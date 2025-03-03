浜田雅功 初のアルバムが完成!!「結果発表 of BEST ALBUM」3月9日（日）より配信決定！
日本テレビ系バラエティ番組『ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！」にて昨年開催された、浜田雅功の「結果発表オーディション」から誕生したアルバム「結果発表 of BEST ALBUM」が、3月9日(日)より各種音楽配信サービスにて配信開始となります。
今年で「WOW WAR TONIGHT～時には起こせよムーヴメント」が誕生してから30年が経ち、新たな時代のヒットソングを狙うため、参加者は全員同じ「結果発表」のタイトルでオーデイションに臨みました。
浜田へのリスペクトに溢れた渾身の曲が続々登場し、個性爆発の衝撃ソングが続々誕生。SOPHIAの松岡充が審査員を務め、レベルの高い戦いの中、AMEMIYA、黒沢かずこ、ジェラードンの3組が合格。さらに、オーディションで好成績を残した月亭方正、ロバート秋山、どぶろっく、エハラマサヒロを加えて、浜田雅功初のアルバム「結果発表 of BEST ALBUM」が完成しました。
アルバムタイトル：「結果発表 of BEST ALBUM」
配信開始日：2025年3月9日（日）
【収録曲】
結果発表 浜田雅功×AMEMIYA
作詞：AMEMIYA 作曲：AMEMIYA、松田ナオト
結果発表～見えた景色は一つじゃなくて～ 浜田雅功 and 黒沢かずこ
作詞：黒沢かずこ 作曲：鎌田雅人
結果発表～Chill Day～ 浜田雅功 with ジェラードン
作詞：ジェラードン 作曲：遠藤航星
結果発表～大阪レゲエVer～ エハラマサヒロ
作詞：エハラマサヒロ 作曲：エハラマサヒロ、シクラメン電球、多田翔平
結果発表～DOCCHI～ どぶろっく
作詞：どぶろっく 作曲：どぶろっく
結果発表～KEKKA HAPPEER～ 秋山竜次
作詞：秋山竜次 作曲：秋山竜次、hisakuni (SUPA LOVE)
結果発表～japanese mandrill～ 月亭方正＆浜田雅功結果発表オールスターズ
作詞：月亭方正、松岡充 作曲：松岡充
配信先予定
（ダウンロード）
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（ストリーミング）
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