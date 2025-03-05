「小説家になろう」発！世界征服よりもスローライフ!?ゆるゆる系ダンジョン魔王譚　開幕！『ダンジョンを造ろう1』発売

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株式会社キルタイムコミュニケーション

キルタイムコミュニケーション（東京都中央区）は、ヴァルキリーコミックス『ダンジョンを造ろう1』を3月7日に発売いたします。



ダンジョンを造ろう1
https://www.comic-valkyrie.com/dungeonwotukurou/new.html(https://www.comic-valkyrie.com/dungeonwotukurou/new.html)



漫画：春雷／原作：渡良瀬ユウ／キャラクター原案：細居美恵子


発売日：2025年3月7日


判型：B6


定価：748円(本体680円＋税10%）


ISBN：9784799220177



「小説家になろう」発！


世界征服よりもスローライフ！？


新世代魔王のダンジョンストーリー開幕！！！






目を覚ますと玉座の間にいた『俺』が見つけた


一冊の魔導書『ダンジョンを造ろう』。


その魔導書は混乱する俺に自身の正体が


魔王であることと、己の使命を告げてきた。



「世界を征服してください」



本に導かれるままダンジョンを築造、


人間の駆逐、世界征服――――とはいかず、


俺こと魔王は平和に自給自足＆ちょっとグルメで


快適な生活を模索し始めるのだが……。



新時代のゆるゆる系ダンジョン魔王譚、


ついに築造開始!!







1話2話無料公開中！試し読みはこちら :
https://www.comic-valkyrie.com/dungeonwotukurou/

(C)春雷(C)Watarase Yuu／キルタイムコミュニケーション

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https://www.comic-valkyrie.com/(https://www.comic-valkyrie.com/)


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