ÆóÌÌÀ­¥·¥ã¥É¥¦¡É¿·È¯Çä¡£¥ô¥£¥» ¥Ö¥é¥ó¥É¥ß¥åー¥º¤Î¥Ä¥¦¥£¤µ¤ó¡ÊTWICE¡Ë¡¢µÈÌîËÌ¿Í¤µ¤ó¡ÊTHE RAMPAGE¡Ë½Ð±é¡ª¿·WEB-CM¡Ö¥À¥Ö¥ë ¥àー¥É ¥¢¥¤¥º¡×ÊÓ 3·î5Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê¸ø³«

株式会社コーセー

株式会社コーセー(本社:東京都中央区、代表取締役社長:小林一俊)は、『Visee(ヴィセ)』の新商品「ダブル ムード アイズ」を3月16日(日)に発売します。それに合わせ、ブランドミューズのツウィさん(TWICE)、吉野北人さん(THE RAMPAGE)が出演する新WEB-CM「ダブル ムード アイズ」篇(ツウィさんVer./北人さんVer.)を、本日3月5日(水)より『ヴィセ』ブランドサイト及び「ダブル ムード アイズ」スペシャルサイト(https://www.kose.co.jp/visee/%EF%BD%97_mood_eyes/%EF%BD%97_faces_special/)、『ヴィセ』公式SNSにて公開します。(WEB CM本編映像 ツウィさんVer.:https://youtu.be/wflVWtZYvTg、北人さんVer.:https://youtu.be/0SXhVdXhGK4)

「ダブル ムード アイズ」の発売を記念して、『ヴィセ』公式X(旧ツイッター)では3月7日(金)から3月18日(火)の期間限定で、ミューズのスペシャル動画「二面性ルーレット篇」を公開するキャンペーンを実施します。それぞれ3,000リポスト達成でツウィさんと吉野北人さんの、別パターンの動画が視聴できます。さらに公式Xをフォローし、本キャンペーンに参加してくれた方には、抽選で合計20名さまに新商品セットが当たります。

■新WEB-CM企画概要

3月16日(日)に発売する「ヴィセ ダブル ムード アイズ」は、異なる質感のベース(スフレ ベース、繊細パール、グリッター、マット)を重ねることで立体感を生み出し、印象的で色気のある目もとに仕上げる5色入りアイシャドウです。上下それぞれ3色を組み合わせ、1つのパレットで2つの対照的なムードの目もとを叶えます。異なる質感のベースは、ぼかしやすくクリアな発色で、時間が経っても美しい仕上がりをキープする化粧もち効果にこだわりました。

新WEB-CMには、新商品の魅力をより多くの方に知ってもらい、ジェンダー問わず旬のメイクを楽しんでほしい、という想いで、2022年10月からブランドミューズに就任しているTWICEのツウィさんと、THE RAMPAGEの吉野北人さんが引き続き登場。今回は、ツウィさん、吉野さん、2つのバージョンを配信します。

ツウィさんと吉野さんが、それぞれもう1人の自分とすれ違い、「2人の自分」が互いに惹かれ合うようなストーリーとなっています。1つのパレットが生み出す “はかなげムード”と“ハンサムムード”の2つの世界観を相反する表情や仕草で表現しています。2人の自分を“一人二役”で挑戦したツウィさん、吉野さんの演技にご注目ください。

<ツウィさん Ver.>

<北人さん Ver.>

■撮影エピソード

今回の撮影は商品特長である“二面性”を表現するため、はかなげムード、ハンサムムードの2種類の撮影を行いました。

<ツウィさん>

はかなげムードの撮影では、ふんわりとしたカールの髪型にベージュベースに白レースの花があしらわれたワンピースで登場。セリフのない難しい撮影でしたが、柔らかさだけでなく、可愛らしさと上品さを兼ね備えたアンニュイな表情、目力や細やかな仕草だけでシーンごとの世界観を丁寧に表現。合間にはスタッフさんと談笑したり、カメラにハートやピースをしてくれるなど、撮影はとても和やかな雰囲気で進みました。

ハンサムムードの撮影では、はかなげムードの撮影とはうって変わり、ストレートヘアのポニーテールというクールな雰囲気で登場したツウィさん。2人の自分がすれ違うシーンでは、撮影現場がランウェイに見違えるほど、颯爽とした歩きを披露します。振り返る瞬間は、まるで本当にもう1人の自分がいるかのような圧巻な演技で魅せてくれました。

<吉野北人さん>

全身黒で揃えたクールな衣装で登場し、ハンサムムードの撮影からスタート。2人の自分がすれ違うシーンは、実際に目の前にはいないもう1人の自分を想像する難しい撮影でしたが、 2人の自分を重ね合わせたCGの映像を見ながら体や顔の角度などを入念に確認し、本番はスムーズに進行しました。

はかなげムードの撮影では、ハンサムムードとは対照的に、全身白い衣装に身を包み、貴公子然とした雰囲気を纏う吉野さん。撮影の合間には、メイキングカメラを見つける度に爽やかな笑顔でグッドポーズや手を振ってくれるサービス精神旺盛の吉野さんでした。

<スペシャル動画>

これまでに引き続き、『ヴィセ』公式SNSならびに本商品のスペシャルサイトにて公開されるスペシャル動画の撮影も行いました。

「二面性ルーレット」と題して、はかなげムード、ハンサムムードの2人の写真が回転し、どちらかを選択すると止まっていた写真が動き出し、はかなげムード、ハンサムムード、それぞれの甘いセリフが聞けるという内容になっています。

ツウィさんは、甘えるような「はかなげムード」、小悪魔のような「ハンサムムード」と相反するセリフに、演技もそれぞれのイメージに合うよう、自ら動きを提案したり工夫をする姿がとても印象的でした。監督からOKが出ると、撮影中の真剣な表情とは一変して、お茶目な笑顔がこぼれていました。

吉野さんは、はかなげムードでは、柔らかく繊細で包み込むような優しい声、ハンサムムードでは、艶やかで力強さを感じさせるクールな声を披露。2つの世界観を“声色”の違いだけで魅せる吉野さんの表現力の高さに、現場スタッフからも感嘆の声が上がりました。ファンの皆さんも魅了されること間違いなしの映像に仕上がっています。

■インタビュー

<ツウィさん>

Q.CM撮影の感想を教えてください。

1つのパレットの中で、抜け感のあるツヤメイクと、ハンサムなマットメイクの、2つの異なる雰囲気を楽しめました。撮影ではテーマである「二面性」を魅せれるよう演技を頑張ったので、是⾮そこに注目してほしいです。

Q.実際に「ダブル ムード アイズ」を試してみていかがでしたか。また、お気に入りの⾊はありますか。

1つのパレットにグリッターやマットなど異なる質感が入っていて、⾊味も6種類もあるので、その日のファッションやムードに合わせて使ってみたいと思いました。私はとくに撮影で使った 「コーラルムード」の⾊味が可愛くてお気に入りです。

Q.「ダブル ムード アイズ」は1つのパレットに複数の質感を兼ね備え、異なる2つのムードが楽しめる“⼆面性シャドウ”です。ご自身の魅力、アピールポイントを2つ挙げるとしたら何ですか。

新しい挑戦を恐れないところ。初めてのソロアルバムでは、初めて作詞も担当しました。これからも新しいことに挑戦していきたいと思います。そして2つめに表情。今回のCM中の表情にもぜひ注目してもらいたいです。

Q.「ダブル ムード アイズ」は“時間が経っても仕上がりが続く”という特長があります。ご自身のなかで「昔からずっと続けていることや習慣」はありますか。

毎日⽋かさず運動とストレッチをしています。ライブでは数時間歌って踊り続けるため、体力作りと健康のために、忙しくても運動をする時間を作っています。

Q. 春になるとどんなファッションやメイクを取り入れたくなりますか。

メイクやファッションに、春らしいパステルカラーを取り入れたくなります。ピンクやコーラルカラーなどを使うと、気分も明るくなります。

<吉野北人さん>

Q.CM撮影の感想を教えてください。

今回二面性がテーマということだったので、ふたつのパターンで撮らせていただいたのですけど、儚い自分、そしてクールな自分ということで、いろいろ試行錯誤しながら撮影させていただいたのですごい出来上がりが楽しみです。

Q.実際に「ダブル ムード アイズ」を試してみていかがでしたか。 また、お気に入りの色はありますか。

ツヤのタイプと、マットのタイプがあって、本当に雰囲気が変わるのですけど、それぞれに違う色気が出せるので、もうこれはヘビロテじゃないですか?これ持っていれば間違いないですね。今回僕が使わせていただいた「グレージュムード」という色は、結構男女問わずいろいろな方に楽しんでいただけるような色だと思うので、僕はすごくお気に入りです。

Q.「ダブル ムード アイズ」は1つのパレットに複数の質感を兼ね備え、異なる2つのムードが楽しめる“⼆面性シャドウ”です。それに伴いいくつかお伺いさせてください。

1. ご自身の魅力、アピールポイントを2つ挙げるとしたら何ですか。

一応ボーカルなので、声はすごくアピールしたいところですね。あとひとつは…地元愛が強い。あと家族愛。周りにいる人たちを大切に、大事に思う心ですかね。

2. 「自分には二面性があるな」と感じることはありますか。あるとしたらどんな二面性ですか。

普段はアーティストをやっているので、ライブをしている時は本当に普段の自分とは違う一面が出せるなというところはありますね。プライベートと自分がライブで歌っている時とパフォーマンスしている時とはもう本当に別物だなって感じます。

Q.春になるとどんなファッションやメイクを取り入れたくなりますか。

普段黒が多いので、ちょっと爽やかな色を取り入れてみたいなと思いますね。春なので桜色というか、ピンクというか、そういうシャツとかも可愛いですし、シンプルに白ティーとかも可愛いと思うので爽やかな路線でやってみてもいいなと思っています。

Q.このCMはちょうど吉野さんのお誕生日付近に公開となりますが、2025年はどんな一年にしたいですか。

今予定している段階ではすごく楽しみな活動がいっぱいあるので、ファンの皆さんにもすごく喜んでいただける一年になるだろうなと思いますし、自分にとってもすごく大事な一年になると思うので、皆さんに楽しんでもらえるように、引き続き頑張って活動していきたいなと思います。

■新WEB-CM概要

・タイトル:「ヴィセ ダブル ムード アイズ」篇 2種(ツウィさんVer./北人さんVer.)(各15秒)

・出演 :ツウィ(TWICE)、吉野北人(THE RAMPAGE)

・配信開始 :2025年3月5日(水)

・CM本編映像:ツウィさんVer. https://youtu.be/wflVWtZYvTg

北人さんVer. https://youtu.be/0SXhVdXhGK4

・メイキング映像:https://youtu.be/BLWzWClGZCA

■出演者プロフィール

ツウィさん(TWICE)

『いい音楽で一度、素晴らしいパフォーマンスで二度魅了させる』アジア発9人組ガールズグループ『TWICE』(読み方:トゥワイス)のメンバー。

2017年6月28日(水)に『#TWICE』(ハッシュタグトゥワイス)で日本デビュー。10代を中心とした幅広い層にも圧倒的な支持と社会現象を巻き起こしながら、デビューした年から3年連続、紅白歌合戦にも出演を果たす。リリースする作品では数々の記録を塗り替える。

2019年春には日本デビューしてからの夢であったドームツアーを開催!当時、本国デビューから最速での東京ドーム公演を実施、韓国でデビューしたガールズグループとしては初のドームツアーの実施となった。2022年、日本デビュー5周年を迎え、2022年3月16日(水)発売の最強ベストアルバム第四弾『#TWICE4』で、オリコン週間アルバムランキング初登場1位を獲得し、海外アーティストとしては「アルバム通算1位獲得作品数」は歴代2位タイに。また、海外女性アーティストとしては、歴代単独1位となった。さらに同作品にて、「オリコン週間合算アルバムランキング」でも1位を獲得。通算6作目の1位獲得となり、「合算アルバム通算1位獲得作品数」記録が歴代単独1位となり次々に記録を樹立。

そして4月には約2年ぶりの来日公演となったTWICE 4TH WORLD TOUR 'III' IN JAPANを東京ドームにて3日間開催し、韓国からデビューしたガールズグループとして、初の東京ドーム3日間連続公演という記録を樹立。

さらに、2023年5月、自身初となる日本でのスタジアムライブ「TWICE 5TH WORLD TOUR 'READY TO BE' in JAPAN」を開催。東京・味の素スタジアム、大阪・ヤンマースタジアム長居にて、計4日間開催し、韓国発のガールズグループとして史上初のスタジアム単独公演開催の記録を樹立した。 7月には大阪・ヤンマースタジアム長居(7月13日、7月14日)、 東京・味の素スタジアム(7月20日、7月21日)神奈川・日産スタジアム(7月27日、7月28日)にて『TWICE 5TH WORLD TOUR 'READY TO BE' in JAPAN SPECIAL』を開催。TWICEは本公演で、“初めて日産スタジアムで公演を行う海外女性アーティスト”として、偉業を成し遂げた。

そして、2025年5月14日にTWICE 5th BEST ALBUM『#TWICE5』のリリースも決定。

吉野北人さん(THE RAMPAGE)

総勢16名からなるTHE RAMPAGEのヴォーカルの1人。2014年に開催した「VOCAL BATTLE AUDITON 4」にて候補メンバーとして選出。同年9月に開催した新木場STUDIO COASTでの武者修行ファイナルで、正式メンバーとなる。2017年1月25日、1st SINGLE「Lightning」でメジャーデビュー。

2018年からは、演技にも挑戦。代表作として2020年公開映画「私がモテてどうすんだ」がある。映画「HiGH&LOW THE WORST」シリーズ、ドラマ「スタンドアップ スタート」「1122 いいふうふ」にも出演。2020年には ViVi にて「国宝級 NEXT イケメンランキング 2020」にランクイン。今年1月には2冊目となる写真集「Orange」を発売。

2024年9月には、グループ二度目となる東京ドーム公演「THE RAMPAGE LIMITED LIVE 2024*p(R)ojectR(R) at TOKYO DOME」を開催し、2025年3月よりライブツアー「THE RAMPAGE LIVE TOUR 2025"PRIMAL SPIDER"」を開催中。

■新商品ラインアップ

今回、WEB-CMで登場した「ヴィセ ダブル ムード アイズ」のほか、ぷっくり膜厚なツヤで、みずみずしいつけ心地の粘膜色リキッドティント「ヴィセ ネンマクフェイク リキッド」から、淡いミルキィトーンの限定色を発売します。

<商品概要>

【ヴィセ ダブル ムード アイズ】

特長 :4質感で重なる艶めき、立体感、色気を演出するアイシャドウパレット。

上下それぞれ3色を組み合わせ、2つの対照的なムードの目もとを叶える。

1つのパレットで2つの仕上がりが楽しめる“#二面性シャドウ”

値段 :参考小売価格 各1,540円 (税抜1,400円)

カラー展開:

※WEB-CMで使用しているカラー:「OR-4 コーラルムード」(ツウィさん)「GY-3 グレージュムード」(吉野さん)

【ヴィセ ネンマクフェイク リキッド】 限定色

特長 :膜厚なツヤで、唇に色気を宿す。粘膜カラーのリキッドティント。

“まるで自前のような血色感”を感じていただけるカラーラインアップに、

トレンドカラーを取り入れた淡いミルキィトーンの限定色が登場。

値段 :参考小売価格 各1,650円 (税抜1,500円)

※WEB-CMで使用しているカラー:「BE332 みつばちのワルツ」(ツウィさん)「PK832 蝶々のジュッテ」、(吉野さん)

■キャンペーン情報

◆「#二面性シャドウプレキャン」 公式Xフォロー&RTキャンペーン

「ダブル ムード アイズ」発売を記念して、『ヴィセ』 公式X(旧Twitter)ではツウィさんと吉野北人さんのスペシャル動画「二面性ルーレット篇」を公開するキャンペーンを実施します。それぞれ3,000リポスト達成すると、ツウィさんと吉野北人さんの、別パターンの動画が視聴できます。

さらに、『ヴィセ』 公式X(@visee_official)をフォローのうえ特定のハッシュタグ(#二面性シャドウ)をつけて、キャンペーン投稿を引用ツイートした方から20名に抽選で、「新発売商品セット」が当たるチャンスもございます。是非ご参加ください。

・実施期間 :2025年3月7日(金)~3月18日(火)

・プレゼント詳細 :ツウィさん使用色セット

(「ダブル ムード アイズ」 コーラルムード、「ネンマクフェイク リキッド」 みつばちのワルツ)

吉野北人さん使用色セット

(「ダブル ムード アイズ」 グレージュムード、「ネンマクフェイク リキッド」 蝶々のジュッテ)

詳しくは、『ヴィセ』 公式X(旧Twitter) https://twitter.com/visee_official/ をご覧ください。

