/time?open_session_detail=1&session_id=418&utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=202503-05

SBテクノロジー株式会社 プリンシパルセキュリティリサーチャー 辻 伸弘 氏

アイティクラウド株式会社 セキュアチェック事業部 部長 平山 詠子 氏

セッション詳細：SaaSを事故現場にしないために。～落とし穴とその対策を徹底解説～

申し込みをする :https://it.expo.it-trend.jp/session/time?open_session_detail=1&session_id=426&utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=202503-05

株式会社カクシン CRO 天野 眞也 氏

セッション詳細：シン・製造業ＤＸ！スマートファクトリーからサステナビリティまで

申し込みをする :https://it.expo.it-trend.jp/session/time?open_session_detail=1&session_id=437&utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=202503-05

棋士/優待投資家 桐谷 広人 氏

個人投資家 テスタ 氏

セッション詳細：株式投資で未来を切り開くー成功者が語る投資哲学と実践術

申し込みをする :https://it.expo.it-trend.jp/session/time?open_session_detail=1&session_id=451&utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=202503-05

ヤマトホールディングス株式会社 イノベーション推進機能 シニアマネージャー / ヤマト運輸株式会社 イノベーション推進部長 齊藤 泰裕 氏

セッション詳細：物流×スタートアップの未来 ～業界の壁を越えるイノベーション～

申し込みをする :https://it.expo.it-trend.jp/session/time?open_session_detail=1&session_id=438&utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=202503-05

■展示ブース詳細

ITトレンドは株式会社イノベーションのグループ会社である株式会社Innovation & Co. の運営している法人向けIT製品の比較・資料請求サイトです。2007年より運用開始、2021年3月には累計訪問者数4000万人を突破、1700製品以上を掲載しています。「ITトレンドEXPO2025 Spring」では、376社のIT製品の展示ブースが決定。豪華ゲストの基調講演の他、企業課題に合ったIT製品に出会えるのも、本展示会の魅力です。

▼ 展示予定の製品カテゴリ

AI：72製品

ITインフラ：18製品

システム開発支援：22製品

セキュリティ：36製品

バックオフィス：44製品

営業・マーケティング：58製品

経営支援：25製品

人事総合：28製品

建設・不動産DX：17製品

リテールDX：19製品

製造DX：37製品

詳細を見る・参加申し込みをする :https://it.expo.it-trend.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=202503-05

みなさまのご参加を心よりお待ちしております。

併せて、参加登録＆来場した方の先着10,000名様限定で「Amazonギフトカード500円分」プレゼントキャンペーン※1を実施中です。

※1 キャンペーン利用規約：https://it.expo.it-trend.jp/term/campaign/first-come-first-served

※ クリア条件 ： １.ビジネスメールアドレスでのご登録 ２.会期中のご参加

※ 参加登録順での先着となります。

詳細を見る・参加申し込みをする :https://it.expo.it-trend.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=202503-05

■ ITトレンド（https://it-trend.jp/）とは

ITトレンドは株式会社イノベーションのグループ会社である株式会社Innovation & Co.が運営している法人向けIT製品の比較・資料請求サイトです。2007年より運用開始、2021年3月には累計訪問者数4000万人を突破、1700製品以上を掲載しています。サイトを閲覧し利用する企業内個人であるユーザは、掲載製品情報や口コミレビューなどを参考に自社の課題に適したIT製品を複数の製品・会社から比較検討ができ、その場で資料請求が一括でできます。

【ITトレンドの特徴】

掲載企業は初回掲載時の初期費用のみで製品数やサービス数に関わらず掲載が可能。

資料請求（見込み顧客情報入手）の1件毎の成果報酬課金。

サイトへの集客は検索エンジンが中心。

サイトを閲覧し利用するユーザは、無料で資料請求が可能で、会員登録の必要なし。

■株式会社Innovation & Co.について

株式会社Innovation & Co.は、”日本の明日をデザインする” をビジョンとして掲げ、法人営業・マーケティング分野に特化してサービス提供をおこなってきました。親会社である株式会社イノベーション創業時より培ってきた「営業」、「マーケティング」の強みと「テクノロジー」を活用して、日本の「働く」にイノベーションを起こします。



所在地 ： 東京都渋谷区渋谷3-10-13 TOKYU REIT 渋谷R ビル3F

設立 ： 2019年9月2日

代表取締役社長 ： 齊藤和馬

URL ： https://www.innovation.co.jp/

事業内容 ： BtoBに特化した営業・マーケティング支援事業

1 オンラインメディア事業

2 ITソリューション事業



■株式会社イノベーションについて

所在地 ： 東京都渋谷区渋谷3-10-13 TOKYU REIT 渋谷R ビル3F

設立 ： 2000年12月14日

代表取締役社長 ： 富田直人

URL ： https://www.innovation.co.jp/