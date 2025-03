PompadollS

2024年末、突如としてSpotifyバイラルチャート1位を記録したバンド・PompadollS。ようやく結成1年が経過した新人バンドが、ツタロックフェス2025に出演することが決定した。

同バンドはEggs Passが開催した「V ポイント presents ツタロックフェス 2025出演者オーディション」にてグランプリを獲得。邦楽ロックシーン最先端を走るバンド、アーティストばかりの錚々たる出演者陣の中に新人バンドがオープニングアクトとしての出演権を獲得した。

事務所、レーベル非所属の完全セルフマネジメント・プロデュースながら、全ての作品において高いクオリティを実現し、早耳の音楽リスナーやライブハウスを含めた音楽業界で注目され始めているPompadollS。彼ら史上最大キャパシティとなる幕張メッセでどのようなパフォーマンスとなるのか、期待せざるを得ない。

PompadollS

2024年1月結成の5人組ロックバンド。Vo.五十嵐五十の童話を元にしつつ現代への想いを吐露し、共感を呼ぶ歌詞や、正統進化型邦楽ロックを掲げる生音、生演奏にこだわったサウンドは、今後の邦楽ロックの可能性を広げる要素を孕んでいる。

各種サブスク:https://linkco.re/32uyfMCa

SNS

X:https://x.com/pompadolls

instagram:https://www.instagram.com/pompadolls_band

ツタロックフェス2025

2025/3/22(土)開演:11:00~ (開場 09:00~)

幕張メッセ国際展示場9・10・11ホール (千葉県)

出演

【DAY1 3月22日(土)】

indigo la End / オレンジスパイニクラブ / KANA-BOON / カネヨリマサル / CLAN QUEEN / Kroi / KOTORI / Chevon/ SHISHAMO / トンボコープ / NEE / にしな / ブランデー戦記 / マルシィ / ヤングスキニー / WurtS / PompadollS(Opening Act)



【DAY2 3月23日(日)】

アルステイク / シンガーズハイ / SKRYU / Chilli Beans. / This is LAST / TETORA / Novelbright /ハルカミライ /Hump Back / ハンブレッダーズ / FOMARE / プッシュプルポット / bokula. / moon drop / reGretGirl /レトロリロン / ガラクタ(Opening Act)

チケット最終先着先行

https://eplus.jp/sf/detail/2464050001-P0030013P021001?P1=0175