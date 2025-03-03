【国内MBA】合格祝賀交流会2025 開催のお知らせ！合格者・OBOG全員集合！（※アガルート受講生以外も参加可能）
株式会社アガルート（本社：東京都新宿区、代表取締役：岩崎 北斗、以下「アガルート」）が運営する「アガルートアカデミー」は、国内MBA入試に合格された皆さまと、MBA在卒生をお招きして合格祝賀交流会を開催いたします。
他社の講座を利用して合格された方や、MBA既卒生・在学生の皆さまも無料でご参加いただけます。
以下のエントリーフォームよりお気軽にお申し込みください！
ご参加申込はこちら :
https://www.agaroot.jp/domestic_mba/shukugakai/
■開催要項
日時：2025年3月7日（金）
17時15分受付開始 17時30分開宴 20時頃終了予定
参加費：無料
対象者：2025年4月入学国内MBA進学予定者・国内MBA在卒生
※過去に合格されたOBOGの皆さまも対象です
※アガルートアカデミー受講生に限らず、どなたでもご参加いただけます
場所：明治記念館 金鶏の間
東京都港区元赤坂2丁目2-23
■参加方法
下記URLより、エントリーフォームのご入力・お申込をお願いいたします。
https://www.agaroot.jp/domestic_mba/shukugakai/
■2024年合格祝賀会の様子
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=l5l1EdXZMXU ]
同じMBAに進む仲間や先輩と交流し、MBA在学中・卒業後の情報や転職、キャリアに役立つ情報も得られる貴重な機会となっております。
さらには同期の方々との繋がりを持てる機会ですので、交流を深める場としてもぜひご参加ください。
ご参加申込はこちら :
https://www.agaroot.jp/domestic_mba/shukugakai/
アガルートは今後も、「教育」を通じて、数多くのイノベーションを下支えする、社会的なインフラとなることを目指しています。
【株式会社アガルートについて】
本社 ：東京都新宿区新小川町5-5 サンケンビル4F
設立日 ：2013年12月
資本金 ：35,000,000円
代表者 ：代表取締役 岩崎 北斗
HP ：https://agaroot.co.jp/
事業内容：
国家試験、検定試験等のオンライン予備校「アガルートアカデミー」：https://www.agaroot.jp/
オンライン医学部予備校「アガルートメディカル」：https://www.agaroot.jp/agaroot-medical/
オンライン学習コーチング「アガルート学習コーチング」：https://agaroot.co.jp/coaching/
資格試験対策の書籍を中心とした「出版事業」
完全成功報酬型Ｍ＆Ａコンサルティング・アドバイザリーサービス「AGAROOT M&Aアドバイザリー」
【グループ会社グループ会社・グループ会社サービス】
株式会社ファンオブライフ：https://www.funoflife.co.jp/
アガルートキャリア：https://agaroot-career.jp/
Education Career：https://education-career.jp/
株式会社シナプス：https://cyber-synapse.com/
株式会社 新社会システム総合研究所：https://www.ssk21.co.jp/
株式会社エーアイアカデミー：https://aiacademy.jp/
株式会社メディアグロース：https://media-growth.co.jp/
株式会社クエリマーケティング：https://query-marketing.co.jp/
買取バリュー：https://kaitori-value.jp/
株式会社あそびラボ：https://asobi-lab.co.jp/
株式会社ワクコンサルティング：https://waku-con.com/
アガルート法律会計事務所：https://agaroot-lawacc.com/