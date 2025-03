株式会社ハピネット

玩具や映像・音楽ソフト、ビデオゲーム、アミューズメント関連商品などエンタテインメント商材の流通及び企画販売事業を展開する株式会社ハピネット(本社:東京都台東区、代表取締役社長:榎本 誠一、証券コード:7552)の子会社である株式会社ハピネット・メディアマーケティング(本社:東京都台東区、代表取締役社長:鶴丸 智康、以下ハピネット・メディアマーケティング)は、2025年7月1日より、パラマウント・グローバルの子会社であるパラマウント・ピクチャーズ インターナショナル・リミテッド(以下パラマウント)がビデオグラム化権を保有するすべての作品について、ハピネット・メディアマーケティングが映像パッケージの制作及び販売を行う、包括ライセンス契約を締結することで合意いたしましたので、お知らせいたします。

■契約の背景について

ハピネット・メディアマーケティングは、映像・音楽ソフトの中間流通企業として、多様な消費者ニーズにお応えする魅力ある売場づくりを支援し、業界でもトップクラスの販売網を誇っています。また、中間流通業にとどまらず、映画・テレビアニメ・ドラマ作品などの映像パッケージの企画・制作にも取り組んでいます。

パラマウントは、『ミッション・インポッシブル』シリーズや、『トランスフォーマー』シリーズ、『パウ・パトロール』シリーズなど、実写からアニメまで数多くのヒット作品を手がけており、良質なコンテンツを多数所有しています。

両社の関係強化により、パラマウントが権利をもつ全映像ソフトの企画、制作から販売までをハピネット・メディアマーケティングがワンストップで手掛けることで、良質な作品をより多くの方々にお届けしていきます。

■パラマウント・ピクチャーズ インターナショナル・リミテッドについて

パラマウント・ピクチャーズ インターナショナル・リミテッドは、パラマウント・ピクチャーズ、パラマウント・アニメーション、パラマウント・テレビジョン・スタジオ、パラマウント・プレイヤーズ、MTV、ニコロデオン、コメディ・セントラル、CBSなどのブランドのもと、世界中の視聴者に向けて上質なコンテンツや体験を創造・配信する世界有数のメディア・エンターテインメント企業であるパラマウント(NASDAQ: PARA, PARAA)の子会社です。

<代表作品>

『ミッション:インポッシブル』シリーズ

『ミッション:インポッシブル/デッドレコニング』

『トランスフォーマー』シリーズ

『トランスフォーマー/ビースト覚醒』

『パウ・パトロール』シリーズ

『パウ・パトロール ザ・マイティ・ムービー』

『トップガン』シリーズ

『トップガン マーヴェリック』

『ゴッドファーザー』シリーズ

『ゴッドファーザー』

『フォレスト・ガンプ/一期一会』『ティファニーで朝食を』

(C)2023 Paramount Pictures (C)2023 Paramount Pictures. Hasbro, Transformers and all related characters are trademarks of Hasbro. (C)2023 Hasbro. (C)2023 Paramount Pictures (C)2022 Paramount Pictures. (C) 1972 Paramount Pictures. All Rights Reserved. TM, (R) & Copyright (C) 2004 by Paramount Pictures. All Rights Reserved. TM, (R) & Copyright (C) 1994 by Paramount Pictures. All Rights Reserved. Copyright (C) 1961 by Paramount Pictures and Jurow-Shepherd Productions. All Rights Reserved. TM, (R) & Copyright (C) 2006 by Paramount Pictures. All Rights Reserved.

株式会社ハピネット

https://www.happinet.co.jp/

東証プライム・証券コード 7552

代表者:榎本 誠一

設立:1969年6月7日

資本金:27億5,125万円

所在地:東京都台東区駒形 2丁目4番5号 駒形CAビル

事業内容:玩具・遊戯用具の企画・製造・販売/映像・音楽ソフト等の企画・製作・販売/ビデオゲームハード・ソフト等の企画・制作・販売/玩具自動販売機の設置・運営/アミューズメント施設用商品等の販売



玩具を中心に、映像・音楽ソフト、ビデオゲーム、アミューズメント関連商品を、いずれもトップクラスのシェアにて取り扱うエンタテインメント総合商社。人々に感動を提供するエンタテインメント事業を通して多くの方の心を豊かにし、「夢のある明日づくり」によって社会的価値を生み出せる企業を目指しています。