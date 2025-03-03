浜田雅功 初のアルバムが完成!!「結果発表 of BEST ALBUM」3月9日（日）より配信決定！

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吉本興業株式会社

日本テレビ系バラエティ番組『ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！」にて昨年開催された、浜田雅功の「結果発表オーディション」から誕生したアルバム「結果発表 of BEST ALBUM」が、3月9日(日)より各種音楽配信サービスにて配信開始となります。



今年で「WOW WAR TONIGHT～時には起こせよムーヴメント」が誕生してから30年が経ち、新たな時代のヒットソングを狙うため、参加者は全員同じ「結果発表」のタイトルでオーデイションに臨みました。



浜田へのリスペクトに溢れた渾身の曲が続々登場し、個性爆発の衝撃ソングが続々誕生。SOPHIAの松岡充が審査員を務め、レベルの高い戦いの中、AMEMIYA、黒沢かずこ、ジェラードンの3組が合格。さらに、オーディションで好成績を残した月亭方正、ロバート秋山、どぶろっく、エハラマサヒロを加えて、浜田雅功初のアルバム「結果発表 of BEST ALBUM」が完成しました。



アルバムタイトル：「結果発表 of BEST ALBUM」


配信開始日：2025年3月9日（日）




【収録曲】


結果発表　浜田雅功×AMEMIYA　　　


作詞：AMEMIYA　作曲：AMEMIYA、松田ナオト　



結果発表～見えた景色は一つじゃなくて～　浜田雅功 and 黒沢かずこ　　　　　　　　　


作詞：黒沢かずこ　作曲：鎌田雅人



結果発表～Chill Day～　浜田雅功　with ジェラードン


作詞：ジェラードン　作曲：遠藤航星



結果発表～大阪レゲエVer～　エハラマサヒロ


作詞：エハラマサヒロ　作曲：エハラマサヒロ、シクラメン電球、多田翔平



結果発表～DOCCHI～　どぶろっく


作詞：どぶろっく　作曲：どぶろっく



結果発表～KEKKA HAPPEER～　秋山竜次


作詞：秋山竜次　作曲：秋山竜次、hisakuni (SUPA LOVE)



結果発表～japanese mandrill～　月亭方正＆浜田雅功結果発表オールスターズ


作詞：月亭方正、松岡充　作曲：松岡充







配信先予定


（ダウンロード）


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（ストリーミング）


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