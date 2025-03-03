「日本空間デザイン賞 2025」応募受付を2025年3月28日(金)より開始
JCD (一般社団法人日本商環境デザイン協会、理事長：窪田茂、所在地：東京都品川区) とDSA (一般社団法人日本空間デザイン協会、会長：出原秀仁、所在地：東京都品川区) が共同主催する日本空間デザイン賞は、2025年3月28日(金)より2025年度の日本空間デザイン賞の応募受付を開始します。受付締め切りは2025年5月15日(木)です。
日本空間デザイン賞 2025 日本語ロゴ
日本空間デザイン賞は、2019年より開始し今年で７回目を迎える日本で唯一かつ最大級の空間デザインアワードです。国内外の優秀なデザイナーや、卓越したデザイン作品を発掘し、評価をすることを目的としています。素晴らしいデザインを日本から世界に発信し、「空間デザインのちから」を多くの人々に伝えていきます。
応募対象作品は全12カテゴリーで、賞の種類には二次審査にノミネートされた「Longlist」、三次審査にノミネートされた「Shortlist」、12カテゴリーからそれぞれ選定された「金・銀・銅賞」、金賞作品から最終審査にて選出されたグランプリに値する「KUKAN OF THE YEAR 2025」のほか、三次審査の各特別審査員によって選ばれた「審査員特別賞」、そして今年から新たな賞として「日本経済新聞社賞」「ヤングタレント賞」が開設されました。
さらに、日本空間デザイン賞はドイツのiF International Forum Design GmbHが運営するiF Design Awardとパートナーシップ契約を2021年から継続しており、今年も締結する予定です。このパートナーシップ契約締結により、日本空間デザイン賞2025応募者のうちShortlist受賞者は、特典としてiF Design Award 2026応募登録費用が免除され、またiF Design Award のプレセレクションも免除され、ファイナリストとしてiF Design Awardの最終審査に参加することが可能になります。
*日本空間デザイン賞とiF Design Awardとのパートナーシップ契約締結および応募時の特典等の詳細については、後日正式発表する予定です。
日本空間デザイン賞 2025 応募について
すべて、応募専用ウェブサイトより作品をご応募いただきます。
応募専用サイト：https://kukan.design/
応募期間：2025年3月28日(金) 10:00 - 5月15日(木) 23:00（日本時間）
応募対象作品（12カテゴリー）：
< Aグループ >
- 01. エキシビジョン・イベント空間
- 02. 企業プロモーション空間
- 03. ショーウインドウ・アート空間
- 04. エンターテイメント空間
< Bグループ >
- 05. ショップ空間
- 06. 食空間
- 07. 複合商業施設空間
- 08. サービス・ホスピタリティー空間
< Cグループ >
- 09. 文化交流空間
- 10. 公共施設・コミュニティー空間
- 11. ワークプレイス空間
- 12. 住・生活空間
*応募条件は2024年3月1日から2025年4月30日までに実現している作品を対象とします。
賞の種類：
- KUKAN OF THE YEAR 2025 ※金賞作品から最終審査にて選出された作品（1から3作品）
- 金賞 12作品（各カテゴリーから金賞を選定）
- 銀賞 12作品（各カテゴリーから銀賞を選定）
- 銅賞 12作品（各カテゴリーから銅賞を選定）
- Shortlist (入賞) 三次審査にノミネートされた作品
- Longlist (入選) 二次審査にノミネートされた作品
- 審査員特別賞 三次審査の各特別審査員によって選ばれた作品
- 日本経済新聞社賞 社会的経済的視点などをふまえた日本経済新聞社独自の基準によって選ばれた作品（原則１作品）
- ヤングタレント賞 Longlistにノミネートされた35歳未満の応募者全て。
* ヤングタレント賞を受賞できるのは１回のみ。
応募ガイド・募集要項等の詳細：公式ホームページにて3月中に公開予定。
https://kukan.design
日本空間デザイン賞2025 三次審査員・ファイナル審査員
特別審査員 (順不同・敬称略)：
・Ed Ng / AB Concept Principal / Co-founder
・黒田 哲二
・鈴木 康広 / アーティスト
・中村 拓志 / NAP建築設計事務所
・成瀬 友梨 / 成瀬・猪熊建築設計事務所
・平綿 久晃 / 株式会社モーメント
・Brian Niccol / スターバックス CEO
・村上 要 / WWD JAPAN 編集長
・山本 尚美 / 株式会社NY4 代表取締役
・吉田 愛 / SUPPOSE DESIGN OFFICE 株式会社
* 他追加予定者未定。
審査委員長 : 窪田 茂 / デジンズ ジェーピー株式会社 代表取締役、JCD理事長
審査副委員長：出原 秀仁 / 株式会社丹青社 空間プロデューサー、DSA会長
リリース資料：
・本リリース
・データ１：日本空間デザイン賞2025ロゴマーク（ロゴマークデザイナー：北川一成 / GRAPH）
*ロゴマーク掲載時にサイズを拡大縮小される場合には、曲線の太さ(0.６ポイント)を変えないようご注意ください。使用詳細は下記事務局までお問い合わせください。
日本空間デザイン賞 2025 英語ロゴ
・データ２：2024年度 KUKAN OF THE YEAR 3作品 画像3点
作品名： 在る美
受賞者： 資生堂クリエイティブ株式会社 金内 幸裕
写真クレジット： 林 雅之
在る美
作品名： 馬場川通りアーバンデザインプロジェクト
受賞者： 株式会社ランドスケープ・プラス 平賀 達也
写真クレジット： 浜田 昌樹
馬場川通りアーバンデザインプロジェクト
作品名： tobe
受賞者： kufu 成田 和弘 + 成田 麻依
写真クレジット： TOREAL 藤井 浩司
tobe
*上記３作品をご掲載いただく際には、どれか１作品ではなく必ず３作品ともにご掲載いただきますようお願い申し上げます。
日本空間デザイン賞
主催：一般社団法人日本商環境デザイン協会、一般社団法人日本空間デザイン協会
本プレスリリースに関するお問い合わせ先：
日本空間デザイン賞 応募事務局（JDN内）email : kukan@japandesign.ne.jp
https://kukan.design/