【開業40周年】過去最大級！約40ショップ参加の記念イベントLUMINE KITASENJU 40th Anniversary NEW STEP, NEW ME!

株式会社ルミネ(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:表輝幸)が運営するルミネ北千住は、

2025年3月27日 (木) に開業40周年を迎えます。周年を記念し、2025年3月13日(木)~5月6日(火・振休)の期間、「LUMINE KITASENJU 40th Anniversary NEW STEP, NEW ME! 」を開催いたします。

期間中は約40ショップで店頭イベントや限定商品の販売を実施。ショップスタッフオススメの北千住のお店など20店以上を掲載したリーフレットの他、写真展やインスタレーションといったお客さま参加型のスポットなど、同年開宿400年となる千住の街の魅力をルミネのフィルターを通して発信いたします。

また館内スポットやリーフレットに掲載のお店を巡るとお買い物チケットなど豪華景品がもらえるデジタルスタンプラリーや、ご来館のお客さまへの限定ノベルティ配布、ゴールデンウィークには例年大人気の屋上イベントなど、見所が盛り沢山です。

<キャンペーンコンセプト>

街の移り変わりとともに、私たちルミネは成長してきました。

だからこそ、いま改めて見つめ直したい、この街の魅力。

見慣れた風景に潜む発見や、心ときめく瞬間に触れたなら、

あたらしいなにかに出会える予感がしませんか?

みなさまに支えられ、北千住の街と共に歩んだ40年。

この節目に、心からの感謝とワクワクを込めてお届けします。

NEW STEP, NEW ME!

この街で、あたらしいわたしに出会おう。

◆開催概要

〔期間〕 2025年3月13日(木)~5月6日(火・振休)

〔場所〕 ルミネ北千住

〔公式ホームページ〕 https://www.lumine.ne.jp/kitasenju/

〔コンテンツ〕

1.約40ショップが特別企画を実施!

40周年限定商品の発売、POP-UPイベント、ノベルティ配布など、館内各ショップで開催。

2.ルミネ北千住で開宿400年の千住の魅力を再発見!

北千住の魅力を伝えるリーフレットの制作、写真展・インスタレーションの設置。

3.先着4,000名に豪華景品&限定ノベルティをプレゼント!

お買い物チケットなどが当たるデジタルスタンプラリーや、限定ノベルティ配布を実施。

4.ゴールデンウィーク屋上イベント!大人気パンマルシェ×フリーマーケットが初コラボ!

5月3日(土・祝)~4日(日・祝)の2日間、ルミネ北千住屋上で

毎年大人気のパンマルシェとフリーマーケットが初コラボ!

1.約40ショップが参加!店頭イベントや限定商品の販売!

●店頭イベント:18ショップ3F スタージュエリー

<オーダー会>4/12(土)~4/20(日)

豊富なチェインのラインナップからお好みの素材・デザイン・長さを選べるイベントを開催。

4F アダム エ ロペ

<ノベルティ>3/13(木)~

30,000円(税込)以上お買い上げでDIDIONコスメセットとオリジナルポーチプレゼント。

4F オサジ

<ノベルティ>3/20(木・祝)~5/6(火・振休)

税込7,700円以上お買い上げで、人気のハンドクリーム(20g)と、限定ミニタオルをプレゼント!

●限定商品発売:25ショップB1 横浜くりこ庵

<限定商品>3/13(木)~5/5(月・祝)

40周年ロゴの焼き印が入った「くりこちゃん焼き」(ミルクチョコレート味)が限定登場!

B1 とんかつまい泉

<限定商品>3/13(木)~

ルミネ北千住店限定【千住弁当】をご用意!揚げ物1番人気のヒレひとくちかつと、玉葱と豚肉の串かつ、エビフライを詰め合わせた、当店オリジナルのお弁当です。とんかつソース、スパイスソルト、タルタルソースとの様々な組み合わせでお楽しみください。

3F ジャーナルスタンダード

<限定カラー>4月上旬~

オーバーダイピグメント染めでヴィンテージの様な風合いが大人かわいい、JOUNALSTANDARD完全別注の MICKEY/Tシャツ。

ルミネ北千住40周年を記念して北千住・EC限定カラーのピンクをご用意いたしました!

3F ダイアナ

<限定カラー>3/13(木)~5/6(火・振休)

リボンローファーとオペラパンプスから、ルミネ北千住店限定カラーが登場。

4F フレームワーク

<限定商品>3/13(木)~5/6(火・振休)

古着好きに人気の【COPY CAT/コピーキャット】のリメイクスウェットをルミネ北千住店限定でご用意!

※各ショップなくなり次第終了となります。

※内容は予告なく変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

2.ルミネ北千住で街の魅力を再発見!

●館内リーフレット

『MY FAV SPOTS in KITASENJU』と題し、

ルミネ北千住スタッフの、いま気になる街のスポットが一冊になったリーフレットを館内で無料配布。

〔期間〕3月20日(木・祝)~5月6日(火・振休)

〔場所〕ルミネ北千住 館内ラック等にて配布

●写真展・インスタレーション

ルミネ北千住や街の40年前から現在を振り返る写真展や、お客さま参加型のインスタレーションを館内に設置。古き良きと新しい発見が入り混じる北千住ならではの魅力を体験できるスポットです。

〔期間〕3月20日(木・祝)~6月30日(月)

〔場所〕写真展:ルミネ北千住 4F ティアラ横

インスタレーション:ルミネ北千住 8F 紅虎餃子房前

3.豪華景品や限定ノベルティがもらえる!

●デジタルスタンプラリー

館内で配布するリーフレットや写真展、インスタレーションに掲載する二次元バーコードを全て読み込むと、先着4,000名さま限定でお買い物チケットやルミネのアプリ『ONE LUMINE』のマイルがもらえるデジタルスタンプラリーを開催。

〔期間〕3月20日(木・祝)~5月6日(火・振休)

●限定ノベルティ

ここでしか手に入らない限定デザインのステッカーや缶バッジを館内で無料配布。また日頃ご愛顧いただいているハガキが届いたお客さまには特別なプレゼント企画も。

〔期間〕3月20日(木・祝)~5月6日(火・振休)

〔場所〕ルミネ北千住 各ショップ店頭・3F インフォメーション等

※なくなり次第終了

4.ゴールデンウィーク屋上イベント!毎年大人気のパンマルシェとフリーマーケットが初コラボ!

2022年から4回目の開催となるパンマルシェと、昨年秋に実施し大好評だったルミネ北千住で働くショップスタッフの古着を販売するフリーマーケットが初コラボ。

またそのほかにもワークショップの開催や、北千住の街の新しい魅力を発見できる盛り沢山のイベントです!

〔期間〕5月3日(土・祝)~5月4日(日・祝)

〔場所〕ルミネ北千住 10F 屋上

【関連リンク】

・ルミネ北千住公式ホームページ https://www.lumine.ne.jp/kitasenju/

・ルミネ北千住公式インスタグラム https://www.instagram.com/lumine_kitasenju/

※都合により、内容・期日等が変更または中止になる場合がございます。

最新の情報はルミネ北千住のホームページをご確認ください。