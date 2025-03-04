【岡山大学】令和6年度「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」採択大学の立命館大学と意見交換会を開催

国立大学法人岡山大学

2025（令和7）年 3月 4日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/



◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）は、2025年2月14日に立命館大学と「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に関する取り組みについての意見交換会を、本学津島キャンパスの本部棟で実施しました。立命館大学からは伊坂忠夫副総長をはじめとするJ-PEAKS担当者らが来学。本学からは那須保友学長やJ-PEAKS担当・リエゾンの佐藤法仁副理事（研究・産学共創総括担当）・副学長（学事担当）・上級URAらが参加しました。



冒頭、那須学長より本学のJ-PEAKSの取り組みの概要や学内への周知、理解の推進などについて紹介しました。特に本学はJ-PEAKSを研究開発事業としてだけではなく、職員の高度化など、組織・制度改革にも積極的かつ戦略的に取り組んでいる点、さらにはJ-PEAKS推進のために、那須学長が自ら各学部等にJ-PEAKSについての説明会を開催し、学内においてもさまざまな研究者が誇りと希望を持ってワクワク・ドキドキできる組織風土の醸成を図っていることなどを説明しました。また、J-PEAKSの伴走チームによるサイトビジットでの様子などについて説明し、那須学長がどのようにリーダーシップを発揮してJ-PEAKSを推進してきたかなどについて語りました。



また立命館大学が来年度から実施するJ-PEAKSの取り組みに親和性がある本学のWell-beingの取り組みについて、岡山大学病院の牧尉太講師からWell-being社会の実現に向けた構想について説明。立命館大学からの事業構想の説明を通じて、ヘルスケア分野の取り組みの活性化などについて、さまざまな意見交換が交わされ、今後の共創につながるものとなりました。



今回の意見交換会は佐藤法仁副理事・副学長・上級URAが立命館大学の教員を務めていることもあり、日頃からJ-PEAKS以外の案件についても情報交換を行っている密な関係から実現したものですが、本学では令和5年度J-PEAKS採択大学のみならず、令和6年度J-PEAKS採択大学とも新たな連携を実施できるように努め、我が国の研究大学群の山脈（PEAKS）形成のために、国内大学同士の「競争」から共にワクワク・ドキドキする「共創」へと、本学だけに留まらないイノベーションの創出、我が国全体の研究力の発展等を牽引し、社会変革を実現させていきます。ぜひJ-PEAKS採択大学に限らず、お気軽に本学にお問い合わせいただければ幸いです。



今後も地域と地球の未来を共創し、社会変革を実現させる研究大学：岡山大学、そして立命館大学をはじめとする令和6年度J-PEAKS採択大学の絶え間ない挑戦と変化にご期待ください。

本学の取り組みについて語る那須学長（右）

参加した立命館大学の伊坂副総長（右）ら

意見交換会の様子

＜地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）採択時プレスリリース＞

https://prtimes.jp/a/?f=d72793-2346-37b55a2c99cd63aeb51f4023cb9e2835.pdf

＜地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）における岡山大学の取組概要（JSPS公表）＞

https://prtimes.jp/a/?f=d72793-2192-a81e02b7f193b28a1198d950b22037fd.pdf

◆参 考

・地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）（日本学術振興会）

https://www.jsps.go.jp/j-chukaku/

・立命館大学

https://www.ritsumei.ac.jp/

・立命館大学J-PEAKSの取り組み

https://www.ritsumei.ac.jp/news/detail/?id=3954

◆参考情報1

・「岡山大学最重点研究分野」を制定～地域と地球の未来を共創し、世界の革新に寄与する研究大学を実現するために～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001601.000072793.html

・【岡山大学】文部科学省「地域中核・特色ある研究大学の連携による産学官連携・共同研究の施設整備事業」採択と今後の取組概要について

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001451.000072793.html

・「岡山大学研究力・イノベーション創出強化実現会議」を設置・始動～矜持とスピード感を持って社会変革を実現する研究大学を目指し、司令塔機能を一本化～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001788.000072793.html

・岡山大学長期ビジョン2050をより確実に実現させ、社会変革を起こす”力”がある研究大学：岡山大学を目指して「岡山大学研究ポリシー」を改正

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001798.000072793.html

・岡山大学4研究所が「高等先鋭研究院」として始動～組織としての「箱」ではなく、卓越、イノベーション創出、流動、育成を兼ね揃えた「システム」として運用を開始～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001835.000072793.html

・文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html

・岡山大学「大学院修学支援制度」を始動 ～大学職員の高度化のひとつの手段としてナレッジワーカーとしての博士人材を育成・活用し、かつ大学法人経営や大学院改革の強化へ～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002317.000072793.html

・岡山大学「大学院修学支援制度（2024年後期）」認定式を挙行～大学職員の高度化を強化促進し、ナレッジワーカーとしての博士人材の育成・活用へ～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002534.000072793.html

・第1回 岡山大学 地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）シナジーセッションを開催 ～わが国の研究大学の山脈を築くためのシナジーの種をまく～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002335.000072793.html

・日本学術振興会（JSPS）主催「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）キックオフシンポジウム」に那須保友学長が登壇～わが国の研究大学の山脈（PEAKS）形成のために、「競争」から「共創」への転換で社会変革を！～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002353.000072793.html

・地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）をひとつの手段として大学を、社会を変えていく～文部科学省科学技術・学術政策局長らとの意見交換を実施～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002516.000072793.html

・液体ヘリウムの利用促進・安定供給に向けて、文部科学省科学技術・学術政策局長らと意見交換の場を開催～「ヘリウム供給拠点構想」実現に向けた具体的な制度設計について大学、研究機関、高等専門学校とも意見交換を実施～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002564.000072793.html

・岡山大学高等先鋭研究院「クライオ電子顕微鏡」を中国・四国地域に初導入！学外への機器共用も開始！

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002007.000072793.html

・技術職員の見える化の強化推進として岡山大学「研究者総覧」を「研究者・技術者総覧」へ～わが国初の試みを実施～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002697.000072793.html

・わが国初の試みである「共生型連合体」のキックオフミーティングを開催～国家戦略特区における大学群が協働して社会変革を推進へ～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002518.000072793.html

・「共生型連合体」の第1回個別ミーティングを開催～国家戦略特区における大学群が協働して社会変革を推進～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002780.000072793.html

・岡山大学高等先鋭研究院に先鋭研究群（研究特区）「植物・光エネルギー開発拠点」を認定～わが国屈指の国際競争力を有する研究拠点が研究の卓越性と地球と生態系の健康（Planetary Health）を実現へ

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002489.000072793.html

・那須保友学長が文部科学省主催シンポジウムに登壇～地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）での岡山大学の挑戦を紹介～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002850.000072793.html

・【岡山大学】"新しい学問の府"の構築への挑戦 「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」JSPS伴走チームによる岡山大学サイトビジットを開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002883.000072793.html

◆参考情報2：岡山大学 J-PEAKS MONTHLY DIGEST

・「岡山大学 J-PEAKS MONTHLY DIGEST」Vol.1刊行 ～「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に関連する岡山大学の社会変革の取り組みなどを月刊で発信！～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002192.000072793.html

・「岡山大学 J-PEAKS MONTHLY DIGEST」Vol.2刊行 ～「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に関連する岡山大学の社会変革の取り組みなどを月刊で発信！～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002261.000072793.html

・「岡山大学 J-PEAKS MONTHLY DIGEST」Vol.3刊行～「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に関連する岡山大学の社会変革の取り組みなどを月刊で発信！～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002346.000072793.html

・「岡山大学 J-PEAKS MONTHLY DIGEST」Vol.4刊行～「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に関連する岡山大学の社会変革の取り組みなどを月刊で発信！～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002421.000072793.html

・「岡山大学 J-PEAKS MONTHLY DIGEST」Vol.5刊行～「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に関連する岡山大学の社会変革の取り組みなどを月刊で発信！～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002525.000072793.html

・「岡山大学 J-PEAKS MONTHLY DIGEST」Vol.6刊行～「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に関連する岡山大学の社会変革の取り組みなどを月刊で発信！～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002588.000072793.html

・「岡山大学 J-PEAKS MONTHLY DIGEST」Vol.7刊行～「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に関連する岡山大学の社会変革の取り組みなどを月刊で発信！～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002699.000072793.html

・「岡山大学 J-PEAKS MONTHLY DIGEST」Vol.8刊行～「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に関連する岡山大学の社会変革の取り組みなどを月刊で発信！～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002797.000072793.html

・「岡山大学 J-PEAKS MONTHLY DIGEST」Vol.9刊行～「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に関連する岡山大学の社会変革の取り組みなどを月刊で発信！～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002853.000072793.html

・「岡山大学 J-PEAKS MONTHLY DIGEST」Vol.10刊行～「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に関連する岡山大学の社会変革の取り組みなどを月刊で発信！～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002954.000072793.html

岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）



◆本件お問い合わせ先

岡山大学研究力・イノベーション創出強化実現会議

（担当窓口：研究・イノベーション共創管理統括部 研究協力課）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8442

E-mail：innovation◎adm.okayama-u.ac.jp

※@を◎に置き換えています

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id14042.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/



＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 機器共用推進本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8745、086-251-8746

FAX：086-251-8748

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://fspp.kikibun.okayama-u.ac.jp/



＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html

岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html

岡山大学統合報告書2024：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002801.000072793.html

岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2025年1月期共創活動パートナー募集中：

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002800.000072793.html

国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id13987.html(https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id13987.html)