複合商業施設「ラ チッタデッラ」に、今年も大人気バーチャルYouTuber「名取さな」のお誕生日イベントがやってくる！

川崎駅前の複合商業施設「ラ チッタデッラ」(神奈川県川崎市川崎区小川町/運営:株式会社 チッタ エンタテイメント/代表取締役社長:美須アレッサンドロ)では、バーチャルYouTuber「名取さな」とのコラボレーションイベント『さなのばくたん。-をやろうと思ったら異世界に転生していた件について‐ LA CITTADELLA COLLABORATION』を2025年3月4日(火)から3月30日(日)まで開催します。今年で第5回目を迎える本イベント恒例の「さなのばくたん。レストラン」では、ここでしか味わえない限定メニューが登場。さらに、特別展示やイベントチケットサービスなど、多彩な企画をご用意しています。お誕生日当日と翌日には、スペシャルイベントも開催予定!ファンの皆さまと一緒に特別な瞬間を共有できる貴重な機会となります。

1年に1度のお祭りを、ぜひ「ラ チッタデッラ」でお楽しみください。皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

- コラボレーション概要コラボレーション■開催期間:2025年3月4日(火)~3月30日(日)■場所:ラ チッタデッラ施設内及び各飲食店他、チネチッタ・クラブチッタ等イベント1.さなのばくたん。-をやろうと思ったら異世界に転生していた件について-2025年3月7日(金) 19:00~予定 in チネチッタ2.爆誕後夜祭20252025年3月8日(土) 23:30~予定 in クラブチッタ企画コンテンツ1.名取さな監修のオリジナルコラボメニュー登場!「さなのばくたん。レストラン」ラ チッタデッラ内4店舗で限定メニューが登場!購入者特典の限定コースターをプレゼント。2. 「さなのばくたん。コラボショップ」名取さなとコラボレーションした特別な商品が販売されます。3.「SANA NO BAKUTAN. RESTAURANT MUSEUM」ELOISE‘s Cafe 2F にて、特別展示を開催いたします。4.イベントチケットサービス3月6日(木)~3月10日(月)まで「さなのばくたん。-をやろうと思ったら異世界に転生していた件について-」イベントチケット提示で対象店舗にて特別サービス。- 1.「さなのばくたん。レストラン」さなのばくたん。をお祝いするオリジナルコラボメニューが登場

昨年に引き続き、名取さな監修のオリジナルコラボメニューがラ チッタデッラ内の4店舗で登場いたします。ここでしか食べられないメニューの数々と共にぜひお楽しみください。

■期間:2025年3月4日(火)~3月30日(日)

■提供時間:11:00~20:00(L.O.19:00)

■店舗:ラ チッタデッラ施設内4店舗『La Petite Fromagerie ~小さなチーズの店~』『白熊堂』『Amici』『Lanapia』

〇お1人様1ドリンク1コラボフードご注文をお願いいたします。

※1コラボフードのみ/1コラボドリンクのみの場合は特典はございません。

※白熊堂の「西郷・フルーツチョコぜんざい・いろり」「白熊堂のうさちゃんせんせえクッキー缶」はフード扱いです。

○混雑時は多くのお客様にご利用いただくため、50分制でのご案内となります。 長時間のご利用時はお声がけさせていただきますので、予めご了承ください。

※期間中、店舗の営業時間につきましてはラ チッタデッラ公式HPをご確認ください。

※期間中、店休日はございません。

※Lanapiaは3月15日(土)のみ17:00までの営業となります。

※3月4日(火)~10日(月)まで休憩時間(アイドルタイム)はございません。

チーズバル『La Petite Fromagerie~小さなチーズの店~』

〈提供メニュー〉

・アツアツアヘエビチーズラクレット 1,680円

・うきうきチーズパーティーセット 1,380円

・うさちゃんせんせえチーズティ 980円

かき氷『白熊堂』

〈提供メニュー〉

・アヘエビかき氷 1,900円

・西郷・フルーツぜんざい・いろり 1,800円

・ゴロゴロフルーツティーwithうさちゃんせんせえ 980円

・白熊堂のうさちゃんせんせえクッキー缶 2,800円

※お1人様2点まで。1,500個限定。なくなり次第終了。

洋風酒場『Amici』

〈提供メニュー〉

・悪魔的甘味(ハート)デビルピザ 1,380円

・茄子大集合ナポリタン 1,580円

・実験開始!生ハムメロン 1,180円

・浴びーるほどのんじゃおう!

なんちゃってビール 980円

HAWAIIAN CAFE & DINING『Lanapia』

〈提供メニュー〉

・ゴロゴロ野菜とアヘエビの究極合体カレー 1,780円

・名取さなのおたおめパンケーキ 1,980円

・なーたんの(ハート)きゅるきゅるいちごみゆく 980円

- 2. 「さなのばくたん。コラボショップ」

さなのばくたん。をお祝いするオリジナルコラボショップが登場

名取さな監修のオリジナル商品がラ チッタデッラ内の2店舗で登場いたします。

【HillValley】

■期間 :2025年3月4日(火)~3月30日(日)

※3月24日(月)店休日

■営業時間:11:00~20:00

■コラボ商品:HillValley×さなのばくたん。バーレルギフトセット

■価格:2,400円

※1,500セット限定 ※お1人様2点まで

【食炒音(クッチャネ)】

■期間 :2025年3月4日(火)~3月30日(日)

■販売時間:11:30~20:00

■コラボ商品:

1.悪魔も大満足!デビル名取のラスク 1,280円

2.まったり食べたいいろりイエロー(卵黄プリンジャム) 1,380円

3.いたずら心満載デビルパープル(ブルーベリージャム) 1,380円

※1.~3.はいずれもお1人様2点まで

4.アヘエビ印の高級食パン 1,080円

※大変申し訳ありませんが、アヘエビ印の高級食パンは毎日手作りの為、多くの数量をご用意することができません。お1人様1斤までのご協力をお願いいたします。なお、アヘエビ印の高級食パンの販売数は下記数量の準備を予定しております。

●3月4日(火)~6日(木)1日 40斤

●3月7日(金)~9日(日)1日 100斤

●3月10日(月)以降

平日 1日15斤/ 土日祝 1日30斤

- 「さなのばくたん。 LA CITTADELLA COLLABORATION 」限定コースター&スタンプラリー

■購入特典 限定コースター(全5種)

名取さな描き下ろし絵柄を使用した限定コースターが登場!「さなのばくたん。レストラン」参加4店舗、「さなのばくたん。コラボショップ」参加2店舗の全6店舗にて、オリジナルコラボメニューご注文1点ごとに限定コースターを1枚ランダムでお渡しいたします。



※ランダム配布です。ご自身で選ぶ、絵柄を指定することはできません。

※特典はなくなり次第終了となります。特典がなくなる場合、事前にラ チッタデッラ公式X(旧Twitter)で告知をさせていただきます。予めご了承いただき、ご来店ください。

■特別企画 食べ歩きスタンプラリー

「さなのばくたん。レストラン」、「さなのばくたん。コラボショップ」の全6店舗のうち、コラボ店舗のスタンプ4種類を集めた方に限定ポストカードをプレゼントします。

【スタンプラリーの楽しみ方】

1. コラボメニューを注文して、会計時にスタンプ台紙とスタンプをゲット。

2. まだ行っていないコラボ実施店舗を回って、4種類のスタンプを集める。

3. すべてのスタンプを集めたら、交換所(施設インフォメーション)で景品と交換。

※景品の交換場所、営業日時はスタンプラリー台紙にてご確認ください。

※施設インフォメーション(11:00~19:00)

- 3. ELOISE's Cafe 2F 特別展示「SANA NO BAKUTAN. RESTAURANT MUSEUM」

■期間:2025年3月4日(火)~3月30日(日)

■時間 11:00~20:00(最終受付19:00)

※当日の利用状況により受付時間を最長19:50まで延長する場合がございます。

※展示をご覧いただくには「入場チケット付きドリンク(1,100円)」のご注文が必要です。

※入場チケット付きドリンクは限定コースター/スタンプラリーの対象外となります。

※再入場は再度、入場チケット付きドリンクを購入ください。

「さなのばくたん。LA CITTADELLA COLLABORATION」にご来店いただく前に必ずご確認ください。

● ご利用上の注意

○営業時間に関わらずオリジナルコラボメニューのラストオーダーは19:00となります。

〇コラボメニューは各種サービス対象外となります。

○お電話でのお問い合わせはお控えください。

〇開催期間中であっても、やむを得ない事情により予告なく営業時間の変更・店舗休業をする場合がございます。

〇混雑などでご入店いただけない場合があります。予めご了承ください。

●整理券配布について

3月6日(木)~3月9日(日)、土日祝日は混雑時に整理券配布をする場合がございます。

〇利用しない時間帯の整理券の確保、同一店舗で複数枚の確保はご遠慮ください。

○開店時の整理券配布は《当日の各店舗営業開始時間》より開始いたします。10分前より早くに施設内で待機・整列されることは何卒ご遠慮ください。

○整理券は当日分のみ配布し、なくなり次第配布を終了いたします。

○記載時刻の10分前から整列を開始いたします。それ以前はお並びいただけません。

○整理券は入店時に回収しますので、紛失・破損にご注意ください。

○整列は屋外となりますので、暖かいお召し物でお越しいただければ幸いです。

〇多くのお客様にご利用いただくため、混雑日は1店舗1枚までにご協力ください。

〇グループでのご来店の場合、整理券はお1人様ごとにお受け取り下さい。

- 4.イベントチケットサービス

ラ チッタデッラの店舗にて、下記イベントのチケット提示で特別サービスいたします。実施店舗とサービス内容は、リンクをご覧ください。

■期間:2025年3月6日(木)~3月10日(月)

■時間:各店舗営業時間に準ずる

■イベント:2025年3月7日(金)開催

「さなのばくたん -をやろうと思ったら異世界に転生していた件について- 」

■実施店舗とサービス内容:https://lacittadella.co.jp/news/natorisana2025

※飲食店はお食事ご注文者に限ります。

※ご注文の際、チケット(紙・電子)をご提示ください。

※一部サービス対象外商品があります。

【バーチャルYouTuber「名取さな」情報リンク】

■公式HP:https://natorisana.com/

■イベント総合情報サイト:https://bakutan.natorisana.com/

■YouTubeチャンネル:さなちゃんねる https://www.youtube.com/@sana_natori

■X(Twitter): https://x.com/sana_natori

■FANBOX:https://natorisana.fanbox.cc/

「ラ チッタデッラ」について

2002年開業。イタリアのヒルタウン(丘の上の街)をモチーフに作られた「ラ チッタデッラ」は、首都圏最大級のシネコン「チネチッタ」と大型ライブホール「クラブチッタ」を中心に、ショップ&レストランや、美容・ウェルネス、ウェディングなどのサービスが集まる、楽しみいっぱいのエンタテイメントの街です。

■「ラ チッタデッラ」公式HP https://lacittadella.co.jp/