マクロス×サンライズ「新マクロス」超時空歌姫オーディション2025開催記念！JOYSOUNDで課題曲を歌って、豪華プレゼントを当てよう！
株式会社エクシングが展開する通信カラオケ「JOYSOUND」では、マクロス×サンライズ「新マクロス」超時空歌姫オーディション2025 の開催を記念して、豪華プレゼントが当たる『マクロス×サンライズ「新マクロス」超時空歌姫オーディション2025 JOYSOUNDコラボキャンペーン』を、3月5日（水）から開催します。
サンライズ(バンダイナムコフィルムワークス)制作による「マクロス」シリーズ最新アニメ-ションに登場するキャラクターの歌い手・キャストを募集する、マクロス×サンライズ「新マクロス」超時空歌姫オーディション2025。JOYSOUNDでは、現在エントリーを受け付けている本オーディションの課題曲「アイ to アイ」を3月5日（水）からカラオケとして独占配信！お手本となる仮歌入りや、キー変更版もあるので、オーディションの練習にも最適です。
また、３月５日（水）から開催するキャンペーンに参加するには、最新機種「JOYSOUND X1」をはじめとした対象機種を導入のカラオケ店舗で、「うたスキ」（登録無料）にログインの上、「アイ to アイ」を歌唱し、特設ページよりご応募ください。ご応募いただいた方の中から抽選でUNION ARENA 「マクロス」シリーズセット(スタートデッキ＆ブースターパック1BOX)を3名様に、マクロス×サンライズ「新マクロス」超時空歌姫オーディション2025 JOYSOUNDコラボキャンペーン 告知ポスターを20名様にプレゼントします。
この機会をお見逃しなく、マクロス×サンライズ「新マクロス」超時空歌姫オーディション2025とJOYSOUNDのコラボレーションをお楽しみください。
＝＝ マクロス×サンライズ「新マクロス」超時空歌姫オーディション2025 JOYSOUNDコラボキャンペーン 概要 ＝＝
◆実施期間：2025年3月5日（水）11:00 ～ 2025年4月30日（水）23:59
◆対象機種：JOYSOUND X1／JOYSOUND MAX GO／JOYSOUND MAX2／JOYSOUND MAX
◆参加方法：対象機種を導入の店舗で「うたスキ」（登録無料）にログインの上、課題曲を1曲以上歌唱し、特設ページの応募フォームから必要事項を記入することで、エントリー完了となります。
※オーディションへ応募できるキャンペーンではありません。
【課題曲】
「アイ to アイ」新マクロス超時空歌姫オーディション2025
※キー変更版・うたいり版も対象となります/3月5日(水)配信開始予定
◆プレゼント：
《A賞》UNION ARENA 「マクロス」シリーズセット(スタートデッキ＆ブースターパック1BOX)…3名様
《B賞》マクロス×サンライズ「新マクロス」超時空歌姫オーディション2025 JOYSOUNDコラボキャンペーン 告知ポスター…20名様
※賞品はお選び頂けません。
▽キャンペーン特設ページ：https://www.joysound.com/web/s/campaign/1398/index
▽マクロス×サンライズ「新マクロス」超時空歌姫オーディション2025特設ページ：https://macross-aud.jp