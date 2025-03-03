K-POPダンスワークショップが静岡市七間町で開催決定！

株式会社江崎新聞店

株式会社江崎新聞店（ 静岡市葵区/代表取締役社長 江崎和明 ）は、株式会社NESTAL (名古屋市中区/代表取締役 長田直也 )と連携し、当社が運営する24時間レンタルダンススタジオ ivl ( アイブル )青葉通り店で、テレビ番組でも話題の双子ダンサー「SAHOSHIHO」を講師に迎え、K-POPダンスワークショップを2025年3月9日(日) に開催します。今回の開催を皮切りに、今後も各種ダンスワークショップを企画開催し、ダンスによる中心街活性化につなげます。

~3/9 K-POPダンスワークショップのご紹介~

第1回目となる講師を務めるダンサーは、人気テレビ番組でも話題の双子ダンサー「SAHOSHIHO」です。K-POPのアーティストはもちろん、国内外のアーティストのMV出演、LIVEバックダンサー、振り付けを手がける実力派ダンサーです。

今回は「K-POPカバーダンスを楽しもう」をテーマに2曲をレッスンします。参加に際してダンス歴やスキル、年齢・性別・国籍などは問いません。もっと上手くなりたい！トップクラスの先生によるワークショップを体験してみたいという方なら、どなたでもご参加可能です。

開催日時：2025 年 3 月 9 日(日)

1部：14:00-15:15 「TWICE / Strategy」

2部：15:45-17:00 「IVE / ATTITUDE」

参加料金：各回 2500 円

お申込み：以下 GoogleForm よりお願いいたします

https://x.gd/UWuj0

詳細：https://danceandgo.com/event/post-2517/

~レンタルダンススタジオivlのご紹介~

静岡県静岡市葵区七間町8-20 毎日江崎ビル1階

年中無休・２４時間無人営業 当日店頭セルフ決済

リノリウム床・Wifi・調光照明・Bluetoothスピーカー完備

1studio:11.7平方メートル 利用料金260yen~330yen/30min

2studio:11.7平方メートル 利用料金260yen~330yen/30min

3studio:14.0平方メートル 利用料金440yen~550yen/30min

4studio: 15.5平方メートル 利用料金480yen~660yen/30min

5sutdio: 22.3平方メートル 利用料金700yen~990yen/30min

6studio: 28.5平方メートル 利用料金880yen~1100yen/30min

その他情報は公式HP: https://danceandgo.com/studio/ivl-shizuokaaobadori/から確認ください。(https://danceandgo.com/studio/ivl-shizuokaaobadori/)