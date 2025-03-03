四日市市が名古屋市営地下鉄で広告貸切電車を運行
一般社団法人四日市観光協会（所在地: 四日市市、理事長: 野村昌嗣）は、四日市市（以下、「本市」といいます。）からの業務委託を受けて、名古屋市営地下鉄の名城線、名港線および東山線において、2025年3月1日から31日の1ヶ月間、広告貸切電車を運行致します。
本事業は、本市が名古屋圏における西の中枢都市として存在感を示し、市外の人々に「選ばれるまち」となることを目指しています。また、持続的な発展を実現するために、本市の認知度及び都市イメージを向上させることを目的としています。
【運行概要】
運行期間：2025年3月1日（土）～3月31日（月）
運行路線：名古屋市営地下鉄 名城線、名港線および東山線
貸切編成：各1編成
【広告内容】
貸切電車の車両内には、四日市市の観光スポットや特産品、グルメ、工場夜景など四日市市の
魅力あるコンテンツのイメージ広告を掲出します。
また期間中に、四日市市中心市街地で謎解きARスタンプラリーを開催します。
【今後の展開】
この広告貸切電車は、四日市市の観光促進活動の一環として位置付けており、今後も様々な形で地域の魅力を発信していく予定です。詳細については、一般社団法人四日市観光協会の公式ウェブサイト、インスタグラムをご確認ください。
■公式ウェブサイト
１.一般社団法人四日市観光協会
https://kanko-yokkaichi.com/
２.YOKKAICHI de NIGHT
https://yokkaichi-de-night.com/
■公式インスタグラム
１.四日市観光協会
https://www.instagram.com/yokkaichi_kanko?igsh=andiYzBrNm1jbzdr&utm_source=qr(https://www.instagram.com/yokkaichi_kanko?igsh=andiYzBrNm1jbzdr&utm_source=qr)
２.週末、四日市
https://www.instagram.com/syu_matu4?igsh=MXdmNDFlcms0dnMzeQ%3D%3D&utm_source=qr(https://www.instagram.com/syu_matu4?igsh=MXdmNDFlcms0dnMzeQ%3D%3D&utm_source=qr)
■夢撮つなぐと謎解きARスタンプラリー ※2025年3月31日まで
https://holospace.jp/event/9?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign_name=cty2025&utm_content=press(https://holospace.jp/event/9?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign_name=cty2025&utm_content=press) release
【お問い合わせ先】
一般社団法人四日市観光協会（事務局 株式会社シー・ティー・ワイ 担当:渋谷）
電話：059-353-6500
Email:：f.shibuya05@cty.co.jp
※駅及び駅員等へのお問い合わせはご遠慮ください。