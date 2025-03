「MLB 東京シリーズ 2025」開催記念！大谷翔平・山本由伸（ドジャース）、鈴木誠也・今永昇太（カブス）の限定アイテムを「郵便局のネットショップ」で数量限定販売！

株式会社レッツ株式会社レッツは、MLB 東京シリーズ 2025 カブス vs ドジャース開催記念グッズを「郵便局のネットショップ」にて、2025年3月3日(月)10:00から販売開始いたします。

2025年3月、日本野球ファン待望の「MLB 東京シリーズ 2025」がついに開催!ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手、山本由伸選手、シカゴ・カブスの鈴木誠也選手、今永昇太選手が東京で激突します。この歴史的な一戦を記念し、郵便局限定デザインのプレミアムグッズを数量限定で販売いたします。

今回登場するのは、大谷翔平選手や山本由伸選手、鈴木誠也選手、今永昇太選手の勇姿を刻んだ特別デザインのコレクターズアイテム。公式試合での実使用ボールチップ・ベースチップなどが付属した「DXコインフォトミント」、シルバーメッキや24ktゴールドメッキを施した「記念コイン」、特製キーチェーンなど、ここでしか手に入らない豪華ラインナップをご用意しました。

本商品は、すべてシリアルナンバー入りの数量限定生産。そのうちの一部数量を、郵便局のネットショップで特別販売いたします。歴史に刻まれる「MLB 東京シリーズ 2025」の熱戦を、プレミアムグッズとともにお手元に!

▼販売ページ:https://www.shop.post.japanpost.jp/shop/a/aprtimes-mlbtokyo2025/

(郵便局のネットショップ)

- MLB 東京シリーズ 2025 カブス vs ドジャース 開催記念ダブルコインフォトミント【限定2025個】- MLB 東京シリーズ 2025 ドジャース 大谷翔平 ダブルコインフォトミント【限定2025個】- MLB 東京シリーズ 2025 ドジャース 山本由伸 ダブルコインフォトミント【限定2025個】- MLB 東京シリーズ 2025 カブス 鈴木誠也 ダブルコインフォトミント【限定2025個】- MLB 東京シリーズ 2025 カブス 今永昇太 ダブルコインフォトミント【限定2025個】- MLB 東京シリーズ 2025 ドジャース 大谷翔平 ゴールドコイン【限定2025個】- MLB 東京シリーズ 2025 ドジャース 山本由伸 ゴールドコイン【限定2025個】- MLB 東京シリーズ 2025 カブス 鈴木誠也 ゴールドコイン【限定2025個】- MLB 東京シリーズ 2025 カブス 今永昇太 ゴールドコイン【限定2025個】- MLB 東京シリーズ 2025 カブス vs ドジャース 開催記念 コインカード- MLB 東京シリーズ 2025 カブス vs ドジャース 開催記念 ブロンズキーチェーン- MLB 東京シリーズ 2025 カブス vs ドジャース 開催記念 純銀コイン【限定500個】- MLB 東京シリーズ 2025 カブス vs ドジャース 開催記念 DXコインフォトミント【限定300個】

販売商品

■ MLB 東京シリーズ 2025 カブス vs ドジャース 開催記念ダブルコインフォトミント

この歴史的な一戦を記念し、ドジャースの大谷翔平選手、山本由伸選手、カブスの鈴木誠也選手、今永昇太選手が一堂に会した特別デザインを採用。試合の興奮を刻む限定コレクターズアイテムで、MLB 東京シリーズ 2025の公式ロゴをあしらったプレミアムフォトと、「MLB 東京シリーズ 2025」の公式ロゴを用いたデザインのコイン2枚が付属。対戦の記憶を象徴する特別な仕上がりに。また、郵便局限定デザイン・数量限定2025個・シリアルナンバー入りのプレミアム仕様。



※掲載の商品画像はイメージ画像です。

販売価格:30,000円(送料・消費税込)

販売期間:2025年3月3日(月)10時~2025年3月31日(月)23時59分まで

商品お届け:2025年6月2日(月)以降に順次お届け予定

商品仕様:

MADE IN THE USA

The Highland Mint 社製

サイズ:約40.6x33.0cm

コイン:約φ3.9cm ブロンズ

シリアル番号入り(手書きとプリントによる表記)

■ MLB 東京シリーズ 2025 ドジャース 大谷翔平 ダブルコインフォトミント

圧倒的な存在感を放つ大谷翔平選手の特別デザインに、MLB 東京シリーズ 2025の公式ロゴをあしらったプレミアムフォトを採用。「MLB 東京シリーズ 2025」の公式ロゴを用いたデザインのコインが2枚付属、シリーズの熱狂を象徴する特別な仕上がりに。また、郵便局限定デザイン・数量限定2025個・シリアルナンバー入りのプレミアム仕様。



販売価格:30,000円(送料・消費税込)

販売期間:2025年3月3日(月)10時~2025年3月31日(月)23時59分まで

商品お届け:2025年6月2日(月)以降に順次お届け予定

商品仕様:

サイズ:約40.6x33.0cm

コイン:約φ3.9cm ブロンズ

シリアル番号入り(手書きとプリントによる表記)

■ MLB 東京シリーズ 2025 ドジャース 山本由伸 ダブルコインフォトミント

力強いピッチングで魅了する山本由伸選手の特別デザインに、MLB 東京シリーズ 2025の公式ロゴをあしらったプレミアムフォトを採用。「MLB 東京シリーズ 2025」の公式ロゴを用いたデザインのコインが2枚付属し、シリーズの熱狂を象徴する特別な仕上がりに。また、郵便局限定デザイン・数量限定2025個・シリアルナンバー入りのプレミアム仕様。



販売価格:30,000円(送料・消費税込)

販売期間:2025年3月3日(月)10時~2025年3月31日(月)23時59分まで

商品お届け:2025年6月2日(月)以降に順次お届け予定

商品仕様:

サイズ:約40.6x33.0cm

コイン:約φ3.9cm ブロンズ

シリアル番号入り(手書きとプリントによる表記)

■ MLB 東京シリーズ 2025 カブス 鈴木誠也 ダブルコインフォトミント

鋭いバッティングで魅了する鈴木誠也選手の特別デザインに、MLB 東京シリーズ 2025の公式ロゴをあしらったプレミアムフォトを採用。「MLB 東京シリーズ 2025」の公式ロゴを用いたデザインのコインが2枚付属し、シリーズの熱狂を象徴する特別な仕上がりに。また、郵便局限定デザイン・数量限定2025個・シリアルナンバー入りのプレミアム仕様。



販売価格:30,000円(送料・消費税込)

販売期間:2025年3月3日(月)10時~2025年3月31日(月)23時59分まで

商品お届け:2025年6月2日(月)以降に順次お届け予定

商品仕様:

サイズ:約40.6x33.0cm

コイン:約φ3.9cm ブロンズ

シリアル番号入り(手書きとプリントによる表記)

■ MLB 東京シリーズ 2025 カブス 今永昇太 ダブルコインフォトミント

精密なコントロールと力強い投球で魅了する今永昇太選手の特別デザインに、MLB 東京シリーズ 2025の公式ロゴをあしらったプレミアムフォトを採用。「MLB 東京シリーズ 2025」の公式ロゴを用いたデザインのコインが2枚付属し、シリーズの熱狂を象徴する特別な仕上がりに。また、郵便局限定デザイン・数量限定2025個・シリアルナンバー入りのプレミアム仕様。



販売価格:30,000円(送料・消費税込)

販売期間:2025年3月3日(月)10時~2025年3月31日(月)23時59分まで

商品お届け:2025年6月2日(月)以降に順次お届け予定

商品仕様:

サイズ:約40.6x33.0cm

コイン:約φ3.9cm ブロンズ

シリアル番号入り(手書きとプリントによる表記)

■ MLB 東京シリーズ 2025 ドジャース 大谷翔平 ゴールドコイン

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手をフィーチャーした、24kt ゴールドメッキ使用のプレミアムコインが登場。表面には大谷選手の勇姿、裏面にはMLB 東京シリーズ 2025の公式ロゴデザインを刻印。重厚感のある輝きが選手の活躍を際立たせます。さらに、郵便局限定デザイン・数量限定2025個・シリアルナンバー入りの特別なアイテム。



販売価格:15,000円(送料・消費税込)

販売期間:2025年3月3日(月)10時~2025年3月31日(月)23時59分まで

商品お届け:2025年6月2日(月)以降に順次お届け予定

商品仕様:

コイン:約φ3.9cm 24kt ゴールドメッキ

ジュエリーケース(ブラック)

シリアル番号入り(プリントと刻印による表記)

■ MLB 東京シリーズ 2025 ドジャース 山本由伸 ゴールドコイン

ロサンゼルス・ドジャースの山本由伸選手をフィーチャーした、24kt ゴールドメッキ使用のプレミアムコインが登場。表面には山本選手の勇姿、裏面にはMLB 東京シリーズ 2025の公式ロゴデザインを刻印。重厚感のある輝きが選手の活躍を際立たせます。さらに、郵便局限定デザイン・数量限定2025個・シリアルナンバー入りの特別なアイテム。



販売価格:15,000円(送料・消費税込)

販売期間:2025年3月3日(月)10時~2025年3月31日(月)23時59分まで

商品お届け:2025年6月2日(月)以降に順次お届け予定

商品仕様:

コイン:約φ3.9cm 24kt ゴールドメッキ

ジュエリーケース(ブラック)

シリアル番号入り(プリントと刻印による表記)

■ MLB 東京シリーズ 2025 カブス 鈴木誠也 ゴールドコイン

シカゴ・カブスの鈴木誠也選手をフィーチャーした、24kt ゴールドメッキ使用のプレミアムコインが登場。表面には鈴木選手の勇姿、裏面にはMLB 東京シリーズ 2025の公式ロゴデザインを刻印。重厚な輝きが選手の活躍を際立たせ、郵便局限定デザイン・数量限定2025個・シリアルナンバー入りの特別な逸品です。



販売価格:15,000円(送料・消費税込)

販売期間:2025年3月3日(月)10時~2025年3月31日(月)23時59分まで

商品お届け:2025年6月2日(月)以降に順次お届け予定

商品仕様:

コイン:約φ3.9cm 24kt ゴールドメッキ

ジュエリーケース(ブラック)

シリアル番号入り(プリントと刻印による表記)

■ MLB 東京シリーズ 2025 カブス 今永昇太 ゴールドコイン

シカゴ・カブスの今永昇太選手をフィーチャーした、24kt ゴールドメッキ使用のプレミアムコインが登場。表面には今永選手の勇姿、裏面にはMLB 東京シリーズ 2025の公式ロゴデザインを刻印。重厚感のある輝きが選手の活躍を際立たせます。さらに、郵便局限定デザイン・数量限定2025個・シリアルナンバー入りの特別なアイテム。



販売価格:15,000円(送料・消費税込)

販売期間:2025年3月3日(月)10時~2025年3月31日(月)23時59分まで

商品お届け:2025年6月2日(月)以降に順次お届け予定

商品仕様:

コイン:約φ3.9cm 24kt ゴールドメッキ

ジュエリーケース(ブラック)

シリアル番号入り(プリントと刻印による表記)

■ MLB 東京シリーズ 2025 カブス vs ドジャース 開催記念 コインカード

ドジャースの大谷翔平選手、山本由伸選手、カブスの鈴木誠也選手、今永昇太選手が一堂に会した特別デザインを採用し、MLB 東京シリーズ 2025の熱狂を象徴するアイテムに。さらに、公式ロゴをデザインしたシルバーメッキのプレミアムコインが付属し、シルバーの輝きがシリーズの記憶をより特別なものにします。また、この商品は郵便局限定デザインで、ここでしか手に入らない貴重なアイテム。



販売価格:9,800円(送料・消費税込)

販売期間:2025年3月3日(月)10時~2025年3月31日(月)23時59分まで

商品お届け:2025年6月2日(月)以降に順次お届け予定

商品仕様:

サイズ:約15.2x10.2cm

コイン:約φ3.9cm シルバーメッキ

アクリルディスプレイ

■ MLB 東京シリーズ 2025 カブス vs ドジャース 開催記念 ブロンズキーチェーン

MLB 東京シリーズ 2025の公式ロゴをモチーフにした特別デザインのコインキーチェーン。試合の興奮と記憶を日常に取り入れられるアイテムです。ブロンズ仕上げの重厚感あるコインデザインが特徴で、持ち運びに便利なコンパクトサイズながら、存在感のある仕上がりとなっています。



販売価格:5,500円(送料・消費税込)

販売期間:2025年3月3日(月)10時~2025年3月31日(月)23時59分まで

商品お届け:2025年6月2日(月)以降に順次お届け予定

商品仕様:

コイン:約φ3.9cm ブロンズ

■ MLB 東京シリーズ 2025 カブス vs ドジャース 開催記念 純銀コイン

MLB 東京シリーズ 2025の公式ロゴをモチーフにした特別デザインが施された純銀製のプレミアムコイン。シルバーならではの上質な輝きが、シリーズの歴史的瞬間を鮮やかに刻みます。また、この商品は郵便局限定デザインで、数量限定500個・シリアルナンバー入りの特別仕様。ここでしか手に入らない貴重なコレクターズアイテムとして、MLBファンや記念コレクターにとって見逃せない逸品です。



販売価格:77,000円(送料・消費税込)

販売期間:2025年3月3日(月)10時~2025年3月31日(月)23時59分まで

商品お届け:2025年6月2日(月)以降に順次お届け予定

商品仕様:

コイン:約φ3.9cm 純銀31.1g

ジュエリーケース(ブラック)

シリアル番号入り(プリントと刻印による表記)

■ MLB 東京シリーズ 2025 カブス vs ドジャース 開催記念 DXコインフォトミント

MLB 東京シリーズ 2025の開催期間中に撮影された特別な写真を使用し、記念性と価値を兼ね備えたプレミアム仕様のアイテムに仕上げました。MLB 東京シリーズ 2025の公式ロゴをモチーフにした24kt ゴールドメッキコインと、実際の試合で使用されたボールのチップ付きブロンズコイン、ベースチップが付属。シリーズの熱狂をリアルに感じられる豪華なセットです。また、この商品は郵便局限定デザインで、数量限定300個・シリアルナンバー入りのプレミアム仕様。ここでしか手に入らない貴重なコレクターズアイテムです。



※実際の商品画像は「MLB 東京シリーズ 2025」開催期間中に撮影したものになります。

※開催期間中に実際に使用したボール・ベースの一部を切りとったチップ付き商品です。

※万が一、実使用ボールチップおよび実使用ベースチップの入手が困難な場合は、代替として24ktゴールドメッキコインに変更となります。あらかじめご了承ください。

販売価格:110,000円(送料・消費税込)

販売期間:2025年3月3日(月)10時~2025年3月31日(月)23時59分まで

商品お届け:2025年6月2日(月)以降に順次お届け予定

商品仕様:

サイズ:約45.7x55.9cm

コイン:約φ3.9cm 24kt ゴールドメッキ

実使用ボールチップ

実使用ベースチップ

シリアル番号入り(プリントによる表記)

販売概要

【販売サイト】

「郵便局のネットショップ」

https://www.shop.post.japanpost.jp/shop/a/aprtimes-mlbtokyo2025/

※郵便局窓口では受付しておりません。



【販売期間】

2025年3月3日(月)10時~2025年3月31日(月)23時59分まで