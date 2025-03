世界で最もプレイされている MOBA ゲーム『Honor of Kings』Invitational Season 3 にてNova Esportsがプロリーグ王者に輝く！2025年ロードマップも公開

Proxima Beta Pte. Ltd.

▶︎ 6つの『Honor of Kings』地域プロリーグ新設を発表

▶︎ プロ以外も参加可能なOpen Seriesに加え、7月のKWCと11月のKICを年内に開催

▶︎ Crazy Raccoonが『Honor of Kings』と2025年 eスポーツパートナーシップを締結

▶ 大学生向けのキャンパスシリーズの導入

TiMi Studio Group と Level Infinite はこのたび、フィリピンのマニラで初開催となった「Honor of Kings Invitational Season 3」決勝戦において、Nova EsportsがNongshim RedForceを破って優勝を果たし、総額30万USドルの賞金プールのうち最多の賞金を獲得したことを発表しました。

また、Level InfiniteグローバルeスポーツセンターのシニアディレクターであるJames Yang氏が登壇し、2025年の「Honor of Kings」eスポーツのロードマップを発表しました。eスポーツエコシステムのグローバル展開を目指し、総額1500万USドルの投資を行うことも明らかになりました。

今回の発表において、James Yang氏は以下のようにコメントしています:

「Nova Esportsの優勝、おめでとうございます!本大会は『Honor of Kings』eスポーツの成長と盛り上がりを象徴する歴史的な瞬間となりました。2025年以降の展開も非常に楽しみです。私たちは、カジュアルプレイヤーから大学生、プロプレイヤーまで、すべてのレベルの選手に機会を提供していきます。今後もさらなるエキサイティングなニュースをお届けしますので、どうぞご期待ください。」

2025年の取り組みについての詳細は以下をご覧ください。

●世界規模でのプロリーグ拡大:6つの『Honor of Kings』地域プロリーグ新設を発表

今回『Honor of Kings』の地域プロリーグには、新たな6つのリーグ(PKL、MKL、IKL、WKS、KME、KMW)が誕生し、既存のKPL(King Pro League)およびCHOKBR(Honor of Kings Brazil Championship)とともに、世界規模でのeスポーツリーグが確立されます。『Honor of Kings』eスポーツの最初のプロリーグであるKPLは、これまでに100,000件以上の雇用を創出し、2024年のKPLグランドファイナル(北京)では3億300万元の直接経済効果、6億6900万元の間接経済効果をもたらしました。KPLの年末イベントとなるグランドファイナルズ2025は、北京国家体育場(通称「鳥の巣」)で開催予定です。各地域におけるプロリーグの増加とともに、今後も各地域のパートナーや関係者と協力し、eスポーツのさらなる発展と、地域eスポーツ産業の成長を目指していきます。

●今年も開催される2つのグローバル大会の詳細

2つの世界大会であるKWC(Honor of Kings World Cup)とKIC(Honor of Kings International Championship)が今年も世界最高峰の大会として復活し、7月と11月に「Esports World Cup」として開催されます。今年のKWCでは、リヤドにて世界中のチームがKPL春季シーズンのチャンピオンと初めて対戦することになるため、重要な節目となります。

グローバル バン&ピックの導入

「Honor of Kings Invitational Season 3」は、グローバル バン&ピックという試合形式を導入した初の国際大会となりました。この形式は2018年にKPLで導入され、これまで8,500試合以上で採用されてきた画期的なルールです。試合ごとに異なるヒーローを選択するという規定を導入することで、バリエーション豊かな戦略が生まれ、より白熱した対戦が展開されました。本大会では71のヒーローが使用され、多彩な戦術が披露されました。

●Crazy Raccoon、『Honor of Kings』と2025年 eスポーツパートナーシップを締結

この度、Crazy Raccoon(CR)は、『Honor of Kings(オナー・オブ・キングス)』と2025年のeスポーツパートナーシップを締結いたしました。また、CRはパートナーチームとして、4月中旬に開催予定の「Honor of Kings Major East League(KME)」に出場いたします。さらに、KMEでは、Esports World CupおよびHonor of Kings Championshipへの出場権が与えられる進出枠が設けられています。

eスポーツパートナーシップについて

本パートナーシップは、『Honor of Kings』のeスポーツエコシステムの発展と、競技シーンの成長を目的とした取り組みです。本プログラムを通じて、世界各国のプロeスポーツ機関と協力しながら、競技レベルの向上と、より充実したeスポーツ環境の構築を目指します。

また、日本地域選出されたパートナーチームには、Honor of Kings Major East League(KME)の固定出場枠が付与される特典が与えられます。

●Honor of Kings Open Series

ランク制限なしで誰でも参加可能なグラスルーツ大会「Honor of Kings Open Series」のSplit 3では世界中から150,000人以上の参加登録者を記録しました。次回開催予定のSplit 4に向けて夏頃には詳細が発表される予定で、さらなる参加者の拡大が期待されています。

「Honor of Kings Open Series Split 3」:

Honor of Kingsのオープンシリーズが今年も復活し、あらゆるバックグラウンドを持つプレイヤーが競い合うプラットフォームを提供します。ランクや地域の制限がないオープンシリーズでは、『Honor of Kings(オナー・オブ・キングス)』に情熱を注ぐあらゆるプレイヤーに、プロへの道に到達するための出発点を提供します。上位にランクインしたチームは、地域プロリーグの立ち位置を確保するチャンスがあり、そこで世界最高のプロチームと競い合い、世界的イベントへの参加権を狙えます。「Open Series Split 3」は、準々決勝、準決勝、決勝を含む 3 つのステージで構成されます。

「Honor of Kings Open Series」今後の開催地域とスケジュール:

韓国、日本、東ヨーロッパと中央アジア、西ヨーロッパ(各地域ごとに決勝戦が行われます)

- 2月14日~2月28日:登録期間- 3月1~4日:予選- 3月8~9日: ベスト16- 3月15日:準々決勝と準決勝- 3月16日:決勝- 3月17日:日本韓国決勝戦

参加に対するゲーム内報酬に加えて、全地域で10,000USドルの賞金が分配されます。

各サブイベントの1位チームは700USドル、2位チームは300USドルを獲得します。

ブラジル

- 3月21日~4月4日:登録期間- 4月5~8日:選出- 4月12~13日:16 ラウンド- 4月19日:準々決勝と準決勝- 4月20日:決勝

●大学生向けのキャンパスシリーズの導入で、世界を目指す若者たちへのチャンスを創出

大学生を対象とした「Honor of Kings Campus Series(KCS)」が新たに導入。日本を含む92の国と地域で実施され、総額100,000USドルの賞金が用意されます。グラスルーツレベルからのeスポーツ成長を促進し、より多くのプレイヤーに成長の機会を提供します。

開催地域: 日本、韓国、インドネシア、マレーシア、フィリピン、北米、西ヨーロッパ、ブラジル、北ラテンアメリカ、南ラテンアメリカ、トルコ、その他

概要: Honor of Kings Campus Series(KCS)は、2025年に世界中の大学生を対象に開催される大会です。本大会は地域ごとに開催いたします。日本地域ではグループステージとトーナメント方式を採用し、総額100万円の賞金プールをかけて競い合います。

日本のKCSスケジュール

- 3月10~23日:登録期間- 4月5~13日:グループ戦- 4月19~27日:トーナメント戦- 5月5日:決勝

*現状暫定的となり、今後変更の可能性もございます。

また、各大学からはキャンパスアンバサダーと呼ばれる代表者を募集中です。詳細については以下情報をご覧ください。

『Honor of Kings』キャンパスアンバサダー募集について

募集開始: 2025年2月19日~

応募資格:18歳以上の大学在学生で、『Honor of Kings(オナー・オブ・キングス)』が好きな方

概要:世界各地域(一部除く)における大学より、キャンパスアンバサダーを募集します。各大学につき1名のみ選出、選ばれた方は半年間の任期を満たせば、最大103,000バウチャーと公式認定のキャンパスアンバサダー証明証が授与されます。また、限定イベントの参加権も獲得いただけます。

詳細・応募方法:ゲーム内の告知または公式Xアカウントをご確認ください。

https://x.com/hokjp_esports/status/1892168136180588800

日本語版公式SNS:

X: https://x.com/hok_jp

Discord: discord.gg/ExBmZdRjCR

英語版公式SNS:

Instagram: @hok_global_esports

Facebook: @hokglobalesports

X: @HoKEsports

YouTube: @hokglobalesports

Twitch: @hok_global_esports

TikTok: @hokglobalesports

Honor of Kings in-game TV



『Honor of Kings(オナー・オブ・キングス)』製品概要

タイトル:『Honor of Kings(オナー・オブ・キングス)』

ジャンル: MOBA

プラットフォーム: iOS / Android

Google Play ストア: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.levelinfinite.sgameGlobal&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.levelinfinite.sgameGlobal&hl=ja)

App Store: https://apps.apple.com/jp/app/honor-of-kings/id1619254071

配信日時: 2024年6月20日

価格: 基本プレイ無料 ※ゲーム内課金あり

権利表記: (C)2024 Proxima Beta Pte. Ltd. All rights reserved.

*1自社調べ。https://www.timistudios.com/tencents-timi-studios-sets-world-daily-active-user-record-as-mobile-moba-honor-of-kings-hits-100-million-dau/

*記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。

『Honor of Kings(オナー・オブ・キングス)』について

TiMi Studio Groupが開発する『Honor of Kings(オナー・オブ・キングス)』は世界で最も人気のあるモバイル MOBA となり、登録ユーザー数は2億人を超え、毎日1億人以上のプレイヤーがチーム戦のスリルを楽しんでいます。多様なキャラクターや細部まで描かれた戦場デザインに加え、ハンス・ジマー、久石譲、ハワード・ショアなど世界的に有名な作曲家が手がけた音楽が特徴となっており、プレイヤーをユニークでカラフルな世界に引き込みます。『Honor of Kings(オナー・オブ・キングス)』は、無料プレイながら、自由なプレイで公平に勝てるバトルシステムに誇りを持っており、成功はプレーヤーの費やした金額ではなく、プレーヤーのスキルと戦術によって決まります。 『Honor of Kings(オナー・オブ・キングス)』は、アマチュアからプロまでの競技プレイをサポートする、活発なeスポーツエコシステムの本拠地でもあります。『Honor of Kings(オナー・オブ・キングス)』の詳細については、公式サイトや公式X、Facebook、YoutubeやInstagramをご覧ください。

Level Infiniteについて

Level Infinite は、Tencentのグローバルゲームブランドです。我々は、世界中のお客様が魅力的でオリジナルなゲームをいつでもどこでも、好きなように体験できるようお届けしているほか、国内外のネットワークにおける開発会社やパートナースタジオに向けて、幅広いサービスやサポートを提供し、彼らの作品の真の可能性を解き放てるよう支援しています。Level Infiniteは『PUBG MOBILE』や『Honor of Kings』、『勝利の女神:NIKKE』などの人気作品のパブリッシャーであり、Funcomの『Dune: Awakening』や『Warhammer 40K: Darktide』などを含む数々の作品の共同パートナーです。Level Infiniteの詳細については、公式ウェブサイト www.levelinfinite.com/jaや公式X x.com/LevelInfiniteJPをご覧ください。

TiMi Studio Groupについて

Tencent Games の子会社である TiMi Studio Group は、世界をリードするビデオゲーム開発および運営チームであり、世界中のプレイヤーに提供するエンターテイメントの質の向上に努めています。中国の深圳に本社を置き、モントリオール、ロサンゼルス、シアトル、シンガポール、上海、成都にオフィスを構えるTiMiは、これまでに様々なジャンルと複数のプラットフォームにわたり、高品質で創造性の高いゲームを忠実に作り上げてきました。2008年に設立されたTiMiは、『Honor of Kings(オナー・オブ・キングス)』、『爆走ドリフターズ』、『アリーナ・オブ・ヴァラー』 など、一連のヒットタイトルを開発してきました。 またTiMiは世界最大級ゲームブランドの信頼できるパートナーとして、『コール オブ デューティ モバイル』やポケモン初の戦略的チームバトルゲーム『Pokemon UNITE』などのAAAタイトルを制作しています。TiMi Studio Groupについての詳細は、XかLinkedInの@timistudiosをご覧ください。