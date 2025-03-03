【3/3より】「大規模成長投資補助金3次公募」の申請サポートを開始しました【助成金なう】
株式会社ナビット
株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役：福井泰代)が運営する「助成金なう」では、
助成金・補助金の最新情報や活用ノウハウを発信するほか、申請サポートを承っております。
2025/3/3(月)より、「大規模成長投資補助金3次公募」の申請サポートを開始します！
2025年3月上旬ごろ、「中堅・中小企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金」の3次公募が開始します！
3月上旬頃 ：公募開始
4月下旬頃 ：締切予定
6月上中旬頃 ：プレゼンテーション審査（申請企業の経営者等が出席）
6月下旬頃 ：採択発表（以降順次、交付決定）
大規模な設備投資や工場立地等に対して最大50億円を補助します。
ナビットでは本補助金の相談・申請サポートを受け付けております。
ご興味がある方は是非お申し込みください！
〇相談・申請サポートはこちら↓
https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php
〇本補助金の詳細はこちら↓
https://joseikin-now.jp/?p=52847
〇お問い合わせはこちら↓
株式会社 ナビット 助成金なう事務局
TEL：0120-937-781 FAX：03-5215-5702
営業時間：(月～金 10:00～19:00)
e-mail：info@joseikin-now.com