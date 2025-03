韓国発コスメブランド「too cool for school」/「アートクラスアイグリッツ」日本オフライン店舗に初上陸！3月1日（土）より先行発売/3月17日（月）より一般発売

TOO COOL FOR SCHOOL CO., LTD

韓国発のコスメブランド「too cool for school(トゥークールフォースクール)」は涙袋ペンシル「アートクラスアイグリッツ」を日本のオフライン店舗で販売を開始します。2025年3月1日(土)より、ロフト(一部店舗除く)と、PLAZA(一部店舗除く)で先行販売し、3月17日(月)よりバラエティショップ、アインズ&トルペ、イトーヨーカドー(一部店舗除く)で順次販売いたします。

「アートクラスアイグリッツ」は、 大きなグリッターが配合されており、目元に華やかさを与えます。1gのコンパクトなサイズで、持ち運びにも便利です。ペンシルタイプなので、簡単に塗布することが可能です。また、涙袋ペンシルとしてだけでなく、アイシャドウとしても使用でき、多様なメイクスタイルに対応します。

※単品の内容量

■商品詳細

「アートクラスアイグリッツ」

・先行販売

3月1日(土)ロフト、PLAZA(一部店舗除く)

・一般発売日

3月17日(月):バラエティショップ、アインズ&トルペ、

イトーヨーカドー(一部店舗除く)

・価格

1,290円(税抜き)

宝石のようなザクザクグリッターで韓国アイドルのようなうるつや目元に

Point1.

大きめグリッターでどの角度から見ても輝く目元を演出

Point2.

クリーミーなテクスチャーで磁石のように固定/密着ラスティング

Point3.

透明感のあるグリッターベースでフロッタージュペンシルと相性抜群

Point4.

削る必要のない便利な繰り出しタイプ

■カラーバリエーション

どんなメイクでも使いやすい全5色を展開します。

#1 バブリーエンジェル

ホワイトとゴールドパールが含まれたナチュラルなピンクグリッターで、柔らかいかつ華やかな雰囲気を演出します。

#2 ピーチスパークリング

柔らかいピーチトーンでパールが含まれており、自然で温かみのある印象を与えます。

#3 ハニー フルーツ

ハニー色または果物の柔らかい色合いでパールが含まれており、

生き生きとした温かみのある印象を与えます。

#4 ベリーエード

ベリー類を混ぜたような色合いでパールが含まれており、

明るい生き生きとした印象と華やかさを与えます。

#5 ミルキーソーダ

神秘的なブルーパールが加わったホワイトパープルグリッターで華やかな印象を与えます。

■使い方

<付け方>

ポイントを与えたいところにつけた後、

指先で軽くポンポンして自然になじませます。

<落とし方>

綿棒にアイリムーバーを適量付けてから、

グリッターを優しく拭き取ってください。

その際グリッターパールが目に入らないように注意してください。

■too cool for school

ジャンルやコンセプトに捉われない、ビンテージバイブアートコスメブランド

too cool for schoolは、“CONTEMPORARY ART COSMETICS ”をテーマに、ジャンルやコンセプトに捉われない、アイテムを展開する韓国発のビンテージバイブアートコスメブランドです。誰かが作ったトレンドや既成概念にとらわれず、個性を活かした自由なスタイルを応援し、誰もが秘めているクリエイティビティをインスパイアする、アーティスティックでクールなアイテムで、それぞれの個性を最大限発揮する、自由なメイクを提案します。現在、韓国内の総合オフラインストアは1,328店舗(ロード/免税/ h&b含め)を構え、海外ではアメリカ、ヨーロッパ、アジア圏のバラエティショップやドラッグストアにて展開しています。韓国で数々のコスメアワードを受賞するシェーディングの他、アイシャドウやティントなど幅広いアイテムを展開しています。

・Qoo10公式ストア:https://www.qoo10.jp/shop/toocoolforschool

・日本公式Instagram:https://www.instagram.com/toocoolforschool_official_jp/