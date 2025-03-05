「小説家になろう」発！世界征服よりもスローライフ!?ゆるゆる系ダンジョン魔王譚 開幕！『ダンジョンを造ろう1』発売
キルタイムコミュニケーション（東京都中央区）は、ヴァルキリーコミックス『ダンジョンを造ろう1』を3月7日に発売いたします。
ダンジョンを造ろう1
https://www.comic-valkyrie.com/dungeonwotukurou/new.html(https://www.comic-valkyrie.com/dungeonwotukurou/new.html)
漫画：春雷／原作：渡良瀬ユウ／キャラクター原案：細居美恵子
発売日：2025年3月7日
判型：B6
定価：748円(本体680円＋税10%）
ISBN：9784799220177
「小説家になろう」発！
世界征服よりもスローライフ！？
新世代魔王のダンジョンストーリー開幕！！！
目を覚ますと玉座の間にいた『俺』が見つけた
一冊の魔導書『ダンジョンを造ろう』。
その魔導書は混乱する俺に自身の正体が
魔王であることと、己の使命を告げてきた。
「世界を征服してください」
本に導かれるままダンジョンを築造、
人間の駆逐、世界征服――――とはいかず、
俺こと魔王は平和に自給自足＆ちょっとグルメで
快適な生活を模索し始めるのだが……。
新時代のゆるゆる系ダンジョン魔王譚、
ついに築造開始!!
1話2話無料公開中！試し読みはこちら :
https://www.comic-valkyrie.com/dungeonwotukurou/
(C)春雷(C)Watarase Yuu／キルタイムコミュニケーション
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