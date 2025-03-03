【国内MBA】合格祝賀交流会2025 開催のお知らせ！合格者・OBOG全員集合！（※アガルート受講生以外も参加可能）

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株式会社アガルート


株式会社アガルート（本社：東京都新宿区、代表取締役：岩崎　北斗、以下「アガルート」）が運営する「アガルートアカデミー」は、国内MBA入試に合格された皆さまと、MBA在卒生をお招きして合格祝賀交流会を開催いたします。



他社の講座を利用して合格された方や、MBA既卒生・在学生の皆さまも無料でご参加いただけます。


以下のエントリーフォームよりお気軽にお申し込みください！


ご参加申込はこちら :
https://www.agaroot.jp/domestic_mba/shukugakai/

■開催要項


日時：2025年3月7日（金）


　　　17時15分受付開始　17時30分開宴　20時頃終了予定



参加費：無料



対象者：2025年4月入学国内MBA進学予定者・国内MBA在卒生


　　　　※過去に合格されたOBOGの皆さまも対象です


　　　　※アガルートアカデミー受講生に限らず、どなたでもご参加いただけます



場所：明治記念館　金鶏の間


　　　東京都港区元赤坂2丁目2-23



■参加方法


下記URLより、エントリーフォームのご入力・お申込をお願いいたします。


https://www.agaroot.jp/domestic_mba/shukugakai/



■2024年合格祝賀会の様子


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=l5l1EdXZMXU ]


同じMBAに進む仲間や先輩と交流し、MBA在学中・卒業後の情報や転職、キャリアに役立つ情報も得られる貴重な機会となっております。
さらには同期の方々との繋がりを持てる機会ですので、交流を深める場としてもぜひご参加ください。



ご参加申込はこちら :
https://www.agaroot.jp/domestic_mba/shukugakai/



アガルートは今後も、「教育」を通じて、数多くのイノベーションを下支えする、社会的なインフラとなることを目指しています。




【株式会社アガルートについて】


本社　　：東京都新宿区新小川町5-5 サンケンビル4F


設立日　：2013年12月


資本金　：35,000,000円


代表者　：代表取締役 岩崎　北斗


HP　　　：https://agaroot.co.jp/


事業内容：


国家試験、検定試験等のオンライン予備校「アガルートアカデミー」：https://www.agaroot.jp/


オンライン医学部予備校「アガルートメディカル」：https://www.agaroot.jp/agaroot-medical/


オンライン学習コーチング「アガルート学習コーチング」：https://agaroot.co.jp/coaching/


資格試験対策の書籍を中心とした「出版事業」


完全成功報酬型Ｍ＆Ａコンサルティング・アドバイザリーサービス「AGAROOT M&Aアドバイザリー」


【グループ会社グループ会社・グループ会社サービス】


株式会社ファンオブライフ：https://www.funoflife.co.jp/


アガルートキャリア：https://agaroot-career.jp/


Education Career：https://education-career.jp/


株式会社シナプス：https://cyber-synapse.com/


株式会社 新社会システム総合研究所：https://www.ssk21.co.jp/


株式会社エーアイアカデミー：https://aiacademy.jp/


株式会社メディアグロース：https://media-growth.co.jp/


株式会社クエリマーケティング：https://query-marketing.co.jp/


買取バリュー：https://kaitori-value.jp/


株式会社あそびラボ：https://asobi-lab.co.jp/


株式会社ワクコンサルティング：https://waku-con.com/


アガルート法律会計事務所：https://agaroot-lawacc.com/