カワサキ「アンダー400スペシャルクレジットキャンペーン」実施中
株式会社カワサキモータースジャパン（本社：兵庫県明石市、代表取締役社長：佐伯 健児）は、2025年2月28日（金）よりカワサキ正規取扱店で対象の400cc以下のカワサキモーターサイクル新車をご購入の際、実質年利2.4％でご利用いただける「アンダー400スペシャルクレジットキャンペーン」を実施。
アンダー400スペシャルクレジットキャンペーン
■キャンペーン概要
対象期間中、カワサキ正規取扱店で400cc以下のモーターサイクル新車をご購入の際に実質年利2.4％のスペシャルクレジットをご利用いただけます。
※ご契約にあたってはクレジット会社の審査が必要です。対象期間中にお申込の上、受理された方が対象となります。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/28066/table/711_1_ba3d39ce8b7c09efdce722e68171c4ba.jpg ]
※ご利用は車体本体価格がメインの金額構成とさせていただきます。
■対象期間
2025年2月28日(金)～2025年4月30日(水)
■対象モデル
400cc以下のカワサキモーターサイクル新車（国内モデル）
詳しい製品情報はカワサキモータースジャパンホームページ(https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/)をご覧ください。
■利用可能店舗
・カワサキ正規取扱店
お近くのカワサキ正規取扱店検索はこちらから(https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/purchase-tools/dealer-locator)
■キャンペーンサイト
アンダー400スペシャルクレジットキャンペーン(https://www3.kawasaki-motors.com/campaign/mc/2025_u400specialcredit/)
■その他
※クレジットご利用条件は、車両代金がメインの金額構成とさせていただきます。
※キャンペーン詳細はカワサキ正規取扱店までお問合せください。
※掲載写真の車体カラー・仕様は、撮影条件などから一部異なる場合があります。
■会社概要
会社名：株式会社カワサキモータースジャパン
所在地：〒673-8666 兵庫県明石市川崎町1番1号
代表取締役社長：佐伯 健児
設立：昭和28年12月15日
カワサキモータースジャパン公式ウェブサイト
URL：https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/
カワサキオンラインショップ
URL：https://kawasaki-onlineshop.jp/shop/
カワサキモータースジャパン公式SNSアカウント
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