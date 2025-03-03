【3/3より】「大規模成長投資補助金3次公募」の申請サポートを開始しました【助成金なう】

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株式会社ナビット


株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役：福井泰代)が運営する「助成金なう」では、


助成金・補助金の最新情報や活用ノウハウを発信するほか、申請サポートを承っております。




2025/3/3(月)より、「大規模成長投資補助金3次公募」の申請サポートを開始します！



2025年3月上旬ごろ、「中堅・中小企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金」の3次公募が開始します！



3月上旬頃 ：公募開始


4月下旬頃 ：締切予定


6月上中旬頃 ：プレゼンテーション審査（申請企業の経営者等が出席）


6月下旬頃 ：採択発表（以降順次、交付決定）



大規模な設備投資や工場立地等に対して最大50億円を補助します。



ナビットでは本補助金の相談・申請サポートを受け付けております。


ご興味がある方は是非お申し込みください！



〇相談・申請サポートはこちら↓


https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php



〇本補助金の詳細はこちら↓


https://joseikin-now.jp/?p=52847



〇お問い合わせはこちら↓


株式会社 ナビット 助成金なう事務局


TEL：0120-937-781 FAX：03-5215-5702


営業時間：(月～金 10:00～19:00)


e-mail：info@joseikin-now.com