【罪悪感なく濃厚】ごはんがすすむ一汁零菜「西京味噌のビスク風豚汁定食」ごちとんに新登場

アークランドサービスホールディングス株式会社

アークランドサービスホールディングス株式会社の子会社、「東京たらこスパゲティ」などを運営するフィルドテーブル株式会社(本社：東京都千代田区/代表：中島 宗則)は、豚汁定食専門店「ごちとん」にて2025年3月5日(水)より期間限定メニュー「西京味噌のビスク風豚汁定食」を販売開始いたします。

ごちとん公式サイト：https://www.arclandservice.co.jp/gotchton/

【罪悪感なく濃厚】ごはんがすすむ一汁零菜

だんだん暖かい日も増え、春らしさを肌で感じるこの時期に選んでいただきたいと考え誕生した「西京味噌のビスク風豚汁」を2025年3月5日(水)より、豚汁定食専門店「ごちとん」にて販売を開始いたします。

優しい甘みとコク深い西京味噌に甲殻類の出汁を加えたビスク風の豚汁は、生クリームの代わりに豆乳を使用することで、罪悪感なく濃厚な味わいに。添えられたバゲットはもちろん、ごはんのおかずとしてお召し上がりいただける豚汁です。

また、グランドメニューとして、甘口の麦味噌と酸味と辛味のあるトムヤムを合わせた「麦味噌のトムヤム豚汁定食」や、味噌を使用せず塩麹で仕上げた「塩麴レモンと黒胡椒の豚汁定食」が仲間入り。

ごちとんは、気温が高くなるこれからの季節にもしっかりとごはんのおかずになる"一汁零菜"を実現する豚汁定食で、頑張る人を応援いたします。

商品概要

＜期間限定メニュー＞

■西京味噌のビスク風豚汁定食 1,090円(税込1,199円)

■西京味噌のビスク風豚汁 単品 890円(税込979円)

※テイクアウトにバゲットは付きません。

＜グランドメニュー＞

■麦味噌のトムヤム豚汁定食 930円(税込1,023円)

■塩麴レモンと黒胡椒の豚汁定食 990円(税込1,089円)

■その他メニュー

販売概要

■販売開始日

2025年3月5日(水)より期間限定

■販売店舗

ごちとん 渋谷新南口店

営業時間 11:00-22:30(ラストオーダー22:00)

住所 東京都渋谷区渋谷3-17-5 鈴屋ビル1階

電話番号 03-6427-6995

席数 20席

店舗情報

https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/detail?code=698



ごちとん 代々木本店

営業時間 11:00～22:30(ラストオーダー22:00)

住所 東京都渋谷区代々木 1-33-2

電話 03-6883-9181

客席 35席

店舗情報

https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/detail?code=631

ごちとん 横浜ジョイナス店

営業時間 11:00～23:00(ラストオーダー22:00)

住所 神奈川県横浜市西区南幸1-5-1 相鉄ジョイナス B1F

電話 045-620-7731

客席 30席

店舗情報

https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/detail?code=687



ごちとん ホワイティうめだ店

営業時間 10:00～22:00(ラストオーダー21:30)

住所 大阪府大阪市北区小松原町梅田地下街（イーストモール扇町エリア）

電話 03-6883-9181

客席 22席

店舗情報

https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/detail?code=667



ごちとん OOTEMORI店

営業時間 平日11:00～22:30(ラストオーダー22:00)

土日祝11:00～20:30(ラストオーダー20:00)

住所 東京都千代田区大手町1-5-5 大手町タワーB2F

電話 03-6259-1395

客席 26席

店舗情報

https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/detail?code=666

ごちとん 池袋西口店

住所 東京都豊島区西池袋1-15-8 三仲ビル2F

営業時間 11:00～22:00(ラストオーダー21:30)

電話 03-5944-8611

客席 26席

店舗情報

https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/detail?code=2037

ごちとん 目黒店

住所 東京都品川区上大崎2-25-12 みすずビル1F 2F

営業時間 11:00～22:30(ラストオーダー22:30)

電話 03-6420-0528

客席 22席

店舗情報

https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/detail?code=2038

ごちとん 中野北口店

開店日 2025年3月7日(金)

住所 東京都中野区中野5-65-6 山和ビル3 1F

営業時間 11:00～22:30(ラストオーダー22:00)

電話番号 03-5942-4801

席数 22席

店舗情報

https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/detail?code=2041

豚汁定食専門店「ごちとん」について

「ごちとん」は、みんな大好き和食の定番「豚汁」が主役の豚汁定食専門店です。

税込869円～ご用意している豚汁定食は、白味噌豆乳や辛味噌チゲ、スペアリブなど他では食べられないメニューがズラリ。

代々木本店をはじめ、OOTEMORI、ホワイティ梅田、横浜ジョイナス、渋谷新南口、池袋西口、目黒店の7店舗を展開中。(2025年2月末現在)

■ごちとん豚汁定食 790円(税込869円)

【公式アカウント/サイト】

●X(旧Twitter)

https://x.com/gotchton

●Instagram

https://www.instagram.com/gotch_ton/

●facebook

https://www.facebook.com/gotchton/

●公式サイト

https://www.arclandservice.co.jp/gotchton/

会社概要

フィルドテーブル株式会社

代表者 代表取締役社長 中島 宗則

本社所在地 東京都千代田区神田駿河台4-3 新お茶の水ビルディング14F

設立日 2015年7月1日

業務内容 東京たらこスパゲティ、ごちとん、チェントペルチェントなどを運営

URL https://www.arclandservice.co.jp/company/group/#group5