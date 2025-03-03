サイバーセキュリティアワード2025、大賞は「こうしす！」

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一般財団法人デジタル政策財団

　デジタル政策フォーラム（代表幹事：谷脇康彦、略称：DPFJ）は、「サイバーセキュリティアワード2025」の表彰式を2025年3月3日（月）にDeloitte Tohmatsu Innovation Park（東京丸の内、新東京ビル8階）で開催し、最優秀賞、大賞を発表・表彰しました。


　栄えある大賞には「こうしす！ こちら京姫鉄道 広報部システム課」が輝き、部門別最優秀賞を「サイバースペースの地政学」（書籍部門）、「サポート詐欺の「偽セキュリティ警告画面の閉じ方体験サイト」（Web・コンテンツ部門）、「こうしす！ こちら京姫鉄道 広報部システム課」（フィクション部門）、「am I infected?」（企画部門）の4作品が受賞。ほか9作品が優秀賞として表彰されました。


　受賞作品の詳細は、以下となります。




■大賞作品


こうしす！ こちら京姫鉄道 広報部システム課(https://kosys.opap.jp/)




■最優秀賞作品


＜書籍部門＞

サイバースペースの地政学(https://www.hayakawa-online.co.jp/shop/g/g0000240026/)




＜Web・コンテンツ部門＞

サポート詐欺の「偽セキュリティ警告画面の閉じ方体験サイト」(https://www.ipa.go.jp/security/anshin/measures/fakealert.html)




＜フィクション部門＞

こうしす！ こちら京姫鉄道 広報部システム課(https://kosys.opap.jp/)




＜企画部門＞

am I infected?(https://amii.ynu.codes/)




■サイバーセキュリティアワード2025 表彰式開催速報


https://csa.digitalpolicyforum.jp/breakingnews/index.html



■サイバーセキュリティアワード2025について


専用Webサイト

https://csa.digitalpolicyforum.jp


1．趣旨

　サイバーセキュリティアワードとは、サイバーセキュリティやプライバシー・トラスト等に関する理解や認識を浸透、促進させるため、サイバーセキュリティ全般に関する知識・分析などを、一般の人にもわかりやすくお伝えした書籍・Web・フィクション等のうち優秀なものを選定し、表彰するものです。


　本アワードは「サイバーセキュリティ」をより身近に考える環境を整備し、日本におけるサイバーセキュリティ・リテラシーの向上に寄与し、イノベーションを活性することを目指します。


2．主催

　　デジタル政策フォーラム https://www.digitalpolicyforum.jp/


3．スケジュール

　　応募期間　2024年11月7日～12月31日


　　審査　　　2025年1月～2月


　　表彰式　　2025年3月3日


4．募集概要

　・概ね2022年1月～2024年12月の3 年間のコンテンツ／発信活動


　・募集区分は、書籍部門、Web・コンテンツ部門、フィクション部門、企画部門


　・応募・選考において日本語での対応が可能であること


　・自薦・他薦は問わない


5．後援

　　総務省


　　経済産業省※


　　警察庁


　　サイバーセキュリティ戦略本部


　　国立研究開発法人 情報通信研究機構


　　独立行政法人 情報処理推進機構


　　一般社団法人 ICT-ISAC　※


　　安心ネットづくり促進協議会　※


　　一般社団法人 医療 ISAC


　　一般社団法人 Japan Automotive ISAC


　　一般社団法人 重要生活機器連携セキュリティ協議会


　　公益財団法人 情報通信学会


　　NPOデジタル・フォレンジック研究会


　　一般社団法人 デジタルリスク協会


　　一般社団法人 テレコムサービス協会


　　デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社


　　一般社団法人 電気通信事業者協会　※


　　一般社団法人 電子情報通信学会　※


　　一般社団法人 日本インターネットプロバイダー協会


　　一般社団法人 日本クラウドセキュリティアライアンス


　　一般社団法人 日本ケーブルテレビ連盟


　　一般財団法人 日本サイバー犯罪対策センター


　　一般社団法人 日本デジタル空間経済連盟


　　一般社団法人 日本デジタルトランスフォーメーション推進協会　※


　　特定非営利活動法人 日本ネットワークセキュリティ協会


　　フィッシング対策協議会


　　株式会社 読売新聞東京本社　（メディアパートナー）


6．特別協力

　　一般社団法人CiP協議会


7．問い合わせ先

　　cybersecurityawards@digitalpolicyforum.jp