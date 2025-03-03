【国内MBA】合格祝賀交流会2025 開催のお知らせ！合格者・OBOG全員集合！（※アガルート受講生以外も参加可能）

株式会社アガルート

株式会社アガルート（本社：東京都新宿区、代表取締役：岩崎 北斗、以下「アガルート」）が運営する「アガルートアカデミー」は、国内MBA入試に合格された皆さまと、MBA在卒生をお招きして合格祝賀交流会を開催いたします。

他社の講座を利用して合格された方や、MBA既卒生・在学生の皆さまも無料でご参加いただけます。

以下のエントリーフォームよりお気軽にお申し込みください！

ご参加申込はこちら :https://www.agaroot.jp/domestic_mba/shukugakai/

■開催要項

日時：2025年3月7日（金）

17時15分受付開始 17時30分開宴 20時頃終了予定

参加費：無料

対象者：2025年4月入学国内MBA進学予定者・国内MBA在卒生

※過去に合格されたOBOGの皆さまも対象です

※アガルートアカデミー受講生に限らず、どなたでもご参加いただけます

場所：明治記念館 金鶏の間

東京都港区元赤坂2丁目2-23

■参加方法

下記URLより、エントリーフォームのご入力・お申込をお願いいたします。

https://www.agaroot.jp/domestic_mba/shukugakai/

■2024年合格祝賀会の様子

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=l5l1EdXZMXU ]

同じMBAに進む仲間や先輩と交流し、MBA在学中・卒業後の情報や転職、キャリアに役立つ情報も得られる貴重な機会となっております。

さらには同期の方々との繋がりを持てる機会ですので、交流を深める場としてもぜひご参加ください。

ご参加申込はこちら :https://www.agaroot.jp/domestic_mba/shukugakai/

アガルートは今後も、「教育」を通じて、数多くのイノベーションを下支えする、社会的なインフラとなることを目指しています。

【株式会社アガルートについて】

本社 ：東京都新宿区新小川町5-5 サンケンビル4F

設立日 ：2013年12月

資本金 ：35,000,000円

代表者 ：代表取締役 岩崎 北斗

HP ：https://agaroot.co.jp/

事業内容：

国家試験、検定試験等のオンライン予備校「アガルートアカデミー」：https://www.agaroot.jp/

オンライン医学部予備校「アガルートメディカル」：https://www.agaroot.jp/agaroot-medical/

オンライン学習コーチング「アガルート学習コーチング」：https://agaroot.co.jp/coaching/

資格試験対策の書籍を中心とした「出版事業」

完全成功報酬型Ｍ＆Ａコンサルティング・アドバイザリーサービス「AGAROOT M&Aアドバイザリー」

【グループ会社グループ会社・グループ会社サービス】

株式会社ファンオブライフ：https://www.funoflife.co.jp/

アガルートキャリア：https://agaroot-career.jp/

Education Career：https://education-career.jp/

株式会社シナプス：https://cyber-synapse.com/

株式会社 新社会システム総合研究所：https://www.ssk21.co.jp/

株式会社エーアイアカデミー：https://aiacademy.jp/

株式会社メディアグロース：https://media-growth.co.jp/

株式会社クエリマーケティング：https://query-marketing.co.jp/

買取バリュー：https://kaitori-value.jp/

株式会社あそびラボ：https://asobi-lab.co.jp/

株式会社ワクコンサルティング：https://waku-con.com/

アガルート法律会計事務所：https://agaroot-lawacc.com/