サイバーセキュリティアワード2025、大賞は「こうしす！」
デジタル政策フォーラム（代表幹事：谷脇康彦、略称：DPFJ）は、「サイバーセキュリティアワード2025」の表彰式を2025年3月3日（月）にDeloitte Tohmatsu Innovation Park（東京丸の内、新東京ビル8階）で開催し、最優秀賞、大賞を発表・表彰しました。
栄えある大賞には「こうしす！ こちら京姫鉄道 広報部システム課」が輝き、部門別最優秀賞を「サイバースペースの地政学」（書籍部門）、「サポート詐欺の「偽セキュリティ警告画面の閉じ方体験サイト」（Web・コンテンツ部門）、「こうしす！ こちら京姫鉄道 広報部システム課」（フィクション部門）、「am I infected?」（企画部門）の4作品が受賞。ほか9作品が優秀賞として表彰されました。
受賞作品の詳細は、以下となります。
■大賞作品
こうしす！ こちら京姫鉄道 広報部システム課(https://kosys.opap.jp/)
■最優秀賞作品
＜書籍部門＞
サイバースペースの地政学(https://www.hayakawa-online.co.jp/shop/g/g0000240026/)
＜Web・コンテンツ部門＞
サポート詐欺の「偽セキュリティ警告画面の閉じ方体験サイト」(https://www.ipa.go.jp/security/anshin/measures/fakealert.html)
＜フィクション部門＞
こうしす！ こちら京姫鉄道 広報部システム課(https://kosys.opap.jp/)
＜企画部門＞
am I infected?(https://amii.ynu.codes/)
■サイバーセキュリティアワード2025 表彰式開催速報
https://csa.digitalpolicyforum.jp/breakingnews/index.html
■サイバーセキュリティアワード2025について
専用Webサイト
https://csa.digitalpolicyforum.jp
1．趣旨
サイバーセキュリティアワードとは、サイバーセキュリティやプライバシー・トラスト等に関する理解や認識を浸透、促進させるため、サイバーセキュリティ全般に関する知識・分析などを、一般の人にもわかりやすくお伝えした書籍・Web・フィクション等のうち優秀なものを選定し、表彰するものです。
本アワードは「サイバーセキュリティ」をより身近に考える環境を整備し、日本におけるサイバーセキュリティ・リテラシーの向上に寄与し、イノベーションを活性することを目指します。
2．主催
デジタル政策フォーラム https://www.digitalpolicyforum.jp/
3．スケジュール
応募期間 2024年11月7日～12月31日
審査 2025年1月～2月
表彰式 2025年3月3日
4．募集概要
・概ね2022年1月～2024年12月の3 年間のコンテンツ／発信活動
・募集区分は、書籍部門、Web・コンテンツ部門、フィクション部門、企画部門
・応募・選考において日本語での対応が可能であること
・自薦・他薦は問わない
5．後援
総務省
経済産業省※
警察庁
サイバーセキュリティ戦略本部
国立研究開発法人 情報通信研究機構
独立行政法人 情報処理推進機構
一般社団法人 ICT-ISAC ※
安心ネットづくり促進協議会 ※
一般社団法人 医療 ISAC
一般社団法人 Japan Automotive ISAC
一般社団法人 重要生活機器連携セキュリティ協議会
公益財団法人 情報通信学会
NPOデジタル・フォレンジック研究会
一般社団法人 デジタルリスク協会
一般社団法人 テレコムサービス協会
デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社
一般社団法人 電気通信事業者協会 ※
一般社団法人 電子情報通信学会 ※
一般社団法人 日本インターネットプロバイダー協会
一般社団法人 日本クラウドセキュリティアライアンス
一般社団法人 日本ケーブルテレビ連盟
一般財団法人 日本サイバー犯罪対策センター
一般社団法人 日本デジタル空間経済連盟
一般社団法人 日本デジタルトランスフォーメーション推進協会 ※
特定非営利活動法人 日本ネットワークセキュリティ協会
フィッシング対策協議会
株式会社 読売新聞東京本社 （メディアパートナー）
6．特別協力
一般社団法人CiP協議会
7．問い合わせ先
cybersecurityawards@digitalpolicyforum.jp